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КМП Корпорация морского приборостроения НПО Аврора Концерн
СОБЫТИЯ
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КМП и организации, системы, технологии, персоны:
|Коршунова Мария 8 1
|Гуров Александр 8 1
|Ефименко Александр 3 1
|Суетин Николай 8 1
|Филиппов Олег 14 1
|Супрун Дмитрий 2 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Подоплекин Юрий 1 1
|Лукин Николай 1 1
|Геллерман Михаил 70 1
|Зайнутдинов Ренат 1 1
|Тронина Наталья 1 1
|Микшанский Альберт 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шевченко Владимир 152 1
|Низник Александр 20 1
|Павлов Дмитрий 14 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Андреев Максим 41 1
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