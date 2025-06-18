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Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata

Константин Осипов, сооснователь и технический директор компании Picodata, назначен управляющим директором Группы Arenadata и возглавил дирекцию исследований и разработок (R&D). В этой роли он сосредоточится на развитии технологического лидерства компании, сочетая глубокую экспертизу в области СУБД, открытость и коллаборацию с сообществом. Об этом CNews сообщили представители

«Рынок СУБД — это супермарафон, и, чтобы прийти к финишу первым, нужно не только создать классный продукт, но и не растерять энергию. При этом создание открытого ПО порождает взаимно противоречивые цели. Первая — создать глубокую дифференциацию собственных продуктов от уже доступных в экосистеме. Это уникальная, при этом востребованная рынком ценность на уровне открытого ядра. Вторая цель — не оторваться от сообщества, безвозвратно уйдя в собственный форк. Между этими двумя полюсами и находится стратегия R&D: экспертность, открытость, коллаборация с сообществом, уникальная идентичность», — сказал Константин Осипов.

В новой роли Константин Осипов будет курировать стратегию исследований и разработок Arenadata, уделяя особое внимание: производительности и отказоустойчивости решений на базе PostgreSQL и Greenplum; интеграции с open source сообществом, включая проекты ClickHouse и Cloudberry; развитию экосистемы расширений для корпоративных заказчиков.

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Константин Осипов, сооснователь Picodata, возглавил дирекцию R&D Группы Arenadata

«Опыт создания СУБД c нуля научил меня: то, что ты осознанно не делаешь, часто не менее важно, чем то немногое, на чем фокусируется внимание. Для успеха необходим фокус на общих целях и общей стратегии во всей продуктовой организации», — сказал Константин Осипов.

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Безопасность

Среди приоритетных задач дирекции исследований и разработок Группы Arenadata: создание высокопроизводительной версии PostgreSQL для ПАК; разработка собственной экосистемы расширений PostgreSQL, создающих глубокую дифференциацию; упрощение обновлений ядра Greengage и усиление совместимости с другими open source СУБД; развитие механизмов распределённых транзакций (на базе алгоритма Accord) в Picodata; развитие поддержки Iceberg/S3 для аналитических нагрузок во всех продуктах платформы.

Константин Осипов — управляющий директор по исследованиям и разработке Группы Arenadata, основатель Picodata (входит в Группу Arenadata). Много лет занимался разработкой открытого ПО в компании MySQL, а после был главным архитектором технологии Tarantool в Mail.ru, директором по разработке ScyllaDB.

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