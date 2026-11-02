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Мистахов Ренат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мистахов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 494 1
|Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 9 2
|Ак Барс Банк 285 1
|Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 275 1
|Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 172 1
|Неолант - Полином САПР - Полином MDM 36 1
|Аскон - Лоцман:PLM 103 1
|Аскон - Цифровая платформа судостроения 6 1
|Коробченко Олег 2 1
|Богданов Максим 41 1
|Жирков Евгений 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.