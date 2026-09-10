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SAP GUI SAP Graphical User Interface SAP UI SAP User Inteface

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.09.2026 В ядре ПО SAP найдены уязвимости максимального уровня опасности 1
21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP 1
15.07.2024 Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP 1
17.12.2021 Андрей Шкатов -

Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

 1
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
01.10.2015 РЖД закупает ПО и серверное оборудование SAP на сотни миллионов 1
15.07.2014 Новый Oracle User Productivity Kit помогает ускорить окупаемость инвестиций в «облака» и мобильность 1
02.07.2014 Как обеспечить информационную безопасность SAP-систем 1
18.04.2013 «СКБ Контур» представил решение для обмена электронными счетами-фактурами на платформе SAP 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 1
19.03.2010 DSecRG продемонстрировал способ обхода последних защит IE8 1
06.02.2008 «ГВЦ Энергетики» провел испытания ЦСУД-Р 1
21.01.2003 Documentum поддерживает новое решение SAP 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

SAP GUI и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5622 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 4
Oracle Corporation 7097 3
Microsoft Corporation 25831 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
Citrix Systems 871 2
Крок - Croc 1969 2
ERPScan - ЕРПСкан 27 2
Software AG & IDS Scheer 209 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Инфостарт - Infostart 11 1
Системы документооборота 522 1
Dell EMC 5202 1
Amazon Inc - Amazon.com 3295 1
Huawei 4698 1
Meta Platforms - Facebook 4627 1
Intel Corporation 12854 1
Softline - Софтлайн 3774 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
9655 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Галактика - Корпорация 1551 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
1С-Рарус 985 1
OpenText - Micro Focus 123 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Novardis - Новардис Консалтинг 70 1
OpenText 240 1
CrowdStrike Holdings 64 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
СТК Развитие 20 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
Google LLC 12754 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 43 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 729 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 7
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 372 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1919 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14366 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13480 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7699 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2875 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13771 3
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1153 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1128 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3339 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5290 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4910 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4361 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10262 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14058 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5231 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5699 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1095 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3231 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4582 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 629 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 388 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4779 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16482 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5527 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5796 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 5
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 3
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 3
SAP NetWeaver 160 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 3
Microsoft Windows 16963 2
Oracle Java - язык программирования 3485 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1451 2
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
SAP NetWeaver ABAP 6 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 12 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
SAP Router 4 1
SAP NetWeaver Single Sign-On 2 1
SAP ArchiveLink 11 1
SAP Cryptographic Library - SAPCRYPTOLIB 1 1
SAP Invoker Servlet 1 1
SAP Screen Personas 3 1
OpenText Experience Suite Platform 1 1
SAP Dispatcher 2 1
SAP BC - Business Connector 2 1
SAP Business Analytics 2 1
Citrix Presentation Server 24 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Oracle UPK - Oracle User Productivity Kit 7 1
CrowdStrike Holdings - CrowdStrike Falcon 2 1
Apple iPad 4023 1
Microsoft Windows 10 1950 1
Microsoft Office 4201 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1041 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 1
JavaScript - JS - язык программирования 1440 1
Макаров Станислав 118 1
Стрельцов Николай 5 1
Марченко Николай 3 1
Филиппов Олег 14 1
Середа Сергей 5 1
Шкатов Андрей 3 1
Варданян Ваагн 2 1
Разумов Анатолий 1 1
Зайнутдинов Ренат 1 1
Mirza Taimur - Мирза Таимур 1 1
Микшанский Альберт 1 1
Натрусов Артем 316 1
Греф Герман 489 1
Шевченко Владимир 153 1
Макаров Александр 49 1
Низник Александр 20 1
Медведовский Илья 34 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 41 1
Коршунова Мария 8 1
Бейдер Александр 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 11
Германия - Федеративная Республика 13270 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 1
Колумбия - Республика 553 1
СССР - Ленинград 112 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5778 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6206 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 430 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 1
Ergonomics - Эргономика 1761 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5156 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8928 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6602 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7500 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3519 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1017 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2563 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11853 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6648 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2453 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 708 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3146 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2787 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1681 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5539 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1315 1
Экономический эффект 1374 1
TAdviser - Центр выбора технологий 487 1
Fortune 211 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
Gartner - Гартнер 3663 1
Fortune Global 500 297 1
Forrester Research 835 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
SAP Security Patch Day 1 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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