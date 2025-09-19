Разделы

Ак Барс ХК Судостроительная Корпорация ЗПКБ Зеленодольское ПКБ Цифровая платформа судостроения


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 В ПКБ «Петробалт» протестировали Цифровую платформу судостроения, разработку которой ведет «Аскон» 1
22.11.2024 В Зеленодольске будут готовить специалистов по цифровому проектированию для судостроения 2
15.08.2024 Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ак Барс ХК и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 422 3
БАРС Груп 555 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 7 2
Ак Барс Банк 274 2
ПетроБалт ПКБ 2 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14412 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6821 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3983 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1837 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4748 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 217 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 26 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 229 2
Аскон - Лоцман:PLM 90 2
Жирков Евгений 1 1
Мистахов Ренат 1 1
Коробченко Олег 2 1
Богданов Максим 35 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 1
Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
