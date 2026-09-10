Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAP GUI SAP Graphical User Interface SAP UI SAP User Inteface
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 16
SAP GUI и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 118 1
|Стрельцов Николай 5 1
|Марченко Николай 3 1
|Филиппов Олег 14 1
|Середа Сергей 5 1
|Шкатов Андрей 3 1
|Варданян Ваагн 2 1
|Разумов Анатолий 1 1
|Зайнутдинов Ренат 1 1
|Mirza Taimur - Мирза Таимур 1 1
|Микшанский Альберт 1 1
|Натрусов Артем 316 1
|Греф Герман 489 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Макаров Александр 49 1
|Низник Александр 20 1
|Медведовский Илья 34 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Андреев Максим 41 1
|Коршунова Мария 8 1
|Бейдер Александр 75 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 487 1
|Fortune 211 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.