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СХД Thin Provisioning технология виртуализации систем хранения данных
УПОМИНАНИЯ
СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 221 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|Логвиненко Владислав 7 4
|Корнетов Игорь 9 2
|Scott David - Скотт Дэвид 12 2
|Бахур Владимир 11 1
|Козьмин Алексей 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Яковлев Александр 24 1
|Трофимова Полина 2 1
|Слизов Владимир 5 1
|Удалов Сергей 6 1
|Лосев Сергей 46 1
|Вересов Андрей 5 1
|Макаров Станислав 117 1
|Павлов Олег 20 1
|Дмитриев Алексей 49 1
|Мухортов Александр 6 1
|Schneider Marcus - Шнайдер Маркус 2 1
|Казаков Александр 53 1
|Ананьин Алексей 82 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Казакова Александра 5 1
|Попов Григорий 23 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Карпов Сергей 37 1
|Попов Михаил 54 1
|Афанасьев Евгений 3 1
|Хайруллов Руслан 5 1
|Заединов Руслан 46 1
|Царев Георгий 3 1
|Паршин Константин 63 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Радаев Александр 44 1
|Березкина Надежда 3 1
|Chakravarthy Anil - Чакраварти Анил 5 1
|Агапкин Аркадий 1 1
|Квашук Сергей 14 1
|Шатров Дмитрий 1 1
|Колганов Владимир 13 1
|Аристархов Юрий 7 1
|Открытые системы ИД 175 2
|Intelligent Enterprise 27 1
|CNews TV 747 1
|Gartner - Гартнер 3571 4
|IDC - International Data Corporation 4918 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 1
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