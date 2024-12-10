Яндекс.Практикум
Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровые навыки для работы и жизни. В Практикуме можно получить одну из современных IT-профессий или заговорить на английском языке за полгода. Всё обучение проходит на платформе, где можно на практике применить полученные навыки.
|10.12.2024
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«Яндекс Практикум» подготовит специалистов по информационной безопасности
ибербезопасности в течение 2025-2027 гг. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По оценкам Яндекс Практикума, почти 69% вакансий в сфере кибербезопасности приходится именно на junior-п
|17.10.2024
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«Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов
адров в России и необходимостью конкурировать за соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Практикума». Кадровые потребности бизнеса стремительно меняются. По данным Росстата, у
|04.03.2024
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«Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе
ипотезы их возникновения. Курс «YandexGPT для начинающих» стал первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитыв
|02.10.2023
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YandexGPT поможет студентам «Практикума» быстрее разобраться в новых темах
включить сценарий, не отвлекаясь на дополнительные источники. Генеративные подсказки для студентов «Яндекс практикума» от YandexGPT — это первый кейс применения GPT в сфере ИТ-образования в Рос
|19.09.2023
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Почти половина вакансий для разработчиков на ИТ-рынке ориентированы на джунов с опытом от 0 до 3 лет — данные «Яндекс практикума»
, ИТ-компаниях, а также в других отраслях экономики в период цифровизации. «Нам важно, чтобы курсы «Яндекс практикума отвечали потребностям индустрии, а выпускники строили успешную карьеру. Поэ
|31.08.2023
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«Яндекс практикум» запустил цифровой учебник по программированию для медицинских вузов
им. И. М. Сеченова уже этой осенью, в дальнейшем учебник будет доступен и другим медвузам. Учебник «Яндекс практикума» для медицинских вузов сделан в виде интерактивного тренажера с практически
|07.08.2023
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Исследование «Яндекс практикума»: большинство россиян учатся на программистов ради возможности работать из дома
По данным исследования «Яндекс практикума», профессию в сфере программирования выбирают в первую очередь ради возможн
|15.06.2023
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«Яндекс практикум» выходит на рынок высшего ИТ-образования
ь свои навыки и стать востребованными специалистами на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». Каждая программа нацелена на развитие практических умений: блок работы на
|24.04.2023
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«Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов
анализа данных, цифрового маркетинга и других ИТ-направлений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». «Грейд» работает по подписке, которая открывает доступ к постоянно пополн
|07.11.2022
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Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»
(29%) от всех вакансий, где в требованиях указан этот навык. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». Олеся Пашковская, руководитель направления английского языка в «Яндекс пр
|22.08.2022
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«Яндекс практикум» бесплатно поможет определиться с профессией в программировании
Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс практикум» открывает набор на бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбр
|08.08.2022
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«Яндекс практикум» запускает новый формат обучения для тех, кто хочет быстро сменить профессию
м. С поиском вакансии и трудоустройством студентам буткемпов помогут специалисты карьерного центра «Яндекс практикума». По данным исследования, проведенного Высшей школой экономики, 77% выпускн
|27.01.2022
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Исследование ВШЭ: 78% выпускников «Яндекс.практикума» устраиваются на новую работу
сследование является регулярным и проводится по заказу сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс.Практикум» по открытой методологии для оценки качества/эффективности своих программ. П
|25.02.2021
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«Яндекс.Практикум» выпустил исследование про смену профессий
и ищет ответ на вопрос: «Какие профессии осваивают люди с похожим образованием и опытом работы?». «Яндекс.Практикум» предлагает 15 программ обучения. Аналитики ограничились только теми из них,
Яндекс.Практикум и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлова Дарья 30 5
|Курмышев Илья 6 4
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Залесский Илья 5 2
|Трубникова Татьяна 13 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Лебедова Галина 2 2
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|Масюк Дмитрий 16 1
|Маресов Роман 4 1
|Москвичев Александр 10 1
|Ражев Никита 1 1
|Пашковская Олеся 1 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
|Сидоров Евгений 14 1
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|Миртов Алексей 2 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Коченевский Антон 1 1
|Леонов Алексей 79 1
|Свистунов Андрей 9 1
|Мартынова Елена 87 1
|Галкина Татьяна 44 1
|Филимонов Михаил 4 1
|Роганов Давид 1 1
|Бойко Андрей 50 1
|Анисимов Никита 15 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Воронина Ксения 1 1
|Довбенко Леонид 2 1
|Крутов Дмитрий 18 1
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