Газпром автоматизация - Газавтоматика

ПАО «Газпром автоматизация» является генеральным системным интегратором по объектам автоматизации, метрологического обеспечения и связи ПАО «Газпром». Компания обеспечивает комплекс услуг по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования.

22.08.2025 Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой 1
11.10.2023 Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят 5
07.02.2023 Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» 2
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
07.03.2017 CNews завершает сбор данных для «CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России» 1
20.02.2017 «Газпром автоматизация» получила статус системного интегратора Abbyy 4
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
31.05.2016 Вышел рейтинг CNews100 крупнейших ИТ-компаний России: Выручка списка превысила 1 трлн рублей 1
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
23.05.2016 Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров 1
20.04.2016 Могут ли цифровые компании убить ИТ-бизнес? 1
01.12.2015 Московское метро не допустило трех из четырех претендентов на свой многомиллиардный ИТ-контракт 3
02.02.2015 «Газпром» выделит свыше 140,9 млн руб. на техобслуживание оборудования и ПО Oracle 2
11.09.2014 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру администрации «Газпрома» 1
23.05.2014 Рейтинг CNews100 2013: стагнация с плохим прогнозом 2
19.12.2013 AT Consulting: Выигрывает тот, кто готов отрабатывать каждый рубль 1
15.11.2013 Девять стартапов фонда «Сколково» попали в «горячую двадцатку» Mashable 1
08.10.2013 Экс-CIO Центробанка перешел в «Газпром» 2
21.06.2013 Опубликован рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
03.06.2013 Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления 2
06.02.2013 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
06.07.2012 «Ростехнологии» создали единого ИТ-подрядчика 1
22.02.2012 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
01.12.2011 «Газпром автоматизация» продлила лицензии на Eset NOD32 2
8673 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 14
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 13
Softline - Софтлайн 3090 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 10
Крок - Croc 1790 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 594 8
Ростелеком 10079 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3275 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 5
SAP SE 5373 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 4
Acronis - Акронис 452 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 87 4
Docsvision - ДоксВижн 1023 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 4
Microsoft Corporation 25015 4
HP Inc. 5728 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
Ростех - РТ-Информ 142 4
Микротест 279 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9016 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 3
Fastwel - Фаствел 31 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 3
Унитех 16 3
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 3
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 168 3
IBM - International Business Machines Corp 9502 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1350 3
Газпром информ - Информгаз 41 3
АйДи - Технологии управления 48 3
Sinto - Синто 12 3
Broadcom - VMware 2432 2
Cisco Systems 5179 2
Yandex - Яндекс 8020 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13610 2
Газпром ПАО 1381 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7838 7
Полипластик 14 6
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
НСПК - Национальная система платежных карт 873 4
Почта России ПАО 2205 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 3
РЖД - Российские железные дороги 1961 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2929 2
Альфа-Банк 1813 2
Русагро Группа Компаний 317 2
Роснефть НК - нефтяная компания 524 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 2
Superjob - Суперджоб 658 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 2
Газпром трансгаз 147 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 1
Газпром нефть 649 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Деловые Линии ГК 76 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5074 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1959 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2783 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3397 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3185 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5647 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1039 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 888 1
Федеральное казначейство России 1836 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 227 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2869 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3280 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1832 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3227 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1436 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 344 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1009 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 244 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 128 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
Союз ПНГО - Союз производителей нефтегазового оборудования 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32771 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70153 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7041 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22275 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16544 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13043 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7282 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14206 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10999 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11632 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30130 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1363 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5050 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21477 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12073 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3379 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14215 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11022 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1363 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10809 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16503 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31162 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1233 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3291 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7909 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4285 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8387 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1124 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1225 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 405 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9856 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3705 3
Умные платформы 1805 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2371 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 278 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 172 3
1С:ERP Управление предприятием 662 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 2
Docsvision СЭД - ECM-система 242 2
Linux OS 10565 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3382 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 190 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1907 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 607 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 335 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Microsoft Office Online 31 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1106 1
Docker - Платформа распределённых приложений 398 1
Microsoft Office 365 965 1
Microsoft Office 3871 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 183 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
QEMU 55 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 216 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров (неттоп) 6 1
AMD Geode 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5607 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 1
Кастильо Игорь 24 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 15 5
Котов Виталий 41 5
Потемин Павел 7 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Горбунов Денис 18 5
Коновалов Роман 20 3
Калинин Александр 171 3
Тикуркин Максим 38 3
Курьянов Сергей 162 3
Рыжкин Денис 4 3
Бобровников Борис 104 3
Грибов Владимир 31 3
Боровиков Игорь 133 3
Никулин Игорь 23 2
Добкин Аркадий 79 2
Витоженц Александр 7 2
Головко Олег 8 2
Скрипко Елена 2 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Медведев Дмитрий 1658 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Михалев Максим 16 2
Корнеев Сергей 84 2
Попов Сергей 144 1
Черепенников Антон 84 1
Евдокимов Андрей 86 1
Чехонин Антон 66 1
Сыкулев Андрей 84 1
Макаров Алексей 67 1
Овчаренко Юрий 37 1
Горелов Дмитрий 61 1
Никуличев Андрей 43 1
Макаренко Екатерина 2 1
Игнатова Людмила 34 1
Голодухин Александр 1 1
Марушкевич Андрей 8 1
Гарусев Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44811 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14344 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52908 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18157 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4166 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1655 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 602 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2363 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1554 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1198 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 759 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 502 3
Азия - Азиатский регион 5665 3
Европа 24482 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2599 3
Казахстан - Республика 5714 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1161 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17749 2
Япония 13419 2
Россия - УФО - Челябинская область 1329 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7884 2
Швеция - Королевство 3654 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1586 2
Индия - Bharat 5598 1
Африка - Африканский регион 3539 1
Ближний Восток 3006 1
Узбекистан - Республика 1818 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1647 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 492 1
Африка Северная 243 1
Бразилия - Федеративная Республика 2421 1
Беларусь - Белоруссия 5926 1
Россия - СФО - Новосибирск 4524 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2108 1
Россия - ПФО - Пензенская область 616 1
Сингапур - Республика 1886 1
Америка Латинская 1858 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50071 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5689 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4827 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16994 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6055 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8082 7
Черкизон - Черкизовский рынок 163 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2540 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19724 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5865 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3286 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6153 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11471 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3127 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6110 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6232 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2621 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9608 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3709 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6197 4
Энергетика - Energy - Energetically 5366 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4149 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2211 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8813 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5151 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2022 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3080 2
Английский язык 6807 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 2
TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1237 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1043 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 297 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Mashable 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 14
CNews Fast рейтинг 48 10
IDC - International Data Corporation 4928 5
Gartner - Гартнер 3588 2
CNews Рынок ИТ-услуг 168 2
TAdviser 100 5 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
CNews Облачные сервисы 23 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1170 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

