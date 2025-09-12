ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) применяет отечественное программное обеспечение (ПО) для разработки и производства авиационных двигателей. В рамках деятельности индустриального центра компетенции «Двигателестроение» корпорация реализует программу перехода на отечественное программное обеспечение, стремясь к технологической независимости в двигателестроении. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

«Мы постоянно анализируем процессы обеспечения отрасли цифровыми технологиями, устанавливаем графики разработки цифровых продуктов и решений на наших производствах в целях эффективной государственной и финансовой поддержки этих процессов. Мы активно содействуем корректировке и нормативной базы, и технических регламентов, связанных с процедурами государственного контроля и приемки товаров для того, чтобы современные цифровые разработки в двигателестроительной отрасли быстрее выходили на рынок и претворялись в жизнь», — отметил директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России Владимир Дождев.

Результатом совместной работы ИТ-компаний и ОДК стало создание и начало внедрения российского промышленного ПО. Финансовую поддержку проектам оказал Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), предоставив гранты на общую сумму 1,9 млрд руб.

На предприятиях ОДК продолжается внедрение ПО российской компании «Аскон». С помощью модуля «Компас: Композиты» в пермском конструкторском бюро «ОДК-Авиадвигатель» ведется разработка деталей авиадвигателя ПД-14, которые изготавливают из композиционных материалов. Также разработку новых авиадвигателей будут вести в среде отечественных CAD/PLM «Компас 3D» и «Лоцман».

Также в качестве справочника материалов применяется новая версия системы управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM», продолжается ее внедрение на предприятии ОДК-Пермские моторы. Введен в эксплуатацию модуль для проектирования кабелей и жгутов САПР МАКС.

На предприятии ОДК-СТАР проходит опытно-промышленную эксплуатацию отечественная система управления цепочками поставок от компании «НПЦ 1С», внедренная в двух цехах и пяти подразделениях. Около 100 сотрудников ежедневно работают с системой, формируя заказы на производство, ведя учет товарно-материальных ценностей и составляя сменные задания.

«OДК добилась существенного прогресса в импортозамещении ПО. В частности, проект по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок близок к завершению. Он выполнен на 84% и уже тестируется в реальных условиях на одном из предприятий ОДК. Проект по импортозамещению программных продуктов в области PLM (Управление жизненным циклом продукции) и CAD (Автоматизированное проектирование) выполнен на 68%. Благодаря опережающему внедрению отдельных модулей российского ПО на пермском предприятии удалось успешно разработать и изготовить опытный образец детали из полимерных композиционных материалов для авиадвигателя ПД-14», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

В ближайшее время специалисты завершат тестирование функционала системы управления производством и цепочками поставок (СУПЦП) на машиностроительных предприятиях с внутренней кооперацией. Следующим шагом станет начало опытно-промышленной эксплуатации системы во всех цехах предприятия ОДК-СТАР. Параллельно ведется подготовка к аналогичному этапу внедрения системы на московском предприятии «ОДК-Салют» и рыбинском «ОДК-Сатурн».