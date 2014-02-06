Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке Системный интегратор «Крок» и калифорнийская компания Epicor, разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнеса в производственном секторе, дистрибуции, ритейле и сфере услуг, заключили соглашение о партнерстве, основным направлением

Джозеф Кован стал новым президентом и исполнительным директором Epicor Корпорация Epicor Software Corporation, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, д

Вышла новая версия решения для управления деятельностью предприятия Epicor Eagle Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Epicor обновила ПО LumberTrack для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Epicor обновила решение по управлению энергетикой Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Intellectika займется продвижением решений Epicor в России Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла

Epicor анонсировала новое решение для резервного копирования и восстановления системы для среднего бизнеса Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

Epicor будет использовать платформу SQL Server 2012 в программных решениях для бизнеса Корпорация Epicor Software, разработчик и интегратор программных бизнес-решений для производства, дистри

В Epicor назначен вице-президент и генеральный директор в регионе EMEA Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла

Глава Epicor дал эксклюзивное интервью CNews CNews: Недавно вы были назначены президентом и CEO Epicor. Каковы стратегические планы и цели, которые компания должна достигнуть под вашим руко

Новым президентом и CEO Epicor назначен Первез Куреши Компания Epicor Software Corporation объявила о назначении Первеза Куреши (Pervez Qureshi), имеющего с

Общий доход Epicor в четвертом квартале 2010 г. вырос на 5% Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног

Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего бизнеса и

Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног

Вышел новый релиз Epicor ITSM 2010 для управления ИТ-услугами Корпорация Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде

Epicor представила новое консолидированное решение Smarter Business Intelligence Компания Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде

Доход Epicor во втором квартале 2010 г. увеличился на 9% Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног

Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г. 09,624 млн, что несколько ниже аналогичного показателя за 2008 г., составившего $487,879 млн. Доход Epicor Software от продаж программного обеспечения составил по итогам 2009 г. $70,235 млн про

«Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM Corporation объявила об успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышле

Epicor увеличила продажи программного обеспечения в первом квартале 2010 г. на 23% Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 201

Unistaff Payroll Solutions автоматизирует управление ИТ-услугами на базе Epicor ITSM Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног

Доход Epicor от продаж ПО в четвертом квартале 2009 г. вырос на 88% Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног

Epicor отчиталась за третий квартал 2009 г. Компания Epicor Software Corporation опубликовала финансовый отчет за третий квартал, завершившийся 30

Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к

Aberdeen: решения Epicor дают быстрый возврат инвестиций и минимальную стоимость Корпорация Epicor Software, поставщик интегрированных программных решений для компаний среднего бизнеса

Чистый убыток Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн, прогноз сдержанный Чистый убыток американской компании Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн против $0,3 млн чистой прибыли во 2-м квартале 2008 г. Чистый убыток на акцию составил $0,11. Выручка Epicor по итогам отчетного периода

Epicor выпустила Epicor ITSM 2009 Компания Epicor Software, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, о

Epicor отчиталась за третий квартал 2008 г. Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал, за

Epicor анонсирует ERP-систему нового поколения: Epicor 9 Компания Epicor Software Corporation объявила о выпуске ERP-продукта нового поколения - Epicor

Epicor отчиталась за второй квартал 2008 финансового года Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал, завершившийся 30 июня 2008

В Epicor новый директор по консалтингу в России и странах СНГ Компания Epicor Software Corporation, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнес

«ГУП Экономика» будет продвигать Epicor ITSM на российском рынке Корпорация Epicor Software Corporation, поставщик интегрированных программных решений для компаний средн

ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА Корпорация Epicor Software, работающая в России под маркой Epicor|Scala, и Международный институт

Президент Epicor Software посетил московский офис компании В июне 2008 г. московский офис компании Epicor Software Corporation, работающей в России под маркой Epicor|Scala, посетили пре

Новое решение от Epicor: налоговая отчетность в электронном виде Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, поставщик ре

Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о н

Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила но