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Ак Барс ХК Судостроительная Корпорация ЗПКБ Зеленодольское ПКБ проектно-конструкторское бюро

Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро

АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» объединяет промышленные предприятия и организации с численностью работающих более 10 тысяч человек. Приоритетные направления деятельности — проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» проектирует надводную морскую и речную технику с 1949 года. За 75 лет по оригинальным проектам ПКБ было построено более 800 кораблей и судов для отечественного флота и на экспорт в 16 стран мира. Предприятие входит в Группу компаний «Ак Барс».

 

СОБЫТИЯ

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02.11.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерены внедрить российское ПО для управления проектами 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 1
22.11.2024 В Зеленодольске будут готовить специалистов по цифровому проектированию для судостроения 2
15.08.2024 Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение 5
09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники 2
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 3
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 17

Ак Барс ХК и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 494 5
БАРС Груп 583 3
Питерская группа связистов 441 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Аскон Коломна 2 1
Аскон комплекс 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Microsoft Corporation 25915 1
9780 1
Autodesk 640 1
Нанософт 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3254 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1122 1
1С-Рарус 990 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 47 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Ак Барс Банк 285 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 3
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 81 1
Техносервис 8 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 142 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 36 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 11 1
Гранит 57 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 34 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13994 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16923 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26662 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2166 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4522 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55255 4
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 261 4
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Аскон - Лоцман:PLM 103 5
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 275 5
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 36 5
Аскон - Цифровая платформа судостроения 6 2
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ФЦП РГМТ - Развитие гражданской морской техники - Федеральная целевая программа 1 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 172 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 3024 1
Linux OS 11734 1
Microsoft Office 4253 1
Microsoft Windows 17083 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1679 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 1
1С:ERP Управление предприятием 880 1
Docker - Платформа распределённых приложений 575 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 725 1
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РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Мистахов Ренат 2 2
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Гуров Александр 8 1
Решетов Сергей 1 1
Подоплекин Юрий 1 1
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Коробченко Олег 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169471 5
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Индийский океан 162 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55210 1
Казахстан - Республика 6156 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48321 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3546 1
Япония 13873 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19876 1
Индия - Bharat 5929 1
Германия - Федеративная Республика 13322 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3645 1
Нидерланды 3783 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5740 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4071 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9173 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5179 1
Экономический эффект 1420 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 19 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1715 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Зеленодольский судостроительный колледж - ЗСТ СПО ГАОУ - Зеленодольский судостроительный техникум 1 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 107 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
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