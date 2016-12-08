Разделы

Oracle Sun ZFS Файловая система для операционной системы Solaris


СОБЫТИЯ

08.12.2016 QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами

ч для непрерывного чтения и записи файлов. Устройство работает под управлением принципиально нового микропрограммного обеспечения QES (QNAP Enterprise Storage) на базе ядра FreeBSD и файловой системы ZFS, что позволяет развернуть эффективную VDI-платформу с поддержкой практически безграничных моментальных снимков, дедупликации на уровне блоков, а также гибкого выделения (Thin Provisioning)

04.12.2014 Oracle анонсировала систему хранения данных ZFS Storage ZS4-4 со средствами анализа

Корпорация Oracle анонсировала систему хранения данных Oracle ZFS Storage ZS4-4 с новой операционной системой ZFS Storage OS8.3. Как сообщили CNews

17.07.2014 Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series для упрощения виртуализации и развертывания облачных сред

Корпорация Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series с целью упрощения виртуализации и развертывания облачных сред. Как соо
11.07.2013 Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c

х возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Согласно заявлению корпорации, Oracle Database 12c и си
01.03.2013 Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database

матизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам представителей Oracle, утилита Oracle Snap Management Utilit
23.07.2012 Oracle за год удвоила продажи систем хранения Sun ZFS Storage Appliance

вающего NAS, SAN и ленточные системы хранения данных. Так, по данным корпорации, продажи систем Sun ZFS Storage Appliance за последний год удвоились, их приобрели 40% компаний из списка Global

16.05.2012 Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle

Корпорация Oracle анонсировала Sun ZFS Backup Appliance — интегрированное решение резервного копирования данных для оптимизирова
05.10.2011 Oracle оснастила системы хранения данных поддержкой технологии Hybrid Columnar Compression

Корпорация Oracle объявила о том, что технология гибридного колоночного сжатия Hybrid Columnar Compression, впервые введенная в Oracle Exadata, теперь поддерживается системами хранения данных Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom Storage System. Благодаря этому эффективность технологии Hybrid Columnar Compression, обеспечивающей степень сжатия от 10 до 50 раз для большинст

Публикаций - 73, упоминаний - 89

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6896 34
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 15
Intel Corporation 12571 8
Broadcom - VMware 2508 5
Microsoft Corporation 25318 5
Qsan Technology 21 5
NetApp - Network Appliance 648 4
Dell EMC 5104 4
HP Inc. 5767 4
AMD - Advanced Micro Devices 4489 4
GitHub 987 4
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 3
Google LLC 12323 3
Nvidia Corp 3766 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 168 2
Patreon 17 2
SAP SE 5455 2
Huawei 4274 2
Apple Inc 12717 2
IBM - International Business Machines Corp 9564 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1707 2
SAS Institute 1039 2
Крок - Croc 1816 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 2
Canonical 211 2
Snap Inc 102 2
Arista Networks 22 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 1
Broadcom - VMware Research 1 1
Арго Технолоджи Ист - Argo.Tech 7 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 91 1
Netberg - Нэтберг 11 1
Precisely - Syncsort 8 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 65 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 2
Лента - Сеть розничной торговли 2286 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 1
Резонанс НПП 388 1
United Colors of Benetton 38 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Volvo Cars 259 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 21
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2973 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3562 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 9
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 247 9
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 5
Clone - Клонирование 527 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 5
DDR - Double data rate 2937 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 715 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4508 4
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 48 4
Repository - Репозиторий 1053 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 27
Linux OS 10996 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 16
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 222 14
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 60 13
Oracle - Sun ZFS Storage Appliance 24 13
Intel x86 - архитектура процессора 1992 13
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 11
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 11
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 10
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 10
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 10
Oracle Exalogic 73 9
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 8
Microsoft Windows 16416 8
Oracle Java - язык программирования 3346 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 7
Oracle Database - Oracle HCC - Oracle Hybrid Columnar Compression 8 6
Oracle - Sun Solaris DTrace 20 6
Qsan XCubeNAS - Qsan TrioNAS 6 5
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 5
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 5
Qsan QSM - операционная система 5 4
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 37 4
Oracle VM Server - Logical Domains - LDoms - LDOM 26 4
Oracle Hyperion Pillar 28 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 4
Mozilla Firefox - браузер 1920 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 251 4
Hitachi Ops Center 19 3
Oracle Engineered Systems 48 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 3
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 3
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 27 3
JavaFX - OpenJFX 34 3
Linux - Debian GNU 541 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 3
Oracle StorageTek 85 3
Fowler John - Фаулер Джон 22 6
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 4
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Дубинин Вадим 27 2
Tracy Scott - Трейси Скотт 2 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Кузнецов Андрей 97 1
Платонов Сергей 13 1
Сысоев Александр 46 1
Курочка Алексей 14 1
Федоров Андрей 29 1
Liang Alfred - Лианг Альфред 1 1
Белов Василий 74 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Квашук Сергей 14 1
Корнетов Игорь 9 1
Волчанинов Леонид 11 1
Карпов Евгений 60 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Ступаченко Роман 2 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Шатров Дмитрий 1 1
Кадомский Вячеслав 84 1
Stallings Jim - Столлингс Джим 5 1
Goulden David - Гульден Дэвид 14 1
Chiaradia Aldo - Киарадиа Альдо 1 1
Кумар Сушил - Kumar Sushil 3 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 1
Готсданкер Алексей 5 1
Мензовитый Алексей 27 1
Green Rich - Грин Рич 13 1
Bechtolsheim Andy - Бехтольшайм Энди 5 1
Georgens Tom - Джордженс Том 11 1
Kemper Jonathan 3 1
Ramamurthy Ganesh - Рамамерти Ганеш 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 1
США - Техас - Остин 179 1
Китай - Сычуань 96 1
США - Калифорния - Менло-Парк 30 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Европа 24674 1
Япония 13564 1
Польша - Республика 2004 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Украина 7811 1
Евразия - Евразийский континент 630 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 1
США - Калифорния 4778 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1586 1
Беларусь - Минск 676 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Английский язык 6885 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 216 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Fortune 210 1
Phoronix 50 1
Hacker News 80 1
HFS Research 49 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
Gartner - Гартнер 3616 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Oracle OpenWorld 65 1
