QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами ч для непрерывного чтения и записи файлов. Устройство работает под управлением принципиально нового микропрограммного обеспечения QES (QNAP Enterprise Storage) на базе ядра FreeBSD и файловой системы ZFS, что позволяет развернуть эффективную VDI-платформу с поддержкой практически безграничных моментальных снимков, дедупликации на уровне блоков, а также гибкого выделения (Thin Provisioning)

Oracle анонсировала систему хранения данных ZFS Storage ZS4-4 со средствами анализа Корпорация Oracle анонсировала систему хранения данных Oracle ZFS Storage ZS4-4 с новой операционной системой ZFS Storage OS8.3. Как сообщили CNews

Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series для упрощения виртуализации и развертывания облачных сред Корпорация Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series с целью упрощения виртуализации и развертывания облачных сред. Как соо

Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c х возможностях для клиентов, которые используют Oracle Database 12c с системами хранения Oracle Sun ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom. Согласно заявлению корпорации, Oracle Database 12c и си

Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database матизации критичных задач для пользователей Oracle Database с системой хранения данных Oracle’s Sun ZFS Storage Appliance. По словам представителей Oracle, утилита Oracle Snap Management Utilit

Oracle за год удвоила продажи систем хранения Sun ZFS Storage Appliance вающего NAS, SAN и ленточные системы хранения данных. Так, по данным корпорации, продажи систем Sun ZFS Storage Appliance за последний год удвоились, их приобрели 40% компаний из списка Global

Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle Корпорация Oracle анонсировала Sun ZFS Backup Appliance — интегрированное решение резервного копирования данных для оптимизирова