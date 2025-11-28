Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

58% россиян верят, что ИИ улучшит качество медицинской помощи

По данным исследования Ingate Group, 58% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в медицину позволит врачам принимать более точные решения и повысит качество услуг. Об этом CNews сообщили представители Ingate Group.

С каждым годом россияне становятся всё более технологичными и открытыми к инновациям: телемедициной за последний год воспользовался каждый пятый опрошенный (21%). В возрастной группе 18–44 лет показатель еще выше и составляет 28%. Среди пациентов, имеющих опыт онлайн-консультации, 90% отметили его как положительный, что позволяет говорить о формировании доверия к новому формату взаимодействия с медицинскими специалистами.

Врачи тоже позитивно настроены к технологическим изменениям. По их мнению, внедрение умных помощников на базе искусственного интеллекта, способно существенно повысить эффективность практики и сократить длительность приема.

Объем рынка ИИ-разработок в медицине в 2024 г. составил 12 млрд руб. и, по данным совместного исследования «Яков и партнеры» и ГК «Медси», к 2030 г. вырастет в шесть раз и составит 78 млрд руб. Приоритетными направлениями внедрения ИИ в медицинских организациях считаются цифровые ассистенты, помощник врача, клиническая сводка и экспертный контроль.

В Ingate Group обращают внимание, что в силу высокой конкуренции медклиники используют ИИ не только для поддержки врачей, но и на этапе привлечения пациентов и обработки первичных обращений.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

«Внедрение речевой аналитики на основе ИИ позволяет избежать ситуации, когда до 15% обращений теряются на этапе звонка в клинику. Система фиксирует пропущенные вызовы, источники, помогает в моменте находить те звонки, где есть проблема, и передавать их сразу менеджеру для реагирования. Тем самым звонок из “потерянного” переходит в контакт, запись к врачу», – отметил Дмитрий Апухтин, руководитель департамента производства в Ingate Group.

Эксперт также подчеркивает, что тренд на цифровизацию и автоматизацию всех процессов взаимодействия пациентов с клиниками переходит в категорию обязательного условия ведения бизнеса на этом рынке. В первую очередь это касается автоматического сбора отзывов, ИИ-тегирования, анализа в реальном времени, персонализации рекламных предложений, внедрения телемедицины и цифровых сервисов, которые помогут быть с врачом ближе.

Объем платных медицинских услуг в России за последние семь лет увеличился в 2,7 раза, по оценкам НРА, и достиг 1,57 трлн руб. в 2024 г., при этом доля частной медицины составляет до 40%. По прогнозам, рынок вырастет на 17% в 2025 г. и достигнет 3,38 трлн руб. к 2030 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще