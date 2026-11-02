Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203732
ИКТ 15835
Организации 11974
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3597
Системы 27057
Персоны 88799
География 3168
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Мистахов Ренат

СОБЫТИЯ


02.11.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерены внедрить российское ПО для управления проектами 1
15.08.2024 Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мистахов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 494 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 9 2
Ак Барс Банк 285 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16923 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7962 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55255 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2166 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 275 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 172 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 36 1
Аскон - Лоцман:PLM 103 1
Аскон - Цифровая платформа судостроения 6 1
Коробченко Олег 2 1
Богданов Максим 41 1
Жирков Евгений 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3546 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще