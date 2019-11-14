Fujitsu выпустила СХД нового поколения

Fujitsu объявила о выпуске обновленной и расширенной линейки флеш-массивов Eternus AF S3 и гибридных СХД Eternus DX S5. Разработанное для поддержки цифровизации, новое поколение систем хранения данных имеет оптимизированную производительность для простого управления большими объемами данных, постоянно активными приложениями и комплексными рабочими нагрузками.

С выпуском двух абсолютно новых решений для хранения данных, флеш-массива начального уровня Eternus AF150 S3 и гибридной СХД среднего корпоративного уровня Eternus DX900 S5, Fujitsu дополнительно расширяет свой портфель решений для хранения данных, чтобы удовлетворить потребности любых ЦОДов, предлагая оптимальную архитектуру для всех требований бизнеса.

Решение для небольших компаний и филиалов крупных корпораций, флеш-массивы начального уровня Eternus AF150 S3 объединяют в себе новейшие функции хранения данных и высокую производительность по доступной цене. Оптимизированная для ультранизкого времени отклика, эта СХД может хранить данные объемом до 92 ТБ.

Системы Eternus AF150 S3 отличаются простотой развертывания и управления и полностью совместимы со всеми моделями в рамках семейства Eternus. Это позволяет компаниям легко масштабировать свою инфраструктуру хранения данных и использовать несколько решений для хранения данных с помощью единого унифицированного интерфейса управления.

Вторая новинка, Eternus DX900 S5, представляет собой гибридную СХД среднего корпоративного уровня, которая обеспечивает высокую производительность по привлекательной цене. Она поддерживает возможность масштабирования до четырех контроллеров и предлагает достаточный запас ресурсов для большинства сценариев использования. Новая модель может хранить до 70 ПБ данных и обрабатывать более миллиона операций ввода/вывода в секунду, что подтверждено результатами недавнего теста, опубликованными Storage Performance Council (SPC1). За счет использования аппаратных ускорителей сжатия данных с эта система обеспечивает исключительную эффективность работы, а функции репликации, зеркалирования и восстановления после отказа обеспечивают непрерывную доступность корпоративных данных.

Помимо этих двух новых продуктов, Fujitsu представила третье поколение флеш-массивов Eternus AF и пятое поколение гибридных СХД Eternus DX. Компания Fujitsu усилила системы Eternus AF S3 и Eternus DX S5 большим количеством вычислительных ресурсов, более быстрой и емкой системной памятью, кэш-памятью NVMe для гибридных СХД среднего уровня, а также технологиями дедупликации и сжатия данных с аппаратным ускорением. Это позволило увеличить производительность и масштабируемость критически важных СХД для ЦОДов, филиалов компаний и компаний малого и среднего бизнеса, обеспечивая надежную поддержку для самых ресурсоемких аналитических и бизнес-приложений.

Управление всеми новыми и существующими решениями для хранения данных Eternus упрощается с помощью ПО управления Fujitsu Eternus SF. Eternus SF предлагает мощные функции мониторинга в рамках интуитивно понятного интерфейса, включая функции для распределенного хранения (репликация, миграция и работа кластеров хранения данных) для всех флеш-массивов и гибридных СХД, которые отличаются простым и прозрачным лицензированием.

Для того чтобы помочь заказчикам максимизировать отдачу от инвестиций в решения для хранения данных, Fujitsu разработала специальную гарантийную программу для новых поколений Eternus. Она включает в себя обеспечение нулевого простоя в работе, сжатие данных и 100% доступность SSD-накопителей, и поддержку возможности расширения системы хранения по мере необходимости.

Кениши Сакаи (Kenichi Sakai), старший вице-президент и руководитель подразделения системных платформ компании Fujitsu, сказал: «Непрекращающаяся цифровизация создает бесконечное количество новых источников данных, а также новые приложения, которые превращают неструктурированные данные в полезную коммерческую информацию. Согласно IDC, к 2025 г. глобальный объем данных увеличится до 175 триллионов гигабайт, значительная часть из которых относятся к бизнесу. Мы решили вопросы, связанные с системами хранения данных, создав одно общее семейство продуктов для критически важных для бизнеса данных, которое соответствует всем требованиям компаний в отношении производительности, емкости и цены. Более того, мы настолько уверены в высокой скорости работы продуктов Eternus, что теперь мы предлагаем нашим заказчикам комплексную гарантийную программу».

Новые системы хранения данных Eternus, в зависимости от модели, будут доступны с начала 2020 г. у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от конфигурации.