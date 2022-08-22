«Яндекс практикум» бесплатно поможет определиться с профессией в программировании

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс практикум» открывает набор на бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать». Он предназначен для тех, у кого нет опыта в разработке и тестировании, но есть желание разобраться в рынке, кто хочет сменить профессию и перейти в программирование, но не знает, с чего начать, а также подойдет тем, кто хочет подробно узнать, что их ждет в будущей работе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Курс состоит из 12 уроков, прохождение которых суммарно занимает около двух часов. Дедлайны не предусмотрены, проходить программу можно в своем темпе, делая паузы. Материалы доступны всегда, их можно использовать в качестве справочника. Курс поможет узнать больше о таких направлениях в программировании, как веб-, Python-, Java, С++, iOS, Android-разработка и тестирование.

Программа состоит из шести модулей, в рамках которых можно узнать, как выглядит рабочий день специалиста, какие навыки важно иметь разработчикам, на что ориентироваться при выборе направления, какие задачи их ждут, на какую зарплату можно ориентироваться на каждом грейде и как долго нужно учиться.

В конце программы студенты смогут выбрать понравившуюся им профессию и пройти бесплатную часть курса, чтобы познакомиться с соответствующим языком программирования, покодить и убедиться, подходит ли им данное направление.

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«Яндекс практикум» — сервис онлайн-обучения цифровым профессиям, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ. Программы постоянно дополняются новыми специальностями.

На данный момент в «Яндекс практикуме» обучается более 30 тыс. студентов. Обучение проходит в собственной технологической среде компании, что позволяет студентам сразу применять полученные знания на практике. Карьерный центр оказывает содействие при поисках и устройстве на работу.