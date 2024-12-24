Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195648
ИКТ 15064
Организации 11609
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3569
Системы 26915
Персоны 85351
География 3081
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2799
Мероприятия 895

КМП Корпорация морского приборостроения НПО Аврора Концерн

КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.12.2024 Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost 4
12.07.2022 «Росэлектроника» разработала систему фотовидеофиксации для подводных беспилотников 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
06.10.2015 Обновленная ERP-система «1С» научилась работать с iPhone, iPad и Android 1
30.06.2015 «Прауд» завершила пилотный проект по внедрению «1С:ERP» в концерне НПО «Аврора» 6
02.06.2015 «СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220 3
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
15.03.2002 "Эврика" завершила внедрение электронного архива TeraSafe в систему корпоративного документооборота Documentum в НПО "Аврора" 5
04.07.2001 Состоялся семинар "Современные высокопроизводительные вычислительные кластерные технологии" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 28

КМП и организации, системы, технологии, персоны:

9408 5
Ростех - Автоматика Концерн 1809 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 250 2
SAP SE 5557 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 2
Microsoft Corporation 25644 2
Oracle Corporation 7032 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2881 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 19 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Инфостарт - Infostart 11 1
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5518 1
Intel Corporation 12745 1
IBM - International Business Machines Corp 9660 1
InfoWatch - Инфовотч 1151 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1274 1
Softline - Софтлайн 3597 1
Ред Софт - Red Soft 1172 1
Autodesk 639 1
Крок - Croc 1926 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 1
БАРС Груп 570 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 572 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
Галактика - Корпорация 1533 1
1С-Рарус 960 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 395 1
Novardis - Новардис Консалтинг 67 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 366 1
Ниеншанц 124 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 92 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
НСПК - Национальная система платежных карт 932 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Азия Цемент 13 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Техносервис 8 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 693 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Энергомаш - Энергомашкорпорация 1 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Прауд ГК 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 645 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Гранит 56 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5426 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1520 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63523 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35430 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24824 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12828 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27868 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1087 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32918 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7675 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2832 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60462 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 447 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2028 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 105 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10477 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5004 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3579 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26974 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4306 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3088 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 547 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 79 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6288 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2444 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9619 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 356 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 417 1
Google Android устройства-девайсы 835 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1109 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1080 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1002 11
1С:ERP Управление предприятием 797 4
Microsoft Windows 16728 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP Screen Personas 3 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Росимущество - КТРВ Уран-Э - УРАВ ВМФ - противокорабельная ракета 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 341 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 381 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
OpenAnolis - Anolis OS 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Wine 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7541 1
Apple iPad 3979 1
Google Android 15096 1
Apple iOS 8504 1
Linux OS 11337 1
Apple macOS 2377 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 273 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 1
JavaScript - JS - язык программирования 1389 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 266 1
Microsoft Outlook 1497 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 343 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 35 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 135 1
SAP Fiori 44 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 170 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 105 1
Коршунова Мария 8 1
Гуров Александр 8 1
Ефименко Александр 3 1
Суетин Николай 8 1
Филиппов Олег 14 1
Супрун Дмитрий 2 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Подоплекин Юрий 1 1
Лукин Николай 1 1
Геллерман Михаил 70 1
Зайнутдинов Ренат 1 1
Тронина Наталья 1 1
Микшанский Альберт 1 1
Нуралиев Борис 298 1
Натрусов Артем 312 1
Шевченко Владимир 152 1
Низник Александр 20 1
Павлов Дмитрий 14 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 163519 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19287 3
Казахстан - Республика 5969 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Индийский океан 162 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Япония 13725 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Норвегия - Королевство 1850 1
Индия - Bharat 5814 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 1
Франция - Французская Республика 8099 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 1
Нидерланды 3704 1
Россия - ПФО - Пензенская область 631 1
Австрия - Австрийская Республика 1349 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 1
Кувейт 173 1
Германия - Гамбург 185 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56746 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52719 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33135 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6111 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 180 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2476 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11221 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8121 1
Ergonomics - Эргономика 1734 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6532 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1460 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 332 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1313 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1364 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 679 1
Видеокамера - Видеосъёмка 715 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1148 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 698 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3905 1
ЕПС - Единый план счетов 193 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2420 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26860 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
TAdviser - Центр выбора технологий 451 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 36 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 628 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447502, в очереди разбора - 728537.
Создано именных указателей - 195648.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290