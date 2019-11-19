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Fujitsu Eternus
Серия СХД



19.11.2019 Fujitsu представила СХД нового поколения
14.11.2019 Fujitsu выпустила СХД нового поколения
21.01.2019 Fujitsu представила ленточную систему хранения данных Eternus LT140
13.07.2018 Fujitsu выпустила новую систему хранения для архивирования данных Eternus CS8050 NAS
05.06.2018 Fujitsu представила новое поколение СХД Eternus CS800
21.05.2018 Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8
07.05.2018 Fujitsu представила новое поколение платформы Eternus CS8000
26.01.2018 Fujitsu представила новые гибридные и флэш-СХД Eternus
19.10.2017 Fujitsu представила интегрированную платформу Eternus для защиты данных
20.07.2017 СХД Fujitsu Eternus DX200 S4 установила новый рекорд в тесте SPC-1
11.05.2017 Fujitsu обновляет свои системы хранения начального уровня
12.10.2016 Fujitsu представила новые модели флэш-СХД семейства Eternus AF
26.07.2016 Fujitsu выпустила решение по резервному копированию данных для гиперконвергентных инфраструктур
08.02.2016 Fujitsu удвоила емкость систем хранения для СМБ
01.02.2016 Fujitsu представила ленточные системы хранения Eternus LT на базе технологии Linear Tape Open
11.11.2015 Fujitsu Eternus CD10000 Quick Start Edition упростит внедрение систем хранения Ceph
02.10.2015 Fujitsu представила второе поколение системы хранения данных Eternus CD10000
06.07.2015 Fujitsu увеличила емкость ленточной библиотеки Eternus LT260
03.07.2015 Fujitsu анонсировала высокомасштабируемые системы хранения данных Eternus DX
17.03.2015 Fujitsu представила систему хранения данных Eternus JX40 S2 и новые серверы Primergy
10.03.2015 Fujitsu представила флэш-массив для прозрачной обработки отказов
13.01.2015 Fujitsu представила новую систему хранения данных начального уровня для СМБ
18.12.2014 Серверные системы Fujitsu легли в основу нового вычислительного кластера «Сибнефтегеофизики»
27.10.2014 Fujitsu предложила новую гипермасштабируемую систему хранения Eternus CD10000
24.10.2014 Fujitsu представила новые интегрированные системы резервного копирования для среднего бизнеса
08.10.2014 Fujitsu представила новую ленточную библиотеку для СМБ
27.08.2014 Fujitsu ETERNUS DX600 S3 - быстрый, надёжный, универсальный
29.07.2014 Fujitsu обновила системы хранения данных Eternus DX S3
11.07.2014 Вышел высокомасштабируемый ПАК Fujitsu Storage Eternus CS800 S5
14.05.2014 Fujitsu представила систему хранения данных Eternus DX200F типа all-flash array
21.04.2014 Новая эталонная архитектура Fujitsu vShape ускорит окупаемость ИТ-инвестиций
10.04.2014 Fujitsu представила новую систему хранения данных высокой плотности
30.01.2014 Системы хранения данных Fujitsu Eternus DX200 S3 начального уровня обеспечивают производительности корпоративного класса
13.11.2013 Fujitsu представила новое поколение систем хранения данных Eternus DX
13.11.2013 Fujitsu анонсировала новое поколение систем для обработки данных Eternus CS8000
22.10.2013 Решение Fujitsu для управления моментальными снимками обеспечивает непрерывность бизнес-процессов
21.03.2013 Fujitsu удвоила емкость новых ленточных библиотек Eternus LT
18.05.2012 Fujitsu выпустила управляющее ПО Eternus SF с поддержкой функции Automated Storage Tiering
02.11.2011 Fujitsu анонсировала высокопроизводительную модульную систему хранения данных Eternus DX8700 S2
26.10.2011 СХД для СМБ Fujitsu Eternus DX80 S2 установила новый рекорд производительности

