Oracle Sun ZFS Файловая система для операционной системы Solaris
СОБЫТИЯ
|08.12.2016
|
QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами
ч для непрерывного чтения и записи файлов. Устройство работает под управлением принципиально нового микропрограммного обеспечения QES (QNAP Enterprise Storage) на базе ядра FreeBSD и файловой системы ZFS, что позволяет развернуть эффективную VDI-платформу с поддержкой практически безграничных моментальных снимков, дедупликации на уровне блоков, а также гибкого выделения (Thin Provisioning)
|04.12.2014
|
Oracle анонсировала систему хранения данных ZFS Storage ZS4-4 со средствами анализа
Корпорация Oracle анонсировала систему хранения данных Oracle ZFS Storage ZS4-4 с новой операционной системой ZFS Storage OS8.3. Как сообщили CNews
|17.07.2014
|
Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series для упрощения виртуализации и развертывания облачных сред
Корпорация Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series с целью упрощения виртуализации и развертывания облачных сред. Как соо
|11.07.2013
|
Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c
х возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Согласно заявлению корпорации, Oracle Database 12c и си
|01.03.2013
|
Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database
матизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам представителей Oracle, утилита Oracle Snap Management Utilit
|23.07.2012
|
Oracle за год удвоила продажи систем хранения Sun ZFS Storage Appliance
вающего NAS, SAN и ленточные системы хранения данных. Так, по данным корпорации, продажи систем Sun ZFS Storage Appliance за последний год удвоились, их приобрели 40% компаний из списка Global
|16.05.2012
|
Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle
Корпорация Oracle анонсировала Sun ZFS Backup Appliance — интегрированное решение резервного копирования данных для оптимизирова
|05.10.2011
|
Oracle оснастила системы хранения данных поддержкой технологии Hybrid Columnar Compression
Корпорация Oracle объявила о том, что технология гибридного колоночного сжатия Hybrid Columnar Compression, впервые введенная в Oracle Exadata, теперь поддерживается системами хранения данных Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom Storage System. Благодаря этому эффективность технологии Hybrid Columnar Compression, обеспечивающей степень сжатия от 10 до 50 раз для большинст
