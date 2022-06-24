Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб

Девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 г. В результате 38% атакованных компаний получили имиджевый или финансовый ущерб. Бизнес осознает реальность угрозы: жертвы киберпреступников в 1,5 раза чаще остальных готовы вкладываться в повышение своей информационной безопасности. Таковы результаты исследования Мегафона «Индекс кибербезопасности», для которого были опрошены представители 400 компаний из разных отраслей.

Растет и риск кибератак, которые становятся разнообразнее, и потенциальный ущерб от них. Так, 20% атакованных компаний получили финансовый ущерб, а 18% – имиджевый. Стараясь обойти стандартную защиту, хакеры постоянно совершенствуют способы атак, в частности, меняя векторы, подбирая время наибольшей уязвимости, активно расширяя географию ботнетов – компьютерных сетей, которые управляются хакерами удаленно. 80% опрошенных компаний признает, что бизнес все еще не уделяет достаточного внимания управлению киберрисками. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Бизнес стал чувствительнее с переходом в онлайн, подтверждают более 91% опрошенных, поэтому актуальность решений для удаленных рабочих мест продолжает расти: в защиту удаленных подключений планируют инвестировать 37% компаний.

Особенно уязвим сегодня оказался малый и средний бизнес: у шести из десяти небольших компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Поэтому они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: 41% уже пользуется такими решениями по сервисной модели. Она позволяет без дополнительных затрат и специалистов в штате надежно защитить свою инфраструктуру: компании получают не только набор сервисов, но и квалифицированных экспертов, чтобы комплексно противостоять растущим угрозам и обезопасить бизнес.

Исследование показало, что спрос на аутсорсинг растет быстрее, чем рынок в целом: в 22% компаний уже используют сервисную модель информационной безопасности, а еще 49% рассматривают такую возможность. «Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», – сказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона» Александр Осипов.

В рамках исследования «Мегафона» «Индекс кибербезопасности» было опрошено 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы по обеспечению кибербезопасности. Исследование проводилось совместно с аналитическим агентством АО «ТНС МИЦ».

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«Мегафон» развивает направление кибербезопасности более 10 лет, в том числе оказывая услуги по сервисной модели. Компания обслуживает свыше 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций. Сейчас в экосистеме продуктов и услуг «Мегафона» более 15 решений, благодаря которым клиент может закрыть почти весь спектр задач в сфере защиты от киберугроз.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.