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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP ABAP Advanced Business Application Programming Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня

SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня


20.01.2025 Критические и высокоопасные «дыры» в сервере SAP позволяют повышать привилегии и получать доступ к закрытой информации 1
26.11.2024 SafeERP 4.9.4: новая эра неуязвимости 1
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
17.08.2020 AppDynamics представила решение SAP Peak для глубокого мониторинга SAP-приложений в режиме реального времени 2
23.01.2020 «Ростелеком-Солар выпустил новую версию анализатора исходного кода приложений Solar appScreener 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
23.10.2019 Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей 1
11.10.2018 SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия 4
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
23.01.2018 Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver 1
12.12.2017 От админа до ИТ-директора: Какие сегодня зарплаты у айтишников в Москве 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
12.07.2017 Solar Security представила новую версию сканера кода Solar inCode 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 2
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
25.11.2016 Безопасность на уровне кода: как уничтожить риски уязвимостей 1
01.12.2014 SAP обучит партнеров искусству создания инновационных приложений 1
14.02.2014 АББ перешел на юридически значимый электронный документооборот 1
04.02.2014 Эксперты ждут появления опасных «червей» для SAP 1
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 1
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP 1
18.04.2013 «СКБ Контур» представил решение для обмена электронными счетами-фактурами на платформе SAP 1
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий 1
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 1
25.06.2012 От 5% до 25% предприятий-пользователей SAP открывают удаленный доступ к критичным для бизнеса сервисам 1
14.05.2012 Критическая уязвимость в сервисе SAP Dispatcher доступна через интернет 1
26.04.2012 Digital Security выпустила ERPScan Security Scanner for SAP 2.0 1
10.04.2012 Глава «Сбербанк-Технологий»: Мы не хотим «убивать» интеграторов 1
07.10.2011 Уязвимость в SAP NetWeaver открывает доступ ко всем корпоративным системам 1
29.06.2011 Luxoft Personnel изучил зарплатные ожидания ИТ-специалистов в первом полугодии 2011 г. 1
20.01.2011 Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP 1
15.03.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина продемонстрировал работу решений SAP на платформе IBM System z 1
10.11.2009 Консультанты SAP: обзор зарплат в России 1
09.11.2009 Oracle Database Vault контролирует доступ к данным приложений SAP 1
13.10.2009 Разработчики SAP: обзор зарплат в России 1
07.03.2008 «Рексофт» выпустил группу ABAP-программистов 1
15.02.2008 ИТ-профессии: кто нужен Москве? 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

SAP ABAP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 44
Oracle Corporation 6687 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 7
SAP CIS - САП СНГ 854 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Microsoft Corporation 24623 5
ERPScan - ЕРПСкан 23 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Google LLC 11775 3
Oracle Siebel Systems 507 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
8213 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Yahoo! 3697 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
Галактика - Корпорация 1467 2
McKinsey & Company Int 248 1
Qualtrics 23 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Ростелеком 9699 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 8 1
Крок - Croc 1777 1
АйТи 1365 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Softline - Софтлайн 2810 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Superjob - Суперджоб 502 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русагро Группа Компаний 277 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Русполимет ПАО 10 1
Полимер Системс 1 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Инфостарт - Infostart 8 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
RAND Corporation 33 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 10
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Оцифровка - Digitization 4539 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 17
Oracle Java - язык программирования 3075 13
SAP NetWeaver 137 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 9
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 6
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 5
Oracle PeopleSoft 418 5
SAP Management Console 5 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 4
Apple iPhone 6 4862 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 3
SAP Notes 13 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
Linux OS 9936 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 14 3
SAP Router 3 3
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 3
Газинформсервис - SafeERP 13 3
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
EPFL - Scala - Язык программирования 142 2
SAP Business One - SAP B1 97 2
SAP Security Note 5 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
IBM Storage - IBM Storwize 43 2
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 10 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
SAP Dispatcher 2 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 31 2
Ключников Михаил 18 3
Костров Дмитрий 30 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Поляков Александр 53 3
Чернов Даниил 79 2
Швецов Александр 9 2
Алейнов Юрий 3 2
Медведовский Илья 33 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 2
Димитренко Егор 8 2
Понеев Роман 2 2
Петунин Алексей 58 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Mueller Holger - Мюллер Хольгер 1 1
Goerke Bjoern - Герке Бьорн 4 1
Андреев Максим 37 1
Коршунова Мария 8 1
Martinez Eduardo - Мартинес Эдуардо 2 1
Орловский Виктор 379 1
Шеховцов Юрий 34 1
Натрусов Артем 284 1
Гонтарев Павел 94 1
Шевченко Владимир 146 1
Крохин Валентин 32 1
Низник Александр 20 1
Смирнов Михаил 67 1
Калинин Денис 70 1
Тюрин Алексей 17 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Рудычева Наталья 95 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Новиков Константин 21 1
Шлыков Алексей 45 1
Нашивочников Николай 5 1
Вировец Юрий 20 1
Суров Никита 10 1
Филиппов Олег 13 1
Калошин Игорь 8 1
Громов Михаил 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Индия - Bharat 5431 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Украина 7608 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Беларусь - Минск 631 1
Колумбия - Республика 528 1
Либерия 24 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Венгрия 812 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Украина - Киев 1125 1
Швеция - Королевство 3619 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Европа 21767 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
Английский язык 6634 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
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