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Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами

Ingate запускает новую услугу комплексного продвижения на маркетплейсах. Новый продукт повысит эффективность использования торговых площадок для крупного бизнеса и привлечет на российский рынок интернет-торговли новых игроков.

По данным Data Insight и «Яндекс.Маркет Аналитика», пандемия привлекла на маркетплейсы до 17 млн пользователей, а общая аудитория рынка интернет-торговли сегодня оценивается в 60-65 млн человек. Вместе с количеством пользователей кратно растет число продавцов на ecommerce-площадках. По оценкам Ingate, более 100 тыс. компаний сегодня совокупно присутствуют на маркетплейсах, и лишь 10% магазинов используют этот канал эффективно, без убытков для бизнеса.

Комплексная услуга продвижения на маркетплейсах от Ingate включает всесторонний анализ рынка и конкурентов, продуктовую и медиа стратегию, рекомендации по ценообразованию, аудит и подбор наиболее релевантных площадок для ведения бизнеса. Если компания уже имеет опыт размещения на маркетплейсах, проводится анализ заметности присутствия и даются рекомендации по повышению бренда в поисковой выдаче маркетплейсов. По итогам комплексного анализа заказчик получает стратегию продвижения на онлайн торговых площадках, которая также включает медиапланирование, детальный план по работе с остатками товара, ценой, конкурентами и пользователями.

Продукт актуален для крупных брендов, производителей, дистрибьюторов и дилеров, размещающих товары на популярных ecommerce площадках. Ingate оказывает поддержку на ключевых ресурсах для онлайн-торговли. Всего в базу Ingate входит 15 маркетплейсов, среди которых Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Сбер.Мегамаркет, Утконос, Самокат, Леруа Мерлен и другие.

«На данный момент на рынке не представлены аналоги подобных комплексных решений для работы с маркетплейсами. Мы видим высокий потенциал у данного направления и готовы оказывать экспертную помощь крупным брендам, желающим развивать свой бизнес на площадках маркетплейсов. Уверен, наша экспертиза и системный подход позволит компаниям быстрее занять лидирующие позиции на растущем рынке онлайн-торговли», — говорит Александр Летов, генеральный директор Ingate.

По данным Data Insight, сегодня маркетплейсы занимают 27% по объемам рынка интернет-торговли и 49% по количеству заказов. С запуском новой услуги Ingate планирует охватить 10-15% всей емкости рынка по направлению комплексного продвижения на маркетплейсах. К 2023 году компания рассчитывает занять 30% рынка по этому направлению.

Владимир Бахур

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