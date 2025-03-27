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Sinto Синто


27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
25.07.2019 ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
05.06.2014 СХД и серверы Fujitsu стали основой ИТ-инфраструктуры Saargummi-Russland 1
21.06.2013 Опубликован рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
03.06.2013 Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления 1
09.06.2003 Двуногие русские роботы сыграют в футбол 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Sinto и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 4
Ростелеком 9819 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 304 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 866 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 2
SAP SE 5305 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
8346 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 2
Softline - Софтлайн 2890 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 151 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 294 2
Россервис 53 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 2
Гипроком 2 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
БайтЭрг 58 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 44 1
123 солюшнс 24 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Телеком-защита 53 1
Восход ФГБУ НИИ 652 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 340 1
Yandex - Яндекс 7527 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Neoflex - Неофлекс 222 1
Код Безопасности 633 1
Acronis - Акронис 450 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
Google LLC 11878 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 2
Газпром ПАО 1351 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Honda Motor Company 234 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 683 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16258 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1271 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4096 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12299 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2044 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4277 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 310 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1399 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 272 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1544 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1339 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Linux OS 10106 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
Ларга Видеосервер 1 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Broadcom - VMware vSphere 570 1
Honda Asimo 39 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Linx Datacenter 51 1
Шинкарь Илья 2 2
Самодахов Валерий 1 1
Соловьев Дмитрий 76 1
Добронравов Олег 3 1
Ерошин Евгений 2 1
Земцов Сергей 1 1
Леонова Татьяна 4 1
Мельников Андрей 7 1
Витоженц Александр 7 1
Добкин Аркадий 78 1
Рустамов Рустам 423 1
Попов Сергей 136 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Оганесян Артак 31 1
Мошков Артем 14 1
Спаринапти Антон 16 1
Ромашевский Роман 4 1
Любимов Олег 45 1
Сорокин Максим 16 1
Лавров Владимир 73 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Тикуркин Максим 38 1
Генс Филипп 41 1
Гасилин Денис 11 1
Мельников Алексей 61 1
Осьминин Евгений 4 1
Калганов Игорь 51 1
Мантуров Денис 110 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Казарезов Алексей 7 1
Гордеев Сергей 9 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 1
Покушалова Ольга 15 1
Горбунов Эдуард 3 1
Гопоненко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 3
Япония 13331 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2282 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1916 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1500 1
Россия - УФО - Челябинская область 1246 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1158 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
Швеция - Королевство 3634 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1126 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3540 1
Сингапур - Республика 1863 1
Дания - Королевство 1302 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
Новая Зеландия 719 1
Япония - Фукуока 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4911 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2469 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 1
Импортозамещение - параллельный импорт 502 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4947 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2296 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1979 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2860 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 5
CNews Fast рейтинг 46 2
Markets&Markets Research 112 1
Mordor Intelligence 29 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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