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Yandex ClickHouse Кликхаус колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом

Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом


27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества

Arenadata вошла в число лидеров по вкладу в развитие проекта с исходным кодом ClickHouse среди мирового сообщества по итогам 2023 года. Согласно результатам исследования, которое провели аналитики консалтингового агентства BI Consult, российская компания уступила лишь та
08.09.2023 Yandex Cloud поможет дата-инженерам настроить работу с данными в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу обучения по хранению и обработке данных в облаке. Теперь для дата-инженеров и дата-аналитиков доступен курс по работе с базой данных ClickHouse, которая представлена на платформе в виде управляемого сервиса. Специалисты научатся эффективно обрабатывать потоки данных и выполнять SQL запросы с помощью сервиса, использовать его
02.06.2022 Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

Знакомство с ClickHouse ClickHouse — СУБД доступным для пользователя исходным кодом системы для обработки и анализа онлайн запросов, а также сохранения данных в виде колоночной системы. Иными словами, Cl
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн

Новый проект «Яндекса» «Яндекс» создал компанию ClickHouse Inc., финансирование которой составит почти $50 млн. Она будет разрабатывать продукты на базе открытой аналитической колоночной СУБД ClickHouse в партнерстве с венчурными фонд
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse

«Яндекс» в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse, Inc. Компания будет разрабатывать коммерческие продукты на основе открытой СУБД ClickHouse, включая облачную версию и решения для крупного бизнеса. Партнёрами «Яндекса» стали
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced

Sberсloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», представила обновленный сервис Mapreduce Service (MRS) с поддержкой Clickhouse. Пользователи облачной платформы Sberсloud.Advanced получили возможность с помощью Mapreduce Service разворачивать, использовать и управлять популярной СУБД Clickhouse. Mapred
08.02.2021 Система предиктивной аналитики «ПРАНА» переходит на СУБД «Яндекс ClickHouse»

аленного мониторинга переходит на российскую аналитическую систему управления базами данных «Яндекс ClickHouse». К системе «ПРАНА» подключается все большее количество оборудования, расширяются

24.05.2017 «Галактика» адаптировала веб-аналитику Yandex для промышленных задач

российский разработчик корпоративных информационных систем, оптимизировала работу с «Яндекс.Метрика» для своих клиентов. Специалисты нашли различные возможности использования технологии веб-аналитики ClickHouse (Yandex) для анализа экономической деятельности предприятий. Технология сможет применяться как в системах планирования ресурсов предприятия класса ERP (Enterprise Resource Planning),
15.06.2016 «Яндекс» открыл код обственной СУБД для обработки триллионов событий

Открытие кода ClickHouseКомпания «Яндекс» опубликовала исходный код ClickHouse — распределенной системы управления базами данных (СУБД), разработанной для сервиса «Яндекс.Метрики», предназначенного, в свою очередь, для оценки посещаемости сайтов, анализа поведе
15.06.2016 «Яндекс» открыл исходный код СУБД ClickHouse

Компания «Яндекс» опубликовала исходный код ClickHouse — распределённой системы управления базами данных (СУБД), разработанной для «Яндекс.Метрики». ClickHouse способен хранить и быстро обрабатывать большие объёмы информации для с

Публикаций - 139, упоминаний - 142

Yandex ClickHouse и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 48
Broadcom - VMware - Greenplum 94 24
Oracle Corporation 6687 19
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 17
Microsoft Corporation 24624 16
8213 16
IBM - International Business Machines Corp 9441 12
VK - Mail.ru Group 3455 11
Google LLC 11775 10
SAP SE 5276 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 9
Selectel - Селектел 385 9
GitHub 814 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 8
Nvidia Corp 3487 7
Ростелеком 9700 7
Salesforce.com - Tableau Software 110 7
Qlik - QlikTech 160 7
Visiology - Визиолоджи 71 6
Tencent 157 6
Diasoft - Диасофт 870 6
Alibaba Group 422 5
МегаФон 8804 5
Softline - Polymatica - Полиматика 172 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Teradata 210 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Red Hat 1305 4
Cisco Systems 5114 4
Apple Inc 12100 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
Intel Corporation 12197 4
Telegram Group 1983 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Broadcom - VMware 2359 4
Commvault 172 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
Газпром ПАО 1342 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 4
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 4
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
Tesla Motors 396 3
Uber 330 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Газпром нефть 618 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Conde Nast - Конде Наст 23 2
Альфа-Банк 1769 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
eBay Inc 1619 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Index Ventures 48 2
Почта России ПАО 2112 2
Абсолют Банк 230 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 2
Лента - Утконос 177 2
Лента - Лента Онлайн 30 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
ASF - Apache Software Foundation 206 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
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Linux OS 9936 19
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VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 14
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 7
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НКТ - Р7-Офис 380 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 5
Google Android 13994 5
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 5
Yandex Object Storage 14 5
Yandex Translate 6 5
Apache Cassandra 47 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Yandex Database - YDB 24 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 5
Apple iOS 7809 4
Миловидов Алексей 5 5
Ермаков Александр 29 5
Башкеев Алексей 17 4
Рязанов Александр 15 4
Алекперов Вагит 28 4
Волож Аркадий 251 4
Чачава Александр 101 4
Прасс Павел 13 4
Летунов Илья 49 3
Лещинский Ян 4 3
Мартынов Антон 20 3
Шадаев Максут 1008 3
Врацкий Андрей 135 3
Никитин Алексей 29 3
Зинкевич Сергей 55 2
Худавердян Тигран 91 2
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 2
Петров Сергей 60 2
Мишустин Михаил 676 2
Глазков Александр 137 2
Паршин Максим 316 2
Панченко Иван 138 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Шпак Василий 223 2
Гусев Михаил 23 2
Урусов Виктор 127 2
Андронов Андрей 10 2
Минаев Андрей 15 2
Чернышев Андрей 69 2
Худякова Софья 3 2
Баранов Антон 9 2
Смирнов Денис 24 2
Маркелов Илья 6 2
Хорин Максим 4 2
Прокопенко Константин 11 2
Бодунов Дмитрий 5 2
Ванюшкин Дмитрий 13 2
Грабельников Всеволод 2 2
Терещенко Денис 88 2
Гришин Александр 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Европа 21767 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Финляндия - Финляндская Республика 3603 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Нидерланды 3517 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Казахстан - Республика 5525 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5432 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Украина 7608 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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