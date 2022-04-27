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«Аскон» открыл офис в Узбекистане

«Аскон» объявил об открытии офиса компании в столице Республики Узбекистан. «Аскон-Ташкент» будет напрямую работать с заказчиками, выступая партнером по цифровизации инженерных и производственных процессов. Специалисты офиса имеют компетенции по всем продуктам «Аскон» и ее дочерней компании Renga Software, включая систему проектирования «Компас-3D», PLM-комплекс для управления жизненным циклом изделия в составе систем «Лоцман:PLM», «Вертикаль», «Полином:MDM», решение для информационного моделирования в строительстве (Renga, Pilot-BIM и Pilot-ICE). Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

В планах также тесное сотрудничество с образовательными организациями с целью подготовки квалифицированных инженеров, необходимых стремительно развивающейся промышленности Узбекистана.

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Взятый Республикой Узбекистан курс на развитие обрабатывающих отраслей запустил создание новых производств и модернизацию мощностей существующих предприятий. Растут объемы конструкторских и проектных работ, ускоряется запуск в производство нового оборудования. Все это требует эффективных цифровых решений, подкрепленных проверенными методиками и опытом применения. Также в республике традиционно сильны добывающие отрасли. Следуя нашей стратегии быть рядом заказчиком, мы открыли офис в Ташкенте и будем помогать предприятиям страны строить современную промышленность с опорой на «цифру».

В промышленности Узбекистана решения «Аскон» используются с начала 2000-х годов. Один из самых крупных проектов реализуется на АО «Завод Узбекхиммаш», выпускающем технологическое оборудование для нефтегазовой, химической и тяжелой промышленности. На предприятии создано единое цифровое пространство для разработки конструкторско-технологической документации, налажен обмен данными с ERP-системой, все процессы разработки и согласования документации на изделия переведены в электронный вид.

С открытием офиса решения «Аскон» станут доступны самому широкому кругу предприятий всех отраслей промышленности, организациям строительной индустрии, системе образования.

Российские proxy занимают рынок
Техника

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«Аскон» — российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в создании информационных систем для промышленности и строительства. «Аскон» основан в 1989 г.

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