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Исландия

Исландия

СОБЫТИЯ


05.11.2013 Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта

ступа к сервисам электронного банкинга и электронного правительства, подписала контракт с финским мобильным вендором Valimo на создание инфраструктуры мобильных электронных ID. Электронные ID-карты в Исландии внедряются с начала 2011 года и по функциям близки к российской УЭК: граждане могут получить подобную карту для того, чтобы использовать ее как электронный «паспорт» при получении услу
28.03.2012 Исландия начала переход на СПО

одят на свободное ПО в течение последних четырёх лет», - рассказал Бьоргвинсон. Некоторые госорганы Исландии уже перешли на СПО целиком — к примеру, новообразованный Комитет по делам СМИ, котор
02.11.2010 Исландский вулкан вновь просыпается

ший всю Европу в апреле этого года, – далеко не единственный и отнюдь не самый активный из вулканов Исландии, этой самой вулканически активной страны мира. Куда активнее его, например, вулкан Г
18.06.2010 Исландия создаст убежище для сайтов с компроматом

публикации на сайте материалов, компрометирующих правительство США. Таким образом, в скором времени Исландия может стать неким оазисом для Wikileaks и других сайтов, публикующих секреты и компр
22.03.2010 На Юге Исландии объявлено ЧП в связи с извержением вулкана

На юге Исландии в связи с извержением вулкана объявлено чрезвычайное положение. Вулкан расположен в 120 км от Рейкьявика, около ледника Эйяфьяллайекюль, и введение чрезвычайного положения связано с оп
30.05.2008 В Исландии произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло в Исландии накануне в 19:46 мск (15:46 по местному времени). Его эпицентр находится примерно в 50 км к юго-востоку от столицы страны Рейкьявика. Основной удар стихии пришелся на город Селфос, кот
15.04.2008 Исландия и Скандинавия первые в Европе по числу интернет-пользователей

В Исландии и скандинавских странах наибольшее в Европе соотношение пользователей интернета к общему числу жителей, говорится в новом исследовании компании GfK. В Исландии 88% жителей старш
23.07.2007 Найден древнейший обитатель Исландии

Ученые из исландского университетского колледжа Холлар и университета Исландии провели исследование двух видов ракообразных, которые обитают только в Исландии

14.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии

«Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора действует с 149 сетями из 90 стран, предоставляющими услуги в 96 странах.
23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте

В результате этого извержения в Исландии погибло 9 тыс. человек, а население долины Нила уменьшилось в 6 раз. Специалисты из

23.11.2006 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте

В результате этого извержения в Исландии погибло 9 тыс. человек, а население долины Нила уменьшилось в 6 раз. Специалисты из

13.04.2006 Исландия – самая широкополосная страна

Лидером по количеству широкополосных линий на душу населения в 2005 году стала Исландия, где к быстрому интернету подключены 26,7% жителей, или 78.017  человек. По абсолютному числу линий лидирует США, но 49.39 млн. абонентов — это лишь 16,8% от общей численности нас
13.01.2005 Исландия переходит на водородное топливо

викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии. 70% всего электричества, используемого в
13.01.2005 Исландия переходит на водородное топливо

викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии. 70% всего электричества, используемого в
12.08.2002 Новые возможности роуминга в Исландии для абонентов "Мегафона"

Сегодня мобильная сеть "МегаФон" открыла роуминг с исландским оператором Islandssimi GSM. Теперь в Исландии у абонентов "МегаФона" есть выбор из трех ведущих местных GSM-компаний. Тарифы на звонки в роуминге варьируютcя в зависимости от выбора того или иного оператора, минимальная стоимость

06.03.2002 Исландия и TDC отменили переговоры по продаже акций Iceland Telecom

связи из-за неопределенного состояния финансовых рынков и телекоммуникационного сектора. В декабре Исландия предоставила TDC эксклюзивные права при рассмотрении предложений о приобретении 25%-
14.08.2001 Исландский оператор Landssimi Islands будет приватизирован

Парламент Исландии одобрил правительственный план по продаже 49% акций оператора мобильной GSM-связи La
27.11.2000 Исландия вышла на первое место в мире по охвату населения мобильной связью

В обзоре компании EMC - World Cellular Database - приведены результаты охвата мобильной связью в разных странах мира. Впервые за последние несколько лет Финляндия уступила Исландии лидерство по числу мобильных телефонов на душу населения. По данным на конец сентября этого года, охват населения мобильной связью в Исландии теперь составляет 75,8%, в то время
18.09.2000 В Исландии появится третий оператор мобильной связи

же подписала соглашение о роуминге с международной компанией Concert, совместным предприятием British Telecommunications Plc и AT&T Corp., которая имеет доступ к услугам 237 компаний в 107 странах. В Исландии мобильной связью пользуется 197000 человек, или 70% всего населения, сообщает totaltele.com. См.также: Ericsson построит новую GSM/GPRS сеть в Исландии
08.09.2000 Ericsson построит новую GSM/GPRS сеть в Исландии

Компания Ericsson заключила контракт с исландским оператором Islandssimi, согласно которому Ericsson построит новую сеть сотовой связи стандарта GSM с поддержкой GPRS в Исландии. Дочерняя предприятие Islandssimi, новый оператор Islandssimi GSM, будет предоставлять услуги голосовой связи, WAP-сервис, GPRS, SMS и международный роуминг. Новая сеть будет базироват
17.03.2000 Nokia установит сеть цифровой радиосвязи TETRA на всей территории Исландии

. подписали контракт на поставку оборудования для создания сети радиосвязи TETRA на всей территории Исландии. Установка оборудования начнется в этом месяце, а услуги компания TNet начнет предос

Публикаций - 255, упоминаний - 289

Исландия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 15
Microsoft Corporation 25774 11
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
Apple Inc 13154 9
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Google LLC 12687 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 4
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Telegram Group 2940 3
AT&T Inc 1725 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4675 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Philips 2099 2
Vodafone Group 1412 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Dassault Systemes 235 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Альфа-Групп 745 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Гранит 57 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Meta Group 54 2
Pacific Century Group (PCG) - Pinebridge Investments 4 2
101Hotels.com 456 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Adidas - Адидас 170 1
Advent International 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
Apple iPhone 6 4861 10
Google Android 15243 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 5
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iOS 8583 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Apple iPad 4011 3
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Microsoft Windows XP 2431 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Apple Safari - браузер 896 2
Vivaldi - Браузер 108 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 2
Apple iPod 1553 2
Huawei nova - Серия смартфона 115 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Apple 3D Touch 60 2
Opera Mini - браузер 213 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 2
Решетин Олег 49 2
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