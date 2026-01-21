Разделы

SAP Router


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


21.01.2026 Как привести SAP-системы в соответствие с требованиями ФСТЭК России: эксперт SafeERP про 10 уровней автоматизированной защиты 1
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
25.06.2012 От 5% до 25% предприятий-пользователей SAP открывают удаленный доступ к критичным для бизнеса сервисам 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

SAP Router и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 3
SAP SE 5448 3
Google LLC 12305 1
ERPScan - ЕРПСкан 25 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4359 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3557 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 266 1
Сервер приложений - Application server 345 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 302 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1040 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
SAP NetWeaver 156 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 3
SAP Management Console 5 1
SAP Basis 15 1
SAP NetWeaver ABAP 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 31 1
SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 8 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
SAP Dispatcher 2 1
Тюрин Алексей 17 1
Поляков Александр 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Колумбия - Республика 538 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
