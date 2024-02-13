Directum обновил интеграцию с «1С» — теперь можно работать на Linux с синхронизацией документов

Новый коннектор соответствует всем критериям импортозамещения и работает на ОС семейства Linux. Кроме того, пользователи Directum RX с версии 4.8 и выше теперь могут синхронизировать с «1С» любые объекты системы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Благодаря коннектору Directum RX к «1С» можно синхронизировать данные между системами в одно- и двустороннем порядке. Так пользователям не нужно дублировать информацию в каждой по отдельности — при внесении изменений в одной системе они отражаются и в другой. Например, если менеджер по продажам скорректирует данные о контрагенте в Directum RX, бухгалтер сразу увидит обновления в «1С». Теперь коннектор совместим и с операционными системами семейства Linux.

По умолчанию синхронизируются договоры, дополнительные соглашения, информация о контрагентах, контактных лицах, банках и валютах, поэтому сведения о них всегда актуальны сразу в обеих системах. При этом благодаря обновленному движку коннектора компания может настроить интеграцию под себя, например, синхронизировать из «1С» в Directum RX акты выполненных работ.

С помощью коннектора можно переходить из учетной системы по соответствующей кнопке в карточку контрагента, договора или финансово-хозяйственного документа в Directum RX. Кроме того, в один клик можно открывать объекты, для которых нет синхронизации — система найдет их по реквизитам, так не придется делать это вручную.

Синхронизировать данные из Directum RX можно с несколькими информационными базами «1С». Интеграция поддерживается с системами на платформе «1С: Предприятие 8.3» с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». Адаптировать коннектор под другие вариации учетной системы можно в рамках проекта внедрения.

В «1С» удобно сохранять разработанные правила синхронизации с помощью экспорта и импорта настроек. Также можно быстро вернуться к системным правилам, сбросив текущие настройки.

Интеграция работает с облачным и локальным вариантом поставки Directum RX. Данные между системами передаются с помощью протокола OData.

«В новом коннекторе к «1С» помимо работы с Directum RX на Linux появилась возможность визуальной настройки соответствия синхронизируемых объектов и их полей, расписания запуска и удобное логирование непосредственно в системе «1С». Это упрощает его настройку и сопровождение. В коннекторе заложен мощный движок, который может синхронизировать не только справочники, но и документы «1С». Благодаря гибкости коннектор легко адаптировать под любые требования заказчика: от добавления синхронизации нового поля справочника до адаптации под другие конфигурации «1С». Мы надеемся, что наши клиенты оценят все преимущества и возможности нового коннектора», – сказал Алексей Мельников, product owner коннектора к «1С» компании Directum.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.