Неолант Полином САПР Полином MDM


ПОЛИНОМ:MDM предлагает пользователям  спектр возможностей для оптимизации работы с нормативно-справочной информацией, включая управление данными, автоматизацию процессов, распределенную работу и наполненные справочники в поставке.  

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.02.2026 «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость «Компас-3D v24» и ОС «Альт» 1
12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
09.09.2025 «Аскон» выпустила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия 2
29.08.2025 В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения 1
22.07.2025 «КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон» 1
03.06.2025 «Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 1
20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
05.12.2024 PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт» 2
22.11.2024 В Зеленодольске будут готовить специалистов по цифровому проектированию для судостроения 1
29.10.2024 Система управления «Полином:MDM» совместима с ОС Astra Linux 3
15.08.2024 Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 2
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами 2
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники 1
14.09.2023 PLM-комплекс «Аскон» поможет ООО «Мединтелл» ускорить разработку уникальных медицинских изделий 2
15.08.2023 «Аскон» выпустила новую версию MES-системы «Гольфстрим» с поддержкой СУБД Postgres Pro 1
27.07.2023 «Текстильмаш» выбрал MES-систему «Гольфстрим» для планирования и управления производством 2
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 1
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 2
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
19.08.2015 «Неолант» представила 3D САПР нового поколения для проектирования технологических объектов 3
25.02.2014 «Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл» 1

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 443 25
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 7
Компас 20 4
Неолант - Neolant 43 3
9090 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2565 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 9 2
Autodesk 625 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 50 2
Datadvance - Датадванс 21 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Fidesys - Фидесис 28 1
Эремекс - Eremex 16 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Ладуга 2 1
Bricsys 2 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1748 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Microsoft Corporation 25318 1
ANSYS 88 1
Oracle Corporation 6896 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
БАРС Груп 562 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 660 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 4
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 3
Ак Барс Банк 275 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Силовые машины 146 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Газпромнефть Терминал 2 1
Салаватнефтехимпроект 1 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
УзХМ - Завод Узбекхиммаш 1 1
ТПС Недвижимость 3 1
МедИнж НПП 1 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Эндокарбон - EndoCarbon 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 315 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 24 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 58 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3495 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Двигателестроение 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 15
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 228 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 8
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 446 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12403 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 467 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1553 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Web-client - Веб-клиент 232 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31943 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 803 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 608 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 246 21
Аскон - Лоцман:PLM 93 20
Linux OS 10994 8
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 24 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 5
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 3
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 3
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 2
Аскон Компас-График 39 2
Аскон - Цифровая платформа судостроения 4 2
Docker - Платформа распределённых приложений 445 2
Autodesk AutoCAD 363 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 259 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 14 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
ANSYS Mechanical 7 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Top Systems - T-Flex PLM 26 1
Аскон KompasFlow 5 1
Autodesk Navisworks 23 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Актив - Рутокен Guardant 65 1
ANSYS CFX 7 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 1
Autodesk AutoCAD DXF 46 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
Bentley MicroStation 30 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 206 1
Си Проект - SeaProject - Seamatica 1 1
Siemens FiberSIM 5 1
ESI ProCAST 4 1
Неолант - Неосинтез СУИД 4 1
Oracle Forms 20 1
Неолант - InterBridge 1 1
Богданов Максим 37 5
Фофанов Олег 2 2
Личман Александр 2 2
Янкина Татьяна 2 1
Христолюбов Вячеслав 15 1
Борзов Тимофей 4 1
Базаров Сергей 2 1
Перроте Сергей 5 1
Доробин Дмитрий 1 1
Синьков Кирилл 71 1
Антипин Тимофей 1 1
Коробченко Олег 2 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Малышев Степан 1 1
Волокитин Игорь 9 1
Тихоновский Владислав 1 1
Мистахов Ренат 1 1
Жирков Евгений 1 1
Карибов Шалбус 1 1
Поскребышев Дмитрий 3 1
Шамбулин Дмитрий 1 1
Шамков Артем 1 1
Евдокимов Александр 7 1
Голиков Александр 16 1
Тарасенко Владимир 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1667 5
Казахстан - Республика 5834 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 3
Узбекистан - Республика 1888 3
Беларусь - Белоруссия 6070 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4315 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 488 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1450 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 394 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 85 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Аренда 2581 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
Образование в России 2563 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Трейд-ин - Trade-in 208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5894 1
Экономический эффект 1215 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 677 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
