Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30

Компания EvaTeam анонсировала серию улучшений своей платформы для управления базами знаний EvaWiki. Обновления значительно повышают комфорт сотрудников и клиентов при работе с информацией, делая взаимодействие с документами быстрым и удобным.

Среди главных новшеств: внедрение системы динамического поиска — аналога плагина Livesearch (Confluence), позволяющего быстро находить нужные материалы прямо в документе в режиме реального времени, экспорт документов в форматы Word и PDF для пользователей публичной документации. Усовершенствована система шифрования документов с дополнительными инструментами управления защитой и блокировка опции отключения уведомлений для авторов документов, что улучшает контроль над взаимодействием в команде.

Кроме того, теперь использование популярного макроса “Office Word” на страницах EvaWiki стало ещё проще и удобнее. Под каждым файлом формата Word, Excel и PDF появилась специальная кнопка, позволяющая мгновенно добавить макрос для удобного просмотра документов всего одним кликом.

«Мы понимаем высокие требования наших пользователей к качеству и удобству инструментов совместной работы. Поэтому наши решения постоянно развиваются и превосходят даже такие признанные продукты как Confluence от Atlassian», – отметил директор продукта EvaWiki Александр Ефименко.

EvaWiki входит в ИТ-конвейер полного цикла EvaDev. EvaDev – экосистема профессиональных инструментов для комплексного управления ИТ-проектами, охватывающая весь жизненный цикл разработки — от идеи до релиза и сопровождения. По заявлению EvaTeam, платформа способна полноценно заменить сразу несколько популярных решений: Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Requirement Yogi, Bamboo, Zephyr и другие.

Обновление уже доступно всем клиентам EvaTeam.

