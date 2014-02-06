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Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2014 Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке

Системный интегратор «Крок» и калифорнийская компания Epicor, разработчик программного обеспечения для автоматизации бизнеса в производственном секторе, дистрибуции, ритейле и сфере услуг, заключили соглашение о партнерстве, основным направлением

10.10.2013 Джозеф Кован стал новым президентом и исполнительным директором Epicor

Корпорация Epicor Software Corporation, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, д
23.05.2013 Вышла новая версия решения для управления деятельностью предприятия Epicor Eagle

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

08.04.2013 Epicor обновила ПО LumberTrack для производителей и оптовых дистрибуторов древесины и лесоматериалов

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

18.03.2013 Epicor обновила решение по управлению энергетикой

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

09.01.2013 Epicor сформировала стратегию сбыта для стимулирования роста в регионе EMEA

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

14.11.2012 Intellectika займется продвижением решений Epicor в России

Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла

14.11.2012 Epicor анонсировала новое решение для резервного копирования и восстановления системы для среднего бизнеса

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

01.11.2012 Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год

Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции,

13.07.2012 Epicor будет использовать платформу SQL Server 2012 в программных решениях для бизнеса

Корпорация Epicor Software, разработчик и интегратор программных бизнес-решений для производства, дистри
27.02.2012 В Epicor назначен вице-президент и генеральный директор в регионе EMEA

Корпорация Epicor Software, поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла

12.10.2011 Глава Epicor дал эксклюзивное интервью CNews

CNews: Недавно вы были назначены президентом и CEO Epicor. Каковы стратегические планы и цели, которые компания должна достигнуть под вашим руко
31.05.2011 Новым президентом и CEO Epicor назначен Первез Куреши

Компания Epicor Software Corporation объявила о назначении Первеза Куреши (Pervez Qureshi), имеющего с
15.03.2011 Общий доход Epicor в четвертом квартале 2010 г. вырос на 5%

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
16.02.2011 Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего бизнеса и
27.01.2011 Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
24.11.2010 Вышел новый релиз Epicor ITSM 2010 для управления ИТ-услугами

Корпорация Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде
26.10.2010 Epicor представила новое консолидированное решение Smarter Business Intelligence

Компания Epicor Software, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнеса и подразде
23.08.2010 Доход Epicor во втором квартале 2010 г. увеличился на 9%

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
25.05.2010 Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г.

09,624 млн, что несколько ниже аналогичного показателя за 2008 г., составившего $487,879 млн. Доход Epicor Software от продаж программного обеспечения составил по итогам 2009 г. $70,235 млн про
20.05.2010 «Газпром трансгаз Самара» автоматизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Epicor ITSM

Corporation объявила об успешном завершении проекта по внедрению решения для управления ИТ-услугами Epicor ITSM в компании «Газпром трансгаз Самара». В настоящий момент система сдана в промышле
12.05.2010 Epicor увеличила продажи программного обеспечения в первом квартале 2010 г. на 23%

Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 201
13.04.2010 Unistaff Payroll Solutions автоматизирует управление ИТ-услугами на базе Epicor ITSM

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
02.03.2010 Доход Epicor от продаж ПО в четвертом квартале 2009 г. вырос на 88%

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупног
11.11.2009 Epicor отчиталась за третий квартал 2009 г.

Компания Epicor Software Corporation опубликовала финансовый отчет за третий квартал, завершившийся 30
27.10.2009 Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса

Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к
19.08.2009 Aberdeen: решения Epicor дают быстрый возврат инвестиций и минимальную стоимость

Корпорация Epicor Software, поставщик интегрированных программных решений для компаний среднего бизнеса

11.08.2009 Чистый убыток Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн, прогноз сдержанный

Чистый убыток американской компании Epicor во 2-м квартале 2009 г. составил $6,7 млн против $0,3 млн чистой прибыли во 2-м квартале 2008 г. Чистый убыток на акцию составил $0,11. Выручка Epicor по итогам отчетного периода

16.06.2009 Epicor выпустила Epicor ITSM 2009

Компания Epicor Software, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, о
19.11.2008 Epicor отчиталась за третий квартал 2008 г.

Компания Epicor Software Corporation опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал, за
28.10.2008 Epicor анонсирует ERP-систему нового поколения: Epicor 9

Компания Epicor Software Corporation объявила о выпуске ERP-продукта нового поколения - Epicor

26.08.2008 Epicor отчиталась за второй квартал 2008 финансового года

Компания Epicor Software Corporation, поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал, завершившийся 30 июня 2008
26.08.2008 В Epicor новый директор по консалтингу в России и странах СНГ

Компания Epicor Software Corporation, поставщик решений по управлению предприятием для среднего бизнес
31.07.2008 «ГУП Экономика» будет продвигать Epicor ITSM на российском рынке

Корпорация Epicor Software Corporation, поставщик интегрированных программных решений для компаний средн
07.07.2008 ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА

Корпорация Epicor Software, работающая в России под маркой Epicor|Scala, и Международный институт
27.06.2008 Президент Epicor Software посетил московский офис компании

