Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fujitsu Eternus
Серия СХД
Публикаций - 72, упоминаний - 434
Fujitsu Eternus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
|Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
|IDC - International Data Corporation 4517 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
|RAEX - Эксперт РА 69 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru