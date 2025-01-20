SAP ABAP Advanced Business Application Programming Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня
SAP ABAP и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|ZDnet 660 1
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