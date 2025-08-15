Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ефименко Александр
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30 1
|17.06.2016
|Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
Ефименко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Atlassian 129 1
|Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
|1С 8664 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3273 1
|КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 616 1
|Беларусь - Белоруссия 5922 1
|Казахстан - Республика 5708 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.