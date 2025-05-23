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ITU GCI The Global Cybersecurity Index Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН

ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 F6 представила «Отраслевой Индекс кибербезопасности» России 1
05.12.2024 Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке 1
31.10.2024 Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ 1
24.06.2022 Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб 1
05.07.2021 Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности 2
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 4
05.04.2019 Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН 3
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 4
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 3
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
30.10.2017 Израиль вырвался в мировые лидеры кибербезопасности 1
02.08.2017 Россия заняла 10 место в индексе кибербезопасности ООН 1
27.04.2017 «Лаборатория Касперского» обновила индекс информационной безопасности 2

Публикаций - 14, упоминаний - 26

ITU GCI и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5029 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1287 2
Huawei 4017 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Ростех - Автоматика Концерн 1669 1
Check Point Software Technologies 769 1
RedSys - РедСис 74 1
Imperva 34 1
Потенциал 3 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 138 1
МегаФон 9259 1
Fortinet 393 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1418 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Правительство Израиля - Israel National Cyber Security Authority - INCB - Israel National Cyber Bureau - Национальное управление кибербезопасности (Израиль) 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9459 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21100 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5491 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1790 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24693 2
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 90 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 4
День молодёжи - 27 июня 935 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 50 1
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