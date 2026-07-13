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Ingate Digital Agency Ingate Development

Ingate Digital Agency - Ingate Development

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2026 Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
28.11.2025 58% россиян верят, что ИИ улучшит качество медицинской помощи 1
29.04.2025 Каждый третий россиянин не доверяет ИИ из-за того, что боится утечки данных 1
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
22.10.2018 Ingate приобретает часть технологии HiConversion для интеграции с существующими решениями 1
16.03.2016 «Яндекс.Касса» расскажет, как увеличить онлайн-продажи в кризис 1
10.07.2013 Клиенты SEO-компаний выбрали лучшие агентства по продвижению сайтов 1
17.05.2013 В Москве пройдет форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2013 1
14.01.2013 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера 2
20.12.2012 Названа самая известная SEO-компания 2012 г. 1
24.05.2012 Ingate Digital Agency: Интернет-магазинам обычное SEO не поможет 2
13.03.2012 Сервис мониторинга соцсетей Babkee стал бесплатным 1
25.07.2011 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера 1
11.08.2010 Портал Rabota.ru предлагает широкий набор вакансий для ИТ-специалистов 1
14.04.2009 iCrossing и Ingate начали сотрудничество на российском рынке 1
12.11.2007 15 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Ingate Digital Agency и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9130 3
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 516 2
Google LLC 12627 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 42 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
Intelsib - Интелсиб 2 1
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4904 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 114 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 425 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
Demis Group - Дэмис Групп 4 1
Текарт - Techart 11 1
iCrossing 4 1
SmartValues - СмартВэльюс 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Фармстандарт АО 46 1
Лента - Утконос 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1868 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 77 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 290 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8557 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13541 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3174 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2486 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1396 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5477 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6906 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1395 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11725 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5331 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 316 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 159 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4218 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Яндекс.Практикум 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Ingate Digital Agency - Rookee 2 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 943 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 356 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1961 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1276 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 245 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 143 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 343 1
Андросов Никита 4 2
Матвеев Лев 64 2
Кочетков Владислав 248 1
Морозов Алексей 62 1
Толстой Лев 69 1
Летов Александр 1 1
Самойленко Максим 67 1
Николаев Сергей 15 1
Денисова Наталья 8 1
Мананников Дмитрий 7 1
Леонович Константин 6 1
Юнисов Андрей 2 1
Голополосов Дмитрий 1 1
Палкин Никита 1 1
Антоненкова Анастасия 1 1
Бойко Владимир 1 1
Мелик-Еганов Георгий 1 1
Мелик-Гусейнов Давид 2 1
Тевелева Галина 1 1
Феркович Виктор 1 1
Архангельская Елена 2 1
Самоцветов Ростислав 1 1
Давлетшина Инна 1 1
Салтыков Александр 1 1
Апухтин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2832 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 810 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 943 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12233 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6470 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 687 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3038 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 1
Кибернетика - Cybernetics 254 1
Английский язык 7008 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3968 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 871 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 372 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1696 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2308 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1123 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3778 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4965 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10246 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 1
VK Skillbox - Скилбокс 143 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 108 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
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