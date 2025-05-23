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ITU GCI The Global Cybersecurity Index Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН
УПОМИНАНИЯ
ITU GCI и организации, системы, технологии, персоны:
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 400 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5434 1
|ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 28 1
|Леонов Илья 2 2
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Тархов Андрей 6 1
|Пак Олег 112 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Осипов Александр 89 1
|Мохоля Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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