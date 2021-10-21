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Исландия


21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
27.10.2020 Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар 2
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
11.06.2020 В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню 1
20.01.2020 Промышленные экосистемы 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
09.09.2019 Honor представила стратегию развития решений для интернета вещей 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1
03.08.2018 Как создается и работает электронная демократия 2
12.07.2018 Check Point: активность банковских троянов увеличилась на 50% 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
07.03.2018 Банда похитила «железо» для майнинга на $2 миллиона 2
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
16.11.2017 Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
15.06.2017 В Евросоюзе отменили роуминг 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
20.02.2017 Philips представила технологию хирургической навигации с использованием дополненной реальности 1
17.01.2017 Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций 1
17.01.2017 Шенген «на дому» с «мобильной биометрией» в 2016 году оформили 22,5 тыс. россиян 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
20.06.2016 Волгоградцы будут получать визы быстрее 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
17.05.2016 Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне 1
08.04.2016 Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal 1
27.10.2015 В Европе отменен сотовый роуминг. Даты, цены 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
28.09.2015 Apple объявила цены на новые iPhone в России 1

Публикаций - 84, упоминаний - 98

Исландия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 10
Facebook 3766 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
Paradox Interactive 115 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Microsoft Corporation 11110 2
SAP SE 3216 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Advania - Nordic information technology service corporation 1 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Mellanox Technologies 69 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Philips 724 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Google LLC 7158 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ 1 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 3 1
Eutelsat 65 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
OneWeb Satellites 4 1
Bitfury Russia 3 1
Snowball Studios 100 1
Сервис Плюс 97 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Check Point Software Technologies 447 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2411 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Huawei 2731 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Dell Technologies 133 1
Intel Corporation 4186 1
Yota - Скартел 623 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Bitfury Group 25 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Telegram Group 702 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Альфа-Банк 1126 2
Europcar 6 1
ITI Capital 4 1
Wetherspoons 1 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Arianespace 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
SoftBank Group 101 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Восточный Банк 108 1
Airbus Group 71 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 478 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
OpenStack 347 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 1
Kubernetes 307 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Экология 18 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Google Android 10751 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Apple iPhone 6 547 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Biglion - Биглион 53 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 1
Oracle WebLogic 38 1
Check Point ThreatCloud 53 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Huawei Honor PocketVision 1 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 8 1
Huawei Magic UI 15 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
El Capitan - Суперкомпьютер 10 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 1
HPE Apollo 11 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Check Point Global Threat Impact Index 18 1
SpaceX 34 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Apple iSight 51 1
Rahvaalgatus.ee - веб-платформа гражданских инициатив 1 1
Gemalto LinqUs Mobile ID 1 1
Flickr - Фотохостинг 163 1
NSF Frontera - суперкомпьютер 1 1
Huawei Honghu - процессор 3 1
HPE Cray EX 3 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 9 1
Huawei Honor Vision 3 1
Dell ProDeploy Client Suite 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 4 1
Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 55 1
Косарев Андрей 1 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Xiang Liao - Сян Ляо 1 1
Вавилов Валерий 2 1
Кайгородов Михаил 4 1
Маркин Алексей 4 1
Фетисов Александр 12 1
Ласовский Владимир 1 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Гинятуллин Роман 61 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Вольфсон Влад 55 1
Решетин Олег 38 1
Дягилев Василий 83 1
Путин Владимир 1826 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 34
Европа 3766 28
Германия - Федеративная Республика 3648 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 24
Франция - Французская Республика 2130 24
Эстония - Эстонская Республика 417 21
Украина 3374 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 18
Казахстан - Республика 2637 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 14
Беларусь - Белоруссия 2093 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Япония 2792 10
Швеция - Королевство 756 10
Норвегия - Королевство 430 10
Дания - Королевство 371 9
Финляндия - Финляндская Республика 817 9
Чехия - Чешская Республика 497 9
Португалия - Португальская Республика 318 8
Индия - Республика 2175 7
Италия - Итальянская Республика 1392 7
Нидерланды 976 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 7
Испания - Королевство 1256 7
Польша - Республика 831 7
Канада 1307 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Хорватия - Республика 118 6
Бельгия - Королевство 398 6
Венгрия 293 6
Латвия - Латвийская Республика 450 6
Литва - Литовская Республика 329 5
Австрия - Австрийская Республика 528 5
Грузия 691 5
Мальта - Республика 69 5
Албания - Республика 55 5
Греция - Греческая Республика 323 5
Румыния 344 5
Великобритания - Лондон 823 4
POI - points of interest 60 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Космодром Байконур 97 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ТК ЕС - Таможенный Кодекс Европейского Сообщества - Шенгенский кодекс - Таможенный кодекс Шенгенской зоны 1 1
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1741 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
FT - Financial Times 247 1
Quartz 17 1
CNews Analytics 1991 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
University of Oxford - Оксфордский университет 27 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
RNIB - Royal National Institute of Blind People - Национальным королевским институтом слепых Великобритании 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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