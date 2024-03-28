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Осипов Александр
|28.03.2024
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Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов
ожете охарактеризовать изменения киберпространства и киберугроз, произошедшие за последние 4-5 лет? Александр Осипов: События, произошедшие в киберландшафте за последние 5 лет, можно назвать эп
|27.02.2024
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Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат
кая компания, которая займется исследованиями в областях разработки станков, оборудования и технологий для радиоэлектроники и микроэлектроники», — рассказал главный инженер и совладелец «Бештау» Олег Осипов в интервью ростовскому «Город N». По его словам, сейчас «Бештау технологии» регистрируют первый патент, в котором описана технология сборки линии по выпуску твердых печатных плат на обор
|14.09.2022
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Владимир Осипов: Все процессы, поддающиеся алгоритмизации, будут выполняться системами
рудно представить крупную компанию без систем автоматизации, с которыми вы работаете. Расскажите, насколько ИТ-решения были внедрены в рабочие процессы, когда ваша карьера только начиналась? Владимир Осипов: После университета я пришел работать в компанию Ernst&Young. Занимался оптимизацией и реинжинирингом процессов и организационно-функциональных структур. Уже тогда системы помогали автом
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Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности
s рассказали представители компании «МегаФон»: руководитель по инфраструктурным и облачным решениям Александр Осипов и руководитель направления облачных продуктов Алексей Извеков. Алексей Извек
|09.09.2019
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Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»
Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управл
|27.08.2019
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Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объект
|16.04.2010
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Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера
На встрече с председателем правительства Владимиром Путиным президент Российской академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Квант». «Он уже работает,
|02.06.2008
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На посту президента РАН вновь утвержден Ю.Осипов
Как сообщает РБК, президентом Российской академии наук (РАН) в третий раз стал Юрий Осипов. Такое решение принято на Общем собрании РАН по итогам тайного голосования 30 мая. Ю.Осипов занимает пост президента РАН с 1991 года. Напомним, что на пост президента РАН претендо
Осипов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
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