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Yandex Cloud поможет дата-инженерам настроить работу с данными в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу обучения по хранению и обработке данных в облаке. Теперь для дата-инженеров и дата-аналитиков доступен курс по работе с базой данных ClickHouse, которая представлена на платформе в виде управляемого сервиса.

Специалисты научатся эффективно обрабатывать потоки данных и выполнять SQL запросы с помощью сервиса, использовать его для задач Data Science в облаке, настроить резервное копирование и обеспечить отказоустойчивость баз данных. Обучение доступно бесплатно на платформе «Яндекс практикум», самостоятельно нужно оплатить только ресурсы облачной платформы для выполнения практических заданий.

Кроме большого курса по работе с ClickHouse, в программе есть такие курсы как «Построение корпоративной платформы данных», «Витрина данных для веб-аналитики в ClickHouse» и «Основы работы с DataLens». Пользователи могут выбрать один курс программы или пройти ее целиком.

Курс «Построение корпоративной платформы данных» поможет узнать, как собирать и анализировать данные в едином внешнем хранилище. В рамках курса участники смогут выполнить практические задания по синхронизации данных, построению гибридного хранилища и созданию аналитических витрин и визуализации данных.

На курсе «Основы работы с DataLens» участники научатся строить графики на основе данных и проектировать what-if-калькуляторы с отображением результатов на дашбордах с помощью сервиса анализа и визуализации данных Yandex DataLens.

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В рамках курса «Витрина данных для веб-аналитики в ClickHouse» дата-инженеры смогут на практике собрать данные из разных источников и автоматизировать их загрузку в хранилище. Курс будет полезен практикующим специалистам по работе с данными уровня junior или middle. А курс “Managed Service for ClickHouse” позволяет уже более детально разобраться в работе управляемого облачного сервиса. Он будет полезен опытным практикующим специалистам, которые хотят научиться обеспечивать высокую доступность, производительность и масштабируемость баз данных.

«Нам важно не только предоставлять качественный стек технологий, но и помогать компаниям в короткий срок получить экспертизу по их использованию. Ведь для построения эффективных дата-проектов бизнесу важно иметь сотрудников, которые обладают опытом эксплуатации и применения решений. Мы делали курсы с учетом опыта собственных разработок инструментов и практических клиентских кейсов. В будущем мы пополним программу практиками работы с такими технологиями, как Greenplum, DataProc и не только», – сказал Всеволод Грабельников, руководитель продуктов Data & ML Yandex Cloud.

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