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СХД Thin Provisioning технология виртуализации систем хранения данных


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД» 1
31.05.2017 «АйТи Штурман» пополнила свое портфолио СХД на базе ПО Raidix 1
11.05.2017 «Рэйдикс» подписала договор с итальянским партнером Share Distribution 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
20.03.2017 QSAN анонсировала запуск линейки СХД XCubeSAN XS3200 для СМБ и корпораций 1
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 1
09.03.2017 «Рэйдикс» внедрила СХД в медицинском центре «ХХI век» 1
28.02.2017 QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U 1
08.12.2016 QNAP представил корпоративное ZFS-хранилище ES1640dc c двумя контроллерами 1
13.10.2016 Новый уровень СХД: ориентация на программное хранение 1
15.06.2016 «Рэйдикс» представила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix 1
24.05.2016 Виртуализация хранения: секрет оптимальных инвестиций 1
29.02.2016 EMC представила переработанную систему VMAX All Flash для современных ЦОД 1
11.08.2015 Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1
29.05.2015 Dell представила новые решения в области хранения данных 1
29.05.2015 Lenovo анонсировала новые SAN-массивы Storage S2200 и S3200 1
27.04.2015 Российский рынок СХД: в этом году 1 Гб памяти подешевеет вдвое? 1
10.04.2015 Александр Мухортов - Модернизация хранилищ данных с помощью MSA позволяет сохранить инвестиции 1
13.01.2015 Fujitsu представила новую систему хранения данных начального уровня для СМБ 1
20.11.2014 Qsan представил новую сетевую СХД AegisSAN Q500 SAN 12 Bay с технологией Copy-to-Flash для защиты данных 1
11.11.2014 Qsan предложила новые системы унифицированного хранения данных TrioNAS LX U300 для СМБ 1
27.08.2014 Qsan представила систему СХД корпоративного уровня для СМБ 1
28.07.2014 Миграция бизнес-приложений на SSD. Подход компании Hewlett-Packard 1
11.06.2014 HP пополнила портфель конвергентной инфраструктуры новыми продуктами и сервисами 1
03.06.2014 DSCon представила флэш-массив Windows Flash Array от Vilolin и Microsoft 1
17.02.2014 Аналитики выбрали лидера на рынке СХД 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
11.11.2013 QTS 4.0 оптимизирует управление сетевыми накопителями QNAP 1
19.08.2013 HP представила новую программно-определяемую СХД с технологией data tiering 1
24.07.2013 ETegro представила новую СХД 1
04.06.2013 DSCon представила СХД Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel 1
15.06.2012 Netgear представила семейство унифицированных СХД ReadyData для среднего бизнеса 1
18.05.2012 Fujitsu выпустила управляющее ПО Eternus SF с поддержкой функции Automated Storage Tiering 1
26.10.2011 Обновленные продукты Symantec помогают ИТ-компаниям создавать частные «облака» 1
21.10.2011 HP 3par Utility Storage установила новый рекорд производительности 1
17.06.2011 HP представила системы хранения данных HP P6000 EVA 1
14.12.2010 Dell покупает поставщика СХД за $960 млн 1
04.10.2010 Какие бизнес-выгоды несет виртуализация? 1
08.09.2010 ApplicationHA и VirtualStore от Symantec защищают от сбоев и оптимизируют хранение данных в среде VMware 1
02.03.2010 НР представила новое поколение систем хранения данных 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5715 16
Broadcom - VMware 2404 13
SAS Institute 989 11
Dell EMC 5050 8
Microsoft Corporation 24836 8
IBM - International Business Machines Corp 9469 7
Citrix Systems 821 5
Qsan Technology 21 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 5
Fujitsu 2047 4
Huawei 4016 4
NetApp - Network Appliance 640 4
Hitachi - Хитачи 1470 4
SAP SE 5327 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 4
Oracle Corporation 6757 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 2
ESG - Enterprise Strategy Group 244 2
Netgear 239 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Lenovo Group 2306 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
МегаФон 9236 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Violin Systems - Violin Memory 31 1
Thecus 17 1
Veeam Software 321 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Acronis - Акронис 451 1
Commvault 173 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Альфа-Банк 1796 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
GFG - Lamoda - Купишуз 170 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 90 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Volvo Cars 253 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 221 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 43
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6302 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 22
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3317 19
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 952 18
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 315 16
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2766 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 15
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 420 13
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 313 13
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 795 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5914 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 678 8
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 8
Clone - Клонирование 506 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1406 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2597 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 7
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4033 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2706 6
Пропускная способность - Bandwidth 1774 6
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 239 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4142 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2217 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1531 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3679 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 4
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 242 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 11
Microsoft Windows 15892 9
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 208 9
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 26 8
Apple iPhone 6 4863 7
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 6
Linux OS 10212 5
Broadcom - VMware vSphere 575 5
HPE 3PAR 102 5
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 68 4
Qsan XCubeSAN - Qsan Aegis SAN 9 4
Intel Xeon E 193 4
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 4
Citrix XenServer 94 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 3
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 2
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 2
QNAP QTS 22 2
Intel Xeon D 11 2
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 2
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1678 2
HPE ProLiant 399 2
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 2
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 2
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 203 2
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 58 2
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 2
Veritas Storage Foundation 17 2
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 2
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 2
Dell EMC EqualLogic SAN 24 2
Логвиненко Владислав 7 4
Корнетов Игорь 9 2
Scott David - Скотт Дэвид 12 2
Бахур Владимир 11 1
Козьмин Алексей 1 1
Мякишева Марина 84 1
Трояновский Владимир 62 1
Яковлев Александр 24 1
Трофимова Полина 2 1
Слизов Владимир 5 1
Удалов Сергей 6 1
Лосев Сергей 46 1
Вересов Андрей 5 1
Макаров Станислав 117 1
Павлов Олег 20 1
Дмитриев Алексей 49 1
Мухортов Александр 6 1
Schneider Marcus - Шнайдер Маркус 2 1
Казаков Александр 53 1
Ананьин Алексей 82 1
Мочальников Алексей 13 1
Казакова Александра 5 1
Попов Григорий 23 1
Кочубеев Юрий 2 1
Карпов Сергей 37 1
Попов Михаил 54 1
Афанасьев Евгений 3 1
Хайруллов Руслан 5 1
Заединов Руслан 46 1
Царев Георгий 3 1
Паршин Константин 63 1
Сорокин Андрей 23 1
Радаев Александр 44 1
Березкина Надежда 3 1
Chakravarthy Anil - Чакраварти Анил 5 1
Агапкин Аркадий 1 1
Квашук Сергей 14 1
Шатров Дмитрий 1 1
Колганов Владимир 13 1
Аристархов Юрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 3
Европа 24370 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 1
США - Миннесота 194 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 939 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
Индия - Bharat 5532 1
Азия - Азиатский регион 5609 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 902 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Европа Восточная 3109 1
Австрия - Вена 255 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Китай - Сычуань 96 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2196 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1482 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1569 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1512 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2809 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Аудит - аудиторский услуги 2801 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 1
Открытые системы ИД 175 2
Intelligent Enterprise 27 1
CNews TV 747 1
Gartner - Гартнер 3571 4
IDC - International Data Corporation 4918 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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