Публикаций - 72, упоминаний - 434

Fujitsu Eternus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Fujitsu 1618 72
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 10
VMware 1967 8
Commvault 160 6
Microsoft Corporation 20975 6
SAS Institute 790 4
SAP SE 4367 3
Fujitsu Professional Services 2 2
5009 2
Intel Corporation 10781 2
Red Hat 1119 2
IBM 8663 2
Veeam Software 265 2
Veritas Technologies 283 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 145 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Amazon Inc - Amazon.com 2518 1
Sinto - Синто 8 1
Nvidia Corp 3010 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 79 1
Riken Kankoshi Co 16 1
DataCore Software 31 1
Brocade Communications Systems 197 1
Галактика - Корпорация 702 1
Citrix Systems 722 1
SUSE 309 1
NetApp - Network Appliance 599 1
HP Inc. 5098 1
Softline - Софтлайн 1732 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7464 1
Dell Technologies - Dell Computer 806 1
Huawei 3138 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 452 1
Акадо Телеком - Комкор 775 1
Salesforce.com 343 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 553 1
Лента - Сеть розничной торговли 211 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4810 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
Stellantis PSA Opel 29 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1451 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1338 5
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 35 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 190 4
OpenStack 355 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 522 4
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 29 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3166 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 3
Big Data - Большие данные 1235 3
DDR - Double data rate 2069 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1885 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 74 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 428 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 857 2
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 22 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 78 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 1
BaaS - Backend as a service 14 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 26 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 132 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 333 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 92 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 154 25
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 5
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 34 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 4
Fujitsu Certified - Fujitsu Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 4
Microsoft Exchange 986 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 3
Red Hat Ceph Storage 73 3
Microsoft Windows Server 2012 151 2
Symantec NetBackup 62 2
Veritas Backup Exec Capacity 50 2
VMware vSphere 286 2
Fujitsu ServerView Suite 9 2
Nvidia Tesla GPU 123 2
Fujitsu vShape 2 2
Fujitsu Cluster-in-a-box 2 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Microsoft Office 2992 2
Huawei Cloud OS 2 1
Brocade G Fibre Channel - серия коммутаторов 5 1
Commvault Simpana 8 1
Fujitsu Futro 5 1
Fujitsu LifeBook 166 1
Intel Xeon Phi 31 1
VMware Horizon View 19 1
Fujitsu BS2000 SE 2 1
Citrix XenDesktop 86 1
SAP BAckint 2 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 24 1
Fujitsu TechCommunity 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 1
Intel x86 - архитектура процессора 1270 1
Apache Hadoop 351 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 968 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 904 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Linux OS 7170 1
Microsoft Windows 10 10093 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 94 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 7
Яковлев Александр 25 3
Schneider Marcus - Шнайдер Маркус 2 2
Sakai Kenichi - Сакаи Кениши 2 2
Косинов Михаил 8 1
Литвинович Андрей 3 1
Слизов Владимир 5 1
Калядин Роман 1 1
Домбровский Юрий 59 1
Макаров Станислав 114 1
Колесников Александр 15 1
Пехтерев Алексей 1 1
Мочальников Алексей 10 1
Золотарева Екатерина 7 1
Howard Jonathan - Ховард Джонатан 1 1
Leutner Christian - Лейтнер Кристиан 4 1
Павлов Олег 11 1
Карпенко Дмитрий 29 1
Федоров Михаил 11 1
Картышев Алексей 6 1
Казаков Александр 39 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1567 10
Африка - Африканский регион 2661 8
Ближний Восток 2482 8
Индия - Республика 4074 7
Европа 7247 5
Россия - Российская федерация - РФ 82161 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 5
Северная Америка 2578 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 393 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 2
Япония 7886 2
Казахстан - Республика 4125 2
Германия - Бавария - Мюнхен 382 2
Германия - Федеративная Республика 7776 2
Европа Центральная 220 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1725 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 72 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 318 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1382 1
Океания 65 1
Россия - СФО - Новосибирск 2909 1
Беларусь - Белоруссия 3195 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Испания - Королевство 2511 1
Франция - Французская Республика 4921 1
Южная Америка 669 1
Америка 1186 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Бразилия - Федеративная Республика 1895 1
Азия - Азиатский регион 3149 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 140 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
IDC - International Data Corporation 4517 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
RAEX - Эксперт РА 69 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 1
Fujitsu Forum 8 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
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