Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом

Arenadata вошла в число лидеров по вкладу в развитие проекта с исходным кодом ClickHouse среди мирового сообщества по итогам 2023 года. Согласно результатам исследования, которое провели аналитики консалтингового агентства BI Consult, российская компания уступила лишь та

Yandex Cloud поможет дата-инженерам настроить работу с данными в облаке Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу обучения по хранению и обработке данных в облаке. Теперь для дата-инженеров и дата-аналитиков доступен курс по работе с базой данных ClickHouse, которая представлена на платформе в виде управляемого сервиса. Специалисты научатся эффективно обрабатывать потоки данных и выполнять SQL запросы с помощью сервиса, использовать его