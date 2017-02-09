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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenUI5 SAPUI5 SAP User Inteface HTML5 открытый JavaScript фреймворк

СОБЫТИЯ

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09.02.2017 SAP представила новую версию Omnichannel Banking для электронных банковских услуг 1
26.09.2016 Центры SAP Next-Gen откроются в университетах России 1
01.10.2015 РЖД закупает ПО и серверное оборудование SAP на сотни миллионов 1
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 2
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 1
10.04.2015 В «Сбербанке России» внедрена информационная система «Развитие персонала» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

OpenUI5 и организации, системы, технологии, персоны:

MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 7
SAP SE 5622 6
Nakisa 5 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1495 2
Huawei 4698 1
Крок - Croc 1969 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
СТК Развитие 20 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 98 1
Северсталь ПАО - Severstal 636 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4381 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 3
OASIS - OData - Open Data Protocol 18 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11591 1
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Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1132 1
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1319 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2067 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 277 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
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