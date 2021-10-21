Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Исландия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 98
Исландия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bloomberg 785 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|FT - Financial Times 247 1
|Quartz 17 1
|CNews Analytics 1991 4
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
|DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru