Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ак Барс ХК Судостроительная Корпорация ЗПКБ Зеленодольское ПКБ проектно-конструкторское бюро
АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» объединяет промышленные предприятия и организации с численностью работающих более 10 тысяч человек. Приоритетные направления деятельности — проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.
АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» проектирует надводную морскую и речную технику с 1949 года. За 75 лет по оригинальным проектам ПКБ было построено более 800 кораблей и судов для отечественного флота и на экспорт в 16 стран мира. Предприятие входит в Группу компаний «Ак Барс».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ак Барс ХК и организации, системы, технологии, персоны:
|Мистахов Ренат 2 2
|Богданов Максим 41 2
|Гуров Александр 8 1
|Решетов Сергей 1 1
|Подоплекин Юрий 1 1
|Лукин Николай 1 1
|Коробченко Олег 2 1
|Жирков Евгений 1 1
|Ярухин Илья 1 1
|Благов Арсен 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.