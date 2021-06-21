IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP

Специалисты компании IBS AppLine Innovation — резидента «Сколково» — продолжают совершенствовать и развивать собственный фреймворк «Хамелеон» для автоматизированного функционального тестирования. В рамках обновления у «Хамелеона» появился рекордер, позволяющий автоматизировать тестирование SAP-систем.

Фреймворк «Хамелеон» был создан и запатентован в 2018 г. В 2020 г. стал первой отечественной разработкой в области автоматизации тестирования, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Команда разработчиков IBS AppLine Innovation постоянно работает над улучшением собственного ИТ-решения: оптимизирует интерфейс, сокращает время на внедрение, расширяет функционал.

Благодаря последнему обновлению у «Хамелеона» появился инструмент Record&Playback для SAP-систем, который позволяет получить запись действий пользователя в виде уже готового автотеста на русском языке. Это не только заметно упрощает, но и ускоряет разработку новых автоматизированных тестов минимум в два раза.

«Хамелеон» предлагает единый подход к написанию тестов вне зависимости от типов тестируемых систем, что дает возможность автоматизировать SAP GUI, SAP Web и протестировать интеграции с другими системами, используя всего одно решение. Чтобы упростить работу с фреймворком, мы разработали плагин для среды разработки IntelliJ IDEA и рекордер действий пользователя. Теперь сотрудникам, имеющим минимальный опыт автоматизации, гораздо легче войти в проект», - сказал Николай Стрельцов, руководитель направления по автоматизированному функциональному тестированию компании IBS AppLine Innovation.

Среди основных возможностей рекордера — запись действий пользователя в формате BDD–сценария, работа с репозиторием элементов, поиск нужных элементов и подбор локаторов.

«Фреймворк «Хамелеон» активно используется на проектах по тестированию и обеспечению качества ПО в крупнейших российских компаниях, в том числе из госсектора. Наш инструмент отличается стабильностью, возможностью простого и быстрого старта проекта, параллельного запуска и выполнения тестов, высокой скоростью их разработки и понятными итоговыми отчетами. Новое дополнение существенно улучшит качество работы на проектах по автоматизации тестирования SAP-систем. В результате работы рекордера специалисты по тестированию могут получить готовый автотест примерно в два раза быстрее», - отметил Николай Марченко, руководитель направления автоматизированного и нагрузочного тестирования компании IBS AppLine Innovation.