Осипов Александр

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов ожете охарактеризовать изменения киберпространства и киберугроз, произошедшие за последние 4-5 лет? Александр Осипов: События, произошедшие в киберландшафте за последние 5 лет, можно назвать эп

Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат кая компания, которая займется исследованиями в областях разработки станков, оборудования и технологий для радиоэлектроники и микроэлектроники», — рассказал главный инженер и совладелец «Бештау» Олег Осипов в интервью ростовскому «Город N». По его словам, сейчас «Бештау технологии» регистрируют первый патент, в котором описана технология сборки линии по выпуску твердых печатных плат на обор

Владимир Осипов: Все процессы, поддающиеся алгоритмизации, будут выполняться системами рудно представить крупную компанию без систем автоматизации, с которыми вы работаете. Расскажите, насколько ИТ-решения были внедрены в рабочие процессы, когда ваша карьера только начиналась? Владимир Осипов: После университета я пришел работать в компанию Ernst&Young. Занимался оптимизацией и реинжинирингом процессов и организационно-функциональных структур. Уже тогда системы помогали автом

Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности s рассказали представители компании «МегаФон»: руководитель по инфраструктурным и облачным решениям Александр Осипов и руководитель направления облачных продуктов Алексей Извеков. Алексей Извек

Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» Уход Осипова Главный архитектор Константин Осипов покинул группу поддержки СУБД Tarantool в Mail.ru. На сайте groups.google.com он сообщил о «распаде» (collapse) команды, после которого оставшиеся коммитеры стали нарушать правила управл

Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объект

Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера На встрече с председателем правительства Владимиром Путиным президент Российской академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Квант». «Он уже работает,