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ИКС Yadro Raidix HPC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 YADRO открывает продажи H225 G4 — первого в портфеле компании сервера на базе процессоров AMD EPYC 9004/9005 2
18.05.2017 «Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами 1
12.04.2017 «Рэйдикс» представила инновационную технологию кэширования данных 1
06.04.2017 «Рэйдикс» выиграла тендер на поставку СХД в японский исследовательский центр RIKEN 1
20.12.2016 «Рэйдикс» представила новый интеллектуальный модуль в рамках СХД для японского рынка суперкомпьютеров 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
06.10.2015 Россияне создали первое в мире коробочное решение для управления СХД 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 6
Intel Corporation 12812 3
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5602 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9223 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
Microsoft Corporation 25776 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3744 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
9595 1
Ред Софт - Red Soft 1237 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 1
Acronis - Акронис 489 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Крок - Croc 1964 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
SanDisk 343 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 480 1
Fastwel - Фаствел 33 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
Core Micro Systems 3 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Superjob - Суперджоб 859 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
101Hotels.com 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1842 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5283 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6687 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 2
Умные платформы 1988 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7874 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3787 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7212 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8651 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2705 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
СХД - NAS - Scale-Out - Горизонтально-масштабируемые системы 28 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4854 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1485 2
Робототехника - Боевой робот - Военный робот - Робовоины 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3901 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3940 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1656 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1904 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 6
ИКС - Yadro - Raidix Interstellar 3 3
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 3
Linux OS 11535 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2419 2
ИКС - Yadro - Raidix ExaSphere 2 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1363 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Microsoft Office Online 31 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
ИКС - Yadro - Raidix Media 6 1
Путин Владимир 3454 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Шадаев Максут 1210 1
Никифоров Николай 1138 1
Калинин Александр 189 1
Михалев Максим 16 1
Бобровников Борис 104 1
Гольцов Александр 84 1
Корнеев Сергей 84 1
Платонов Сергей 13 1
Грибов Владимир 31 1
Косилов Михаил 17 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попов Павел 24 1
Федоров Андрей 31 1
Боровиков Игорь 137 1
Ведехин Игорь 41 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Бакулин Александр 29 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Боровников Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 3
Япония 13807 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния 4829 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Чили - Республика 494 1
Аргентина - Аргентинская Республика 616 1
США - Колорадо - Боулдер 84 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6558 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11702 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6776 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3825 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2482 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9108 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 1
Доктрина информационной безопасности России 55 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6682 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7424 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3355 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1728 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1290 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Девальвация 39 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
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