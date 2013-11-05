Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта ступа к сервисам электронного банкинга и электронного правительства, подписала контракт с финским мобильным вендором Valimo на создание инфраструктуры мобильных электронных ID. Электронные ID-карты в Исландии внедряются с начала 2011 года и по функциям близки к российской УЭК: граждане могут получить подобную карту для того, чтобы использовать ее как электронный «паспорт» при получении услу

Исландия начала переход на СПО одят на свободное ПО в течение последних четырёх лет», - рассказал Бьоргвинсон. Некоторые госорганы Исландии уже перешли на СПО целиком — к примеру, новообразованный Комитет по делам СМИ, котор

Исландский вулкан вновь просыпается ший всю Европу в апреле этого года, – далеко не единственный и отнюдь не самый активный из вулканов Исландии, этой самой вулканически активной страны мира. Куда активнее его, например, вулкан Г

Исландия создаст убежище для сайтов с компроматом публикации на сайте материалов, компрометирующих правительство США. Таким образом, в скором времени Исландия может стать неким оазисом для Wikileaks и других сайтов, публикующих секреты и компр

На Юге Исландии объявлено ЧП в связи с извержением вулкана На юге Исландии в связи с извержением вулкана объявлено чрезвычайное положение. Вулкан расположен в 120 км от Рейкьявика, около ледника Эйяфьяллайекюль, и введение чрезвычайного положения связано с оп

В Исландии произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло в Исландии накануне в 19:46 мск (15:46 по местному времени). Его эпицентр находится примерно в 50 км к юго-востоку от столицы страны Рейкьявика. Основной удар стихии пришелся на город Селфос, кот

Исландия и Скандинавия первые в Европе по числу интернет-пользователей В Исландии и скандинавских странах наибольшее в Европе соотношение пользователей интернета к общему числу жителей, говорится в новом исследовании компании GfK. В Исландии 88% жителей старш

Найден древнейший обитатель Исландии Ученые из исландского университетского колледжа Холлар и университета Исландии провели исследование двух видов ракообразных, которые обитают только в Исландии

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии «Мегафон Северо-Запад» объявил об открытии двустороннего коммерческого роуминга GPRS с компанией Og fjarskipti (ISLTL) (Исландия). Итого, на текущий момент коммерческий GPRS-роуминг оператора действует с 149 сетями из 90 стран, предоставляющими услуги в 96 странах.

Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте В результате этого извержения в Исландии погибло 9 тыс. человек, а население долины Нила уменьшилось в 6 раз. Специалисты из

Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте В результате этого извержения в Исландии погибло 9 тыс. человек, а население долины Нила уменьшилось в 6 раз. Специалисты из

Исландия – самая широкополосная страна Лидером по количеству широкополосных линий на душу населения в 2005 году стала Исландия, где к быстрому интернету подключены 26,7% жителей, или 78.017 человек. По абсолютному числу линий лидирует США, но 49.39 млн. абонентов — это лишь 16,8% от общей численности нас

Исландия переходит на водородное топливо викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии. 70% всего электричества, используемого в

Исландия переходит на водородное топливо викингов», — говорит профессор химии Исладского университета Брейджи Арнасон (Bragi Arnason). Исландия и сейчас не страдает от недостатка энергии. 70% всего электричества, используемого в

Новые возможности роуминга в Исландии для абонентов "Мегафона" Сегодня мобильная сеть "МегаФон" открыла роуминг с исландским оператором Islandssimi GSM. Теперь в Исландии у абонентов "МегаФона" есть выбор из трех ведущих местных GSM-компаний. Тарифы на звонки в роуминге варьируютcя в зависимости от выбора того или иного оператора, минимальная стоимость

Исландия и TDC отменили переговоры по продаже акций Iceland Telecom связи из-за неопределенного состояния финансовых рынков и телекоммуникационного сектора. В декабре Исландия предоставила TDC эксклюзивные права при рассмотрении предложений о приобретении 25%-

Исландский оператор Landssimi Islands будет приватизирован Парламент Исландии одобрил правительственный план по продаже 49% акций оператора мобильной GSM-связи La

Исландия вышла на первое место в мире по охвату населения мобильной связью В обзоре компании EMC - World Cellular Database - приведены результаты охвата мобильной связью в разных странах мира. Впервые за последние несколько лет Финляндия уступила Исландии лидерство по числу мобильных телефонов на душу населения. По данным на конец сентября этого года, охват населения мобильной связью в Исландии теперь составляет 75,8%, в то время

В Исландии появится третий оператор мобильной связи же подписала соглашение о роуминге с международной компанией Concert, совместным предприятием British Telecommunications Plc и AT&T Corp., которая имеет доступ к услугам 237 компаний в 107 странах. В Исландии мобильной связью пользуется 197000 человек, или 70% всего населения, сообщает totaltele.com. См.также: Ericsson построит новую GSM/GPRS сеть в Исландии

Ericsson построит новую GSM/GPRS сеть в Исландии Компания Ericsson заключила контракт с исландским оператором Islandssimi, согласно которому Ericsson построит новую сеть сотовой связи стандарта GSM с поддержкой GPRS в Исландии. Дочерняя предприятие Islandssimi, новый оператор Islandssimi GSM, будет предоставлять услуги голосовой связи, WAP-сервис, GPRS, SMS и международный роуминг. Новая сеть будет базироват