Yandex ClickHouse Кликхаус колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом
|27.02.2024
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Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества
Arenadata вошла в число лидеров по вкладу в развитие проекта с исходным кодом ClickHouse среди мирового сообщества по итогам 2023 года. Согласно результатам исследования, которое провели аналитики консалтингового агентства BI Consult, российская компания уступила лишь та
|08.09.2023
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Yandex Cloud поможет дата-инженерам настроить работу с данными в облаке
Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу обучения по хранению и обработке данных в облаке. Теперь для дата-инженеров и дата-аналитиков доступен курс по работе с базой данных ClickHouse, которая представлена на платформе в виде управляемого сервиса. Специалисты научатся эффективно обрабатывать потоки данных и выполнять SQL запросы с помощью сервиса, использовать его
|02.06.2022
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Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики
Знакомство с ClickHouse ClickHouse — СУБД доступным для пользователя исходным кодом системы для обработки и анализа онлайн запросов, а также сохранения данных в виде колоночной системы. Иными словами, Cl
|21.09.2021
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«Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн
Новый проект «Яндекса» «Яндекс» создал компанию ClickHouse Inc., финансирование которой составит почти $50 млн. Она будет разрабатывать продукты на базе открытой аналитической колоночной СУБД ClickHouse в партнерстве с венчурными фонд
|20.09.2021
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«Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse
«Яндекс» в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse, Inc. Компания будет разрабатывать коммерческие продукты на основе открытой СУБД ClickHouse, включая облачную версию и решения для крупного бизнеса. Партнёрами «Яндекса» стали
|28.04.2021
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Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced
Sberсloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», представила обновленный сервис Mapreduce Service (MRS) с поддержкой Clickhouse. Пользователи облачной платформы Sberсloud.Advanced получили возможность с помощью Mapreduce Service разворачивать, использовать и управлять популярной СУБД Clickhouse. Mapred
|08.02.2021
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Система предиктивной аналитики «ПРАНА» переходит на СУБД «Яндекс ClickHouse»
аленного мониторинга переходит на российскую аналитическую систему управления базами данных «Яндекс ClickHouse». К системе «ПРАНА» подключается все большее количество оборудования, расширяются
|24.05.2017
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«Галактика» адаптировала веб-аналитику Yandex для промышленных задач
российский разработчик корпоративных информационных систем, оптимизировала работу с «Яндекс.Метрика» для своих клиентов. Специалисты нашли различные возможности использования технологии веб-аналитики ClickHouse (Yandex) для анализа экономической деятельности предприятий. Технология сможет применяться как в системах планирования ресурсов предприятия класса ERP (Enterprise Resource Planning),
|15.06.2016
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«Яндекс» открыл код обственной СУБД для обработки триллионов событий
Открытие кода ClickHouseКомпания «Яндекс» опубликовала исходный код ClickHouse — распределенной системы управления базами данных (СУБД), разработанной для сервиса «Яндекс.Метрики», предназначенного, в свою очередь, для оценки посещаемости сайтов, анализа поведе
|15.06.2016
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«Яндекс» открыл исходный код СУБД ClickHouse
Компания «Яндекс» опубликовала исходный код ClickHouse — распределённой системы управления базами данных (СУБД), разработанной для «Яндекс.Метрики». ClickHouse способен хранить и быстро обрабатывать большие объёмы информации для с
Yandex ClickHouse и организации, системы, технологии, персоны:
|Миловидов Алексей 5 5
|Ермаков Александр 29 5
|Башкеев Алексей 17 4
|Рязанов Александр 15 4
|Алекперов Вагит 28 4
|Волож Аркадий 251 4
|Чачава Александр 101 4
|Прасс Павел 13 4
|Летунов Илья 49 3
|Лещинский Ян 4 3
|Мартынов Антон 20 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Врацкий Андрей 135 3
|Никитин Алексей 29 3
|Зинкевич Сергей 55 2
|Худавердян Тигран 91 2
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
|Петров Сергей 60 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Глазков Александр 137 2
|Паршин Максим 316 2
|Панченко Иван 138 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Шпак Василий 223 2
|Гусев Михаил 23 2
|Урусов Виктор 127 2
|Андронов Андрей 10 2
|Минаев Андрей 15 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Худякова Софья 3 2
|Баранов Антон 9 2
|Смирнов Денис 24 2
|Маркелов Илья 6 2
|Хорин Максим 4 2
|Прокопенко Константин 11 2
|Бодунов Дмитрий 5 2
|Ванюшкин Дмитрий 13 2
|Грабельников Всеволод 2 2
|Терещенко Денис 88 2
|Гришин Александр 22 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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