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Plex Systems

СОБЫТИЯ

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26.11.2021 В Rockwell Automation назначен вице-президент группы северных стран в регионе EMEA 1
13.08.2021 Rockwell Automation и Kezzler будут создавать продукты для прослеживаемости товаров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Plex Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Epicor Software Corporation 166 2
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
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Reuter Christian - Ройтер Кристиан 1 1
Dieckelmann Malte - Дикельманн Мальте 1 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Исландия 255 1
Швеция - Королевство 3782 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Дания - Королевство 1337 1
Ирландия - Республика 1051 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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