Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Мельников Алексей



20.01.2025 Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся 1
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
31.07.2024 ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
28.06.2024 Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации 1
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1
27.06.2024 Центральная мониторная станция «Ростеха» для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках 1
06.06.2024 «СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов 1
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений 1
05.06.2024 В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом» 1
03.06.2024 Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских 1
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
22.05.2024 Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС 1
22.05.2024 «Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений 1
22.05.2024 Российские вендор и производитель устройств создадут экосистему в виртуальной среде 1
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 1
19.04.2024 Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
13.02.2024 Directum обновил интеграцию с «1С» — теперь можно работать на Linux с синхронизацией документов 1
09.02.2024 Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов 1
12.12.2023 Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами 1
11.12.2023 Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами 1
22.11.2023 Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли 1
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства 1
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1
11.09.2023 У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора» 1
07.09.2023 Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus 1
05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
16.06.2023 «Ростелеком», F+tech и «Авроид» будут вместе развивать национальную мобильную экосистему 1
15.06.2023 Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет 1
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 1
05.05.2023 Степень «российскости» оборудования на госзакупках станет дороже денег 1
10.04.2023 Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Мельников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 41
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 22
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 12
Ростелеком 9699 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 7
Huawei 3932 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
Softline - Софтлайн 2810 6
Lenovo Group 2292 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
Dell EMC 5027 6
HP Inc. 5685 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
Apple Inc 12099 5
Merlion - Мерлион 793 5
8213 5
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 5
Базальт СПО - BaseALT 654 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 4
Neoflex - Неофлекс 220 3
Код Безопасности 616 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Крок - Croc 1777 3
Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 4
Unsplash 762 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Регионстрой 8 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 125 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром нефть 618 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Beko 70 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 10
Новые облачные технологии - МойОфис 777 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 6
FreePik 980 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 5
Linux OS 9936 4
Google Android 13994 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 3
VK RuStore 326 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Getmobit GM-Box 13 2
Getmobit GM Smart System 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Microsoft Windows 15656 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Яндекс.Маркет 937 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Google TensorFlow 87 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 1
Huawei MindSpore 4 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei E2E NVMe Over RoCE 1 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Корнев Владимир 12 11
Батанов Эдуард 15 5
Юрченко Евгений 132 4
Сорокин Максим 16 4
Генс Филипп 41 4
Калинин Александр 154 4
Копосов Максим 60 4
Мартиросов Давид 56 4
Шадаев Максут 1008 3
Оганесян Артак 31 3
Спаринапти Антон 16 3
Прохоров Фёдор 83 3
Лавров Владимир 68 3
Легостаева Светлана 82 3
Комиссаров Дмитрий 223 3
Барабанов Олег 4 3
Малофеев Константин 115 2
Карачинский Анатолий 93 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Бобровников Борис 103 2
Мустафаев Тимур 13 2
Оганесян Ашот 122 2
Черепенников Антон 83 2
Калинин Алексей 65 2
Гольденберг Леонид 61 2
Лачков Евгений 38 2
Фролов Денис 54 2
Абрамов Алексей 48 2
Карчев Олег 34 2
Мангутов Владислав 32 2
Мишустин Михаил 676 2
Калганов Игорь 51 2
Воронин Павел 136 2
Груздев Сергей 46 2
Семенов Александр 144 2
Шпак Василий 223 2
Меньшов Кирилл 118 2
Мельников Александр 86 2
Дроздов Сергей 34 2
Гуськов Антон 39 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Азия - Азиатский регион 5528 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 5
Кипр - Республика 550 4
Белиз 68 3
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Украина 7608 2
Европа 21767 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Америка Центральная 75 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Ближний Восток 2942 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Монголия 347 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 443 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 7
Импортозамещение - параллельный импорт 480 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 4
Льготы - Льготные кредиты 140 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Образование в России 2190 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 18
Ведомости 996 7
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
ZDnet 660 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
IDC - International Data Corporation 4910 6
CNews Fast рейтинг 46 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
INFOLine-Аналитика 53 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 5 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще