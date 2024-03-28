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Осипов Александр


28.03.2024 Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

ожете охарактеризовать изменения киберпространства и киберугроз, произошедшие за последние 4-5 лет? Александр Осипов: События, произошедшие в киберландшафте за последние 5 лет, можно назвать эп
27.02.2024 Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат

кая компания, которая займется исследованиями в областях разработки станков, оборудования и технологий для радиоэлектроники и микроэлектроники», — рассказал главный инженер и совладелец «Бештау» Олег Осипов в интервью ростовскому «Город N». По его словам, сейчас «Бештау технологии» регистрируют первый патент, в котором описана технология сборки линии по выпуску твердых печатных плат на обор
14.09.2022 Владимир Осипов: Все процессы, поддающиеся алгоритмизации, будут выполняться системами

рудно представить крупную компанию без систем автоматизации, с которыми вы работаете. Расскажите, насколько ИТ-решения были внедрены в рабочие процессы, когда ваша карьера только начиналась? Владимир Осипов: После университета я пришел работать в компанию Ernst&Young. Занимался оптимизацией и реинжинирингом процессов и организационно-функциональных структур. Уже тогда системы помогали автом
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности

s рассказали представители компании «МегаФон»: руководитель по инфраструктурным и облачным решениям Александр Осипов и руководитель направления облачных продуктов Алексей Извеков. Алексей Извек
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды»

Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управл
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объект
16.04.2010 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера

На встрече с председателем правительства Владимиром Путиным президент Российской академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Квант». «Он уже работает,

02.06.2008 На посту президента РАН вновь утвержден Ю.Осипов

Как сообщает РБК, президентом Российской академии наук (РАН) в третий раз стал Юрий Осипов. Такое решение принято на Общем собрании РАН по итогам тайного голосования 30 мая. Ю.Осипов занимает пост президента РАН с 1991 года. Напомним, что на пост президента РАН претендо

Публикаций - 88, упоминаний - 97

Осипов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9008 22
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 8
Microsoft Corporation 24701 7
8295 5
VK - Mail.ru Group 3462 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 5
Oracle Corporation 6721 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 4
Yandex - Яндекс 7473 4
Google LLC 11851 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
Softline - Софтлайн 2866 4
GitHub 838 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 348 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
Amazon Inc - Amazon.com 3019 3
Максима ГК - GMCS 359 3
SAP SE 5293 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 2
SpyLOG 83 2
Samsung Electronics 10300 2
Intel Corporation 12234 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
HP Inc. 5696 2
Nvidia Corp 3516 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 2
Корус Консалтинг ГК 1229 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 2
Ростелеком 9784 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 2
Broadcom - VMware 2382 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 616 2
Adobe Figma 44 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Альфа-Банк 1782 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 680 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 882 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 2
GFG - Lamoda - Купишуз 167 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
OKS Group 51 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ТРИЭР 5 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
СДМ-Банк 64 1
Гарантийный Фонд Забайкальского края 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Связной ГК 1372 1
Tesco 82 1
IKEA - ИКЕА 157 1
eBay Inc 1622 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 839 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 449 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 686 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 68 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1021 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
ЛДПР 105 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2799 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3588 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16224 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12758 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4533 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7671 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7141 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9810 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3045 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2254 5
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 9
Linux OS 10052 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 6
Microsoft Windows 15759 5
FreePik 1041 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 4
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 4
Google Android 14100 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1622 3
МегаФон Security Awareness 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
VK - Mail.Ru myTarget 145 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 178 2
МегаФон CDN 3 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 2
Apple iOS 7863 2
Microsoft SharePoint Server 706 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 2
Новые облачные технологии - МойОфис 793 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 135 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 2
Positive Technologies - PT Sandbox 76 2
Microsoft Office 3764 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 487 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1799 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
Microsoft Exchange 1745 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 468 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
Осипов Юрий 46 14
Осипов Сергей 42 9
Путин Владимир 3202 8
Осипов Олег 24 7
Осипов Константин 12 3
Осипов Андрей 7 3
Носков Константин 236 2
Сотин Денис 205 2
Кравцов Роман 84 2
Летунов Илья 49 2
Осипова Александра 18 2
Осипов Евгений 3 2
Осипов Алексей 13 2
Осипов Владимир 21 2
Соломонов Юрий 11 2
Шадаев Максут 1018 2
Павлов Иван 76 2
Велихов Евгений 36 2
Алфёров Жорес 57 2
Гинзбург Виталий 16 2
Осипов Фаддей 7 2
Кузнецов Владимир 44 2
Абрикосов Алексей 14 2
Осипов Игорь 4 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 2
Шумайлова Татьяна 6 2
Минасян Карине 13 1
Суровец Дмитрий 77 1
Демидов Сергей 127 1
Борисов Илья 27 1
Рахметов Руслан 56 1
Трофимова Людмила 50 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 297 1
Лысенко Эдуард 308 1
Дьяченко Валерий 95 1
Абакумов Евгений 206 1
Урьяс Вадим 98 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 7
Земля - планета Солнечной системы 10415 7
Европа 21828 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2891 5
Азия - Азиатский регион 5567 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 3
Беларусь - Белоруссия 5737 3
Европа Восточная 3100 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 356 2
Казахстан - Республика 5580 2
Япония 13317 2
Луна - спутник Земли 1480 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 42 2
Америка Южная 854 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Тихий океан - Океания 78 1
Украина - Одесса 188 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Узбекистан - Республика 1752 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 1
Бельгия - Королевство 1153 1
Болгария - Республика 776 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Таджикистан - Республика 870 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Швеция - Королевство 3627 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 12
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