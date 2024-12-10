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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Практикум

Яндекс.Практикум

Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровые навыки для работы и жизни. В Практикуме можно получить одну из современных IT-профессий или заговорить на английском языке за полгода. Всё обучение проходит на платформе, где можно на практике применить полученные навыки.


10.12.2024 «Яндекс Практикум» подготовит специалистов по информационной безопасности

ибербезопасности в течение 2025-2027 гг. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По оценкам Яндекс Практикума, почти 69% вакансий в сфере кибербезопасности приходится именно на junior-п
17.10.2024 «Авито Работа» и «Яндекс Практикум» запускают бесплатный онлайн-курс для HR-специалистов

адров в России и необходимостью конкурировать за соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Практикума». Кадровые потребности бизнеса стремительно меняются. По данным Росстата, у
04.03.2024 «Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе

ипотезы их возникновения. Курс «YandexGPT для начинающих» стал первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитыв
02.10.2023 YandexGPT поможет студентам «Практикума» быстрее разобраться в новых темах

включить сценарий, не отвлекаясь на дополнительные источники. Генеративные подсказки для студентов «Яндекс практикума» от YandexGPT — это первый кейс применения GPT в сфере ИТ-образования в Рос
19.09.2023 Почти половина вакансий для разработчиков на ИТ-рынке ориентированы на джунов с опытом от 0 до 3 лет — данные «Яндекс практикума»

, ИТ-компаниях, а также в других отраслях экономики в период цифровизации. «Нам важно, чтобы курсы «Яндекс практикума отвечали потребностям индустрии, а выпускники строили успешную карьеру. Поэ
31.08.2023 «Яндекс практикум» запустил цифровой учебник по программированию для медицинских вузов

им. И. М. Сеченова уже этой осенью, в дальнейшем учебник будет доступен и другим медвузам. Учебник «Яндекс практикума» для медицинских вузов сделан в виде интерактивного тренажера с практически
07.08.2023 Исследование «Яндекс практикума»: большинство россиян учатся на программистов ради возможности работать из дома

По данным исследования «Яндекс практикума», профессию в сфере программирования выбирают в первую очередь ради возможн
15.06.2023 «Яндекс практикум» выходит на рынок высшего ИТ-образования

ь свои навыки и стать востребованными специалистами на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». Каждая программа нацелена на развитие практических умений: блок работы на
24.04.2023 «Яндекс практикум» поможет бизнесу растить ИТ-специалистов

анализа данных, цифрового маркетинга и других ИТ-направлений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». «Грейд» работает по подписке, которая открывает доступ к постоянно пополн
07.11.2022 Больше всего вакансий с требованием английского языка открыто в сфере ИТ, следует из совместного исследования «Работа.ру» и «Яндекс практикум»

(29%) от всех вакансий, где в требованиях указан этот навык. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума». Олеся Пашковская, руководитель направления английского языка в «Яндекс пр
22.08.2022 «Яндекс практикум» бесплатно поможет определиться с профессией в программировании

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс практикум» открывает набор на бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбр
08.08.2022 «Яндекс практикум» запускает новый формат обучения для тех, кто хочет быстро сменить профессию

м. С поиском вакансии и трудоустройством студентам буткемпов помогут специалисты карьерного центра «Яндекс практикума». По данным исследования, проведенного Высшей школой экономики, 77% выпускн
27.01.2022 Исследование ВШЭ: 78% выпускников «Яндекс.практикума» устраиваются на новую работу

сследование является регулярным и проводится по заказу сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс.Практикум» по открытой методологии для оценки качества/эффективности своих программ. П
25.02.2021 «Яндекс.Практикум» выпустил исследование про смену профессий

и ищет ответ на вопрос: «Какие профессии осваивают люди с похожим образованием и опытом работы?». «Яндекс.Практикум» предлагает 15 программ обучения. Аналитики ограничились только теми из них,

Публикаций - 54, упоминаний - 81

Яндекс.Практикум и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 44
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 4
Ростелеком 9710 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 3
Oracle Corporation 6694 2
8230 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
МегаФон 8847 2
Nvidia Corp 3493 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
eHouse 68 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
Xiaomi 1737 1
Т8 НТЦ 83 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Цифра ГК 2431 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 1
Apple Inc 12109 1
Microsoft Corporation 24639 1
GitHub 821 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Sony 6548 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Philips 2053 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 61 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Kama Flow - КФ Венчурс 12 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Phystech Ventures 14 1
Astana Hub 8 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 1
Альфа-Банк 1771 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Судебная власть - Judicial power 2314 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 16
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 13
Web development - Веб-разработка 265 13
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2658 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Python - высокоуровневый язык программирования 934 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 6
C/C++ - Язык программирования 756 6
Яндекс.Учебник 48 6
Яндекс.Лавка 231 5
Oracle Java - язык программирования 3076 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 4
Яндекс.Маркет 939 4
Yandex DataLens 37 3
Apple iOS 7816 3
Yandex Database - YDB 24 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 2
Яндекс.Лицей 22 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 501 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 624 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 2
Stepik.org - образовательный портал 9 2
Docker - Платформа распределённых приложений 335 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 2
Google Android 14010 2
Python Django 40 2
Яндекс Помощь рядом 25 2
Linux OS 9967 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Apache Hadoop 427 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 1
Яндекс.Плюс 191 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 107 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 42 1
Яндекс.Едадил 20 1
Козлова Дарья 30 5
Курмышев Илья 6 4
Чернышенко Дмитрий 565 3
Залесский Илья 5 2
Трубникова Татьяна 13 2
Шадаев Максут 1011 2
Лебедова Галина 2 2
Грабельников Всеволод 2 2
Худавердян Тигран 91 1
Боровская Марина 1 1
Башкеев Алексей 17 1
Лещинский Ян 4 1
Медовый Дмитрий 3 1
Уразов Роберт 6 1
Лебедев Евгений 8 1
Мишустин Михаил 678 1
Масюк Дмитрий 16 1
Маресов Роман 4 1
Москвичев Александр 10 1
Ражев Никита 1 1
Пашковская Олеся 1 1
Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
Сидоров Евгений 14 1
Лазарев Владимир 2 1
Ефимов Никита 2 1
Миртов Алексей 2 1
Коверзнев Олег 3 1
Коченевский Антон 1 1
Леонов Алексей 79 1
Свистунов Андрей 9 1
Мартынова Елена 87 1
Галкина Татьяна 44 1
Филимонов Михаил 4 1
Роганов Давид 1 1
Бойко Андрей 50 1
Анисимов Никита 15 1
Громаковский Евгений 18 1
Воронина Ксения 1 1
Довбенко Леонид 2 1
Крутов Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - СФО - Новосибирск 4301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1956 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
Казахстан - Республика 5533 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Европа 21778 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Франция - Французская Республика 7851 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 23
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1192 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2303 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 4
Английский язык 6639 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 4
Образование в России 2201 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
Информатика - computer science - informatique 1055 3
НКО - Некоммерческая организация 502 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 527 3
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 205 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1310 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5737 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Физика - Physics - область естествознания 2646 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 4
Smart Ranking - Смарт Ридинг 23 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 6
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 6
VK Skillbox - Скилбокс 109 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
Открытое образование 10 1
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НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 57 1
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
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Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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