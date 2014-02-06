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Epicor Software Corporation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.02.2014
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Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке
Системный интегратор «Крок» и калифорнийская компания Epicor, разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнеса в производственном секторе, дистрибуции, ритейле и сфере услуг, заключили соглашение о партнерстве, основным направлением
|10.10.2013
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Джозеф Кован стал новым президентом и исполнительным директором Epicor
Корпорация Epicor Software Corporation, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, д
|23.05.2013
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Вышла новая версия решения для управления деятельностью предприятия Epicor Eagle
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|08.04.2013
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Epicor обновила ПО LumberTrack для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|18.03.2013
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Epicor обновила решение по управлению энергетикой
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|09.01.2013
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Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|14.11.2012
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Intellectika займется продвижением решений Epicor в России
Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла
|14.11.2012
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Epicor анонсировала новое решение для резервного копирования и восстановления системы для среднего бизнеса
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|01.11.2012
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Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,
|13.07.2012
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Epicor будет использовать платформу SQL Server 2012 в программных решениях для бизнеса
Корпорация Epicor Software, разработчик и интегратор программных бизнес-решений для производства, дистри
|27.02.2012
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В Epicor назначен вице-президент и генеральный директор в регионе EMEA
Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла
|12.10.2011
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Глава Epicor дал эксклюзивное интервью CNews
CNews: Недавно вы были назначены президентом и CEO Epicor. Каковы стратегические планы и цели, которые компания должна достигнуть под вашим руко
|31.05.2011
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Новым президентом и CEO Epicor назначен Первез Куреши
Компания Epicor Software Corporation объявила о назначении Первеза Куреши (Pervez Qureshi), имеющего с
|15.03.2011
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Общий доход Epicor в четвертом квартале 2010 г. вырос на 5%
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
|16.02.2011
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Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего бизнеса и
|27.01.2011
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Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
|24.11.2010
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Вышел новый релиз Epicor ITSM 2010 для управления ИТ-услугами
Корпорация Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде
|26.10.2010
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Epicor представила новое консолидированное решение Smarter Business Intelligence
Компания Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде
|23.08.2010
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Доход Epicor во втором квартале 2010 г. увеличился на 9%
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
|25.05.2010
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Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г.
09,624 млн, что несколько ниже аналогичного показателя за 2008 г., составившего $487,879 млн. Доход Epicor Software от продаж программного обеспечения составил по итогам 2009 г. $70,235 млн про
|20.05.2010
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«Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM
Corporation объявила об успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышле
|12.05.2010
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Epicor увеличила продажи программного обеспечения в первом квартале 2010 г. на 23%
Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 201
|13.04.2010
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Unistaff Payroll Solutions автоматизирует управление ИТ-услугами на базе Epicor ITSM
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
|02.03.2010
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Доход Epicor от продаж ПО в четвертом квартале 2009 г. вырос на 88%
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
|11.11.2009
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Epicor отчиталась за третий квартал 2009 г.
Компания Epicor Software Corporation опубликовала финансовый отчет за третий квартал, завершившийся 30
|27.10.2009
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Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса
Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к
|19.08.2009
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Aberdeen: решения Epicor дают быстрый возврат инвестиций и минимальную стоимость
Корпорация Epicor Software, поставщик интегрированных программных решений для компаний среднего бизнеса
|11.08.2009
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Чистый убыток Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн, прогноз сдержанный
Чистый убыток американской компании Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн против $0,3 млн чистой прибыли во 2-м квартале 2008 г. Чистый убыток на акцию составил $0,11. Выручка Epicor по итогам отчетного периода
|16.06.2009
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Epicor выпустила Epicor ITSM 2009
Компания Epicor Software, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, о
|19.11.2008
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Epicor отчиталась за третий квартал 2008 г.
Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал, за
|28.10.2008
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Epicor анонсирует ERP-систему нового поколения: Epicor 9
Компания Epicor Software Corporation объявила о выпуске ERP-продукта нового поколения - Epicor
|26.08.2008
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Epicor отчиталась за второй квартал 2008 финансового года
Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал, завершившийся 30 июня 2008
|26.08.2008
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В Epicor новый директор по консалтингу в России и странах СНГ
Компания Epicor Software Corporation, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнес
|31.07.2008
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«ГУП Экономика» будет продвигать Epicor ITSM на российском рынке
Корпорация Epicor Software Corporation, поставщик интегрированных программных решений для компаний средн
|07.07.2008
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ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА
Корпорация Epicor Software, работающая в России под маркой Epicor|Scala, и Международный институт
|27.06.2008
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Президент Epicor Software посетил московский офис компании
В июне 2008 г. московский офис компании Epicor Software Corporation, работающей в России под маркой Epicor|Scala, посетили пре
|27.06.2008
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Новое решение от Epicor: налоговая отчетность в электронном виде
Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, поставщик ре
|29.05.2008
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Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО
Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о н
|18.04.2008
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Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия
Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила но
|09.04.2008
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«ЧТЗ Уралтрак» будет вести учет с помощью Epicor iScala
Корпорация Epicor Software, работающая в России под маркой Epicor|Scala, поставщик интегрированны
Epicor Software Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
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