«Диасофт» создал инструмент для простой и быстрой интеграции с популярной ERP-системой

Компания «Диасофт» создала новый инструмент в составе платформы Digital Q.Integration – «Коннектор к "1С"». Он обеспечивает надежное и гибкое взаимодействие с ERP-системой от «1С» через стандартный протокол OData. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Благодаря этому инструменту можно обмениваться данными с «1С» без внесения изменений в конфигурацию – все настраивается на стороне интеграционной платформы. Это особенно удобно при работе с регламентированными или сложными конфигурациями, где любые правки требуют длительных согласований.

«Коннектор к "1С"» предоставляет следующие возможности: обмен данными в форматах XML и JSON в рамках протокола OData; полноценные CRUD-операции (создание, чтение, обновление, удаление) с любыми объектами метаданных «1С»; двусторонняя синхронизация данных между «1С» и внешними системами; автоматическое преобразование данных в универсальные форматы и передача результатов в интеграционный адаптер.

Коннектор обеспечивает быстрый запуск интеграций и низкую стоимость сопровождения за счет унифицированного доступа к данным и отсутствия необходимости кастомизировать «1С». Он легко встраивается в существующие бизнес-цепочки, позволяя строить сложные интеграционные сценарии. Единая точка обмена данными снижает риски ошибок и повышает безопасность взаимодействия.