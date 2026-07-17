Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС Yadro Raidix HPC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 8
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Калинин Александр 189 1
|Михалев Максим 16 1
|Бобровников Борис 104 1
|Гольцов Александр 84 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Платонов Сергей 13 1
|Грибов Владимир 31 1
|Косилов Михаил 17 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Попов Павел 24 1
|Федоров Андрей 31 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Ведехин Игорь 41 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Бакулин Александр 29 1
|Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
|Боровников Борис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.