В июне 2008 г. московский офис компании Epicor Software Corporation, работающей в России под маркой Epicor|Scala, посетили пре
27.06.2008 Новое решение от Epicor: налоговая отчетность в электронном виде

Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, поставщик ре
29.05.2008 Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО

Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о н
18.04.2008 Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия

Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила но
09.04.2008 «ЧТЗ Уралтрак» будет вести учет с помощью Epicor iScala

Корпорация Epicor Software, работающая в России под маркой Epicor|Scala, поставщик интегрированны

Публикаций - 166, упоминаний - 267

Epicor Software Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 50
Microsoft Corporation 25775 36
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 29
1С-Битрикс - Bitrix 675 20
SAP SE 5601 19
Oracle Corporation 7074 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
9594 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Галактика - Корпорация 1545 9
QAD 40 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 7
IFS - Industrial and Financial Systems 75 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 3
Dell EMC 5180 3
SAS Institute 1082 3
Крок - Croc 1964 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Компас 20 3
Oracle - BEA Systems 162 2
Ross Systems 24 2
Инфософт ВЦ 26 2
Интеллектика - Intellectika 18 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - Manugistics 19 2
Exact Software 14 2
Бизнес-Консоль 18 2
Plex Systems 4 2
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 15
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 14
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 11
Казахмыс - Kazakhmys 52 11
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 6 4
Бурятзолото 12 3
Северсталь ПАО - Северсталь Эмаль 5 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Уралхимпласт 3 2
Apax Partners 29 2
Аптека-Холдинг 8 2
Газпром ПАО 1493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Unistaff Payroll Company 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
JTI - Донской табак 8 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
ФинЭкспертиза 10 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
OTIS - OTIS Elevators 13 1
NuScale Power 2 1
Лукойл резерв инвест 3 1
Томилинская птицефабрика 2 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
Мостовик НПО 8 1
Липецкий Хладокомбинат 1 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Фарм - inФОРМАТ - schoolФОРМАТ - Каляка-Маляка 5 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
Epsilon Development Company - Epsilon Developments 2 1
Текарт - Techart 11 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 19
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 13
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 9
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 9
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 8
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СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Управление финансами - Financial management 646 4
Problem Management - Управление проблемами 71 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 39
Epicor ERP 35 34
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Epicor Clientele 14 11
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 10 10
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Epicor Service Connect 4 4
Epicor ICE - Epicor Internet Component Environment 4 4
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
Microsoft Outlook 1506 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 4
Epicor iScala Collect 3 3
Epicor iScala HR - Epicor iScala Advanced Payroll 3 3
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 3
Epicor Vantage HRM 3 3
Epicor True SOA 3 3
Epicor Mobile Field Service 3 3
Infor ERP XA - MAPICS - Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems 10 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Oracle PeopleSoft 426 3
SAP Business One - SAP B1 99 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
Epicor EPM - Epicor Enterprise Performance Management 2 2
Epicor Canvas Planning 2 2
Epicor iScala CRM 4 2
Klaus George - Клаус Джордж 8 8
Петерсон Ольга 8 6
Гомонов Александр 6 4
Шабанов Андрей 10 3
Сидорова Наталья 5 3
Deane Keith - Диэн Кит 3 3
Волкова Ольга 8 2
Усанов Владимир 2 2
Kemi Andreas - Кеми Андреас 5 2
Cowen Joseph - Кован Джозеф 2 2
Wright Jason - Райт Джейсон 4 2
Norwood James - Норвуд Джеймс 2 2
Хавторин Антон 25 1
Куликовский Сергей 9 1
Пичугин Владимир 3 1
Карпуничев Сергей 12 1
Горбатов Игорь 25 1
Аксенов Евгений 20 1
Саввин Антон 18 1
Грановский Олег 21 1
Степаненко Олег 1 1
Митин Сергей 8 1
Maxwell William - Максвелл Уильям 1 1
Шумеков Бауржан 1 1
Голубева Виктория 4 1
Филатенко Людмила 1 1
Шведов Сергей 4 1
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 1
Невзоров Станислав 2 1
Квасникова Оксана 1 1
Иванова Наталья 11 1
Савин Юрий 2 1
Терентьев Вадим 2 1
Кривоносов Евгений 21 1
Харыбин Алексей 1 1
Газизова Наталья 1 1
Лисовец Денис 1 1
Михалько Радмила 1 1
Гущина Елена 3 1
Pando Patrick - Пандо Патрик 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Германия - Федеративная Республика 13221 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Казахстан - Республика 6048 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Украина 7928 4
Испания - Королевство 3840 4
США - Калифорния 4829 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Венгрия 855 3
Нидерланды 3746 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 4
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 4
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
CNews Межзвездные перелеты 43 11
Открытые системы ИД 176 3
Ведомости 1466 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
Forrester Research 834 3
Gartner - AMR Research 48 2
Российский рынок ERP 24 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Forrester Wave 45 2
Aberdeen Group 53 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ARC Advisory Group 20 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
МИПБиА - Международный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 1 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
IARC - International Arctic Research Center - МАИР - Международный арктический исследовательский центр 1 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 1
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 10 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Epicor Perspectives 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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