«1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро»

Казанский офис «1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» на предприятии оборонно-промышленного комплекса России «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Новый комплекс систем обеспечивает автоматизированный контроль исполнения государственного оборонного заказа в соответствии с ФЗ-№275.

В 2018 г. руководство предприятия приняло решение о реновации текущей информационной системы. Ранее на предприятии использовался программный продукт, который не мог в полной мере обеспечить прозрачный комплексный учет затрат и денежных средств в привязке к выполняемым контрактам. Отчеты по гособоронзаказу можно было получить с большим трудом, все они собирались из множества несвязанных друг с другом источников.

Кроме того, старая бухгалтерская система не обеспечивала выполнение требований законодательства к учету ГОЗ. Согласно ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе» заказчику требуется предоставлять конечную смету затрат по проекту, придерживаться установленных сумм, а также контролировать затраты и предоставлять по ним прозрачную аналитику.

При выборе программного продукта руководство «Зеленодольского ПКБ» определило следующие критерии: решение должно подходить для комплексной автоматизации всего предприятия, а не только отдельных учетных участков; первые результаты должны быть получены в короткие сроки.

Выбор пал на программный продукт «1С:ERP. Управление предприятием». Партнером по внедрению стал казанский офис «1С-Рарус». Совместно со специалистами «Зеленодольского ПКБ» были определены основные цели проекта: организовать ведение регламентированного и производственного учета в соответствии с требованиями законодательства по 275-ФЗ; снизить трудозатраты на ведение оперативного учета в части учета затрат, расчета заработной платы и кадрового учета, расчета себестоимости выпущенной продукции и подготовки регламентированной отчетности; повысить финансовую дисциплину за счет минимизации ошибок расчета и влияния человеческого фактора; снизить налоговые риски за счет снижения трудозатрат на подготовку отчетных форм; исключить двойной ввод документов и связанные с ним ошибки; получать как можно больший объем актуальной информации для эффективного учета себестоимости по контрактам ГОЗ.

Проект длился семь месяцев. Автоматизировано 20 рабочих мест.

Ключевые итоги проекта: повысился уровень автоматизации в части расчета сумм и начисления налогов; автоматизирован расчет резервов по сомнительным долгам для обеспечения требований приказа Минфина №186Н от 24 декабря 2010 г.; ведется автоматизированный учет договоров и их этапов, а также дополнительных соглашений, заключенных в рамках контрактов. Вся информация собрана в одном месте и оперативно доступна ответственным лицам редприятия; в системе отражаются целевые показатели по каждому госконтракту, позволяя сравнивать его с текущим этапом исполнения контракта; появилась возможность вести учет ДС, затрат, взаиморасчетов, складских запасов с привязкой к госконтрактам; разработана подсистема «Учет рабочего времени», позволяющая использовать собственные показатели отработанного времени в разрезе заказов для расчета оплаты труда.

Предприятию удалось отказаться от использования нескольких разрозненных систем, а также реализовать принцип однократного ввода первичной информации. Это привело к сокращению рутинной работы финансового отдела, повышению качества учета. У руководства появилось большее количество контрольных и управленческих инструментов.

Главный бухгалтер «Зеленодольского ПКБ» Илья Ярухин отметил: «Мы остались довольны полученной функциональностью и подходом к работе специалистов “1С-Рарус”. Процесс внедрения был организован таким образом, чтобы данные и отчетность за 2019 г. уже формировались из системы, несмотря на старт проекта в январе 2019 г».