Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

«Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе

«Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто работает с контентом, начать разбираться в нейросетях и применять их в работе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Искусственному интеллекту можно делегировать создание плана для решения задачи, помощь со стратегией продвижения нового продукта, подготовку драфта текста для публикации, анализ отзывов клиентов, а ещё они помогут с фоллоуапами встреч и саммери объемных текстов, ускорят поиск нужной информации и быстро определят суть сообщения. Курс построен на живых примерах и показывает, как с помощью нейросетей можно снять с себя часть рутинных рабочих задач.

«Навык работы с генеративными нейросетями скоро станет таким же базовым, как знание Microsoft Office десять лет назад. Мы видим, что уже сейчас специалисты самых разных сфер обращаются к нейросетям в работе, и хотим дать им системные знания и инструменты. Навыки работы с нейросетями нужны всем, кто хочет оставаться актуальным в своей профессии, готов меняться и постоянно развиваться в карьере. Наш новый курс, который мы создали совместно с командой YandexGPT, поможет начать использовать нейросети на базовом уровне», — сказал Марк Маджидов, менеджер продукта в «Яндекс Практикуме» и один из авторов курса.

Курс подойдет начинающим пользователям, которые хотят начать разбираться в нейросетях. Студенты научатся генерировать тексты и изображения с помощью YandexGPT и YandexART, узнают, как грамотно составить запрос к модели и изучат сценарии использования генеративных моделей в разных сферах: маркетинге, дизайне, менеджменте, аналитике. В результате пользователи будут знать, как собрать тезисный план статьи и структуру сценария видео, создать референсы и прототипы для компьютерной графики и дизайн-концепты, анализировать данные из источников и собирать саммари встреч и конференций. Прохождение всех модулей займет примерно два часа. Обучение асинхронное — можно учиться в своем темпе, не переживая из-за дедлайнов.

С октября 2023 г. «Практикум» активно внедряет YandexGPT в образовательный процесс. Сегодня студентам доступны подсказки, повторение тем и объяснение сложных терминов простыми словами, а с декабря в курсах по программированию нейросеть указывает на ошибки в коде и предлагает три гипотезы их возникновения.

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей
маркет

Курс «YandexGPT для начинающих» стал первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитывая обновление технологии и продуктов, работающих на основе YandexGPT. Присоединиться к курсу можно по ссылке.

***

Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровые навыки для работы и жизни. Сейчас в Практикуме можно получить одну из современных ИT-профессий или заговорить на английском языке за полгода. Все обучение проходит на платформе, где можно на практике применить полученные навыки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

В Merlion назначен новый генеральный директор

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще