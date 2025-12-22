Разделы

СОБЫТИЯ

22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
05.11.2024 «МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов 1
16.05.2024 Вышло обновление системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
13.02.2024 Directum обновил интеграцию с «1С» — теперь можно работать на Linux с синхронизацией документов 1
26.09.2016 Центры SAP Next-Gen откроются в университетах России 1
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 1
16.04.2012 Microsoft показала SQL Server 2012 в России 1
19.09.2011 Sybase Unwired Platform 2.1 упрощает разработку мобильных корпоративных приложений 1

SAP SE 5439 4
Microsoft Corporation 25256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
9025 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Citrix Systems 840 1
Directum - Директум 1170 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 257 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 61 1
Северсталь Инфоком 93 1
Acumatica - Акуматика 23 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Связной ГК 1384 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Связной Логистика 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 2
Оцифровка - Digitization 4938 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Application store - магазин приложений 1373 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 404 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1461 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 288 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
Microsoft Azure 1462 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 2
Google Android 14725 1
Apple iOS 8266 1
Linux OS 10934 1
Microsoft Office 3966 1
Microsoft Windows 16354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 1
JavaScript - JS - язык программирования 1334 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 1
Apache Hadoop 447 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 924 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 661 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Microsoft PowerView 14 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
SAP Fiori 43 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
SAP NetWeaver 156 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP Sybase 291 1
Microsoft Power Pivot 46 1
ELMA 365 Low-code BPM 150 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 10 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Демидов Михаил 133 2
Кочеляев Максим 1 1
Кудрин Алексей 124 1
Бегтин Иван 61 1
Аникин Леонид 61 1
Леонов Алексей 96 1
Эпштейн Герман 32 1
Мельников Алексей 71 1
Биветски Андрей 14 1
Белышев Андрей 4 1
Родионов Максим 12 1
Арнольд Александр 2 1
Храмцовская Наталья 48 1
Сизов Евгений 8 1
Долженкова Наталья 31 1
Чеснавский Александр 26 1
Хачапуридзе Татьяна 8 1
Лихарева Светлана 4 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Европа Восточная 3122 1
Канада 4986 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2211 1
Куба - Республика 395 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Образование в России 2562 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
SAP Community Network 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
