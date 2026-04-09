Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence

С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами комплектов в год. Для регламентированного учета в компании используется «1С:Бухгалтерия КОРП», для оперативного управления — «1С:Комплексная автоматизация». При этом обмен электронными документами с контрагентами долго время был организован с помощью двух внешних, изолированных от «1С», программах. Данные приходилось дублировать, нередкими были ошибки, передача документов контрагентам затя

«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов оряет заключение договоров, но и повышает защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, формируя единую систему оценки и критериев принятия решений». Иван Агапов, мен

«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​ через поисковую строку и изучение каждого документа, а в диалоге с искусственным интеллектом. Пользователь получает готовые выводы и рекомендации. «Контур.Фокус» стал первым среди российских сервисов проверки контрагентов, где не просто внедрили ИИ-технологии, а сделали их полноценным аналитическим инструментом». В первом релизе доступны две ключевые возможности: формирование ИИ-отчета о ко

«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​ нтрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполн

В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​ ской политике». Сегодня ЭКГ-рейтинг охватывает более 7 млн организаций — 2,4 млн юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покажет результат оценки и даст ссылку на первоисточник. Пользователь сможет увидеть, в каких направлениях компания сильна и на что ст

«Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​ сования. Чтобы оптимизировать процесс в компании приняли решение автоматизировать проверку контрагентов и интегрировать ее в корпоративный портал, разработанный на базе «Битрикс24». Для автоматизации проверки контрагентов выбрали API-решение от «Контур.Фокуса» — интеграционный модуль для «Битрикс24». Поскольку базовая коробочная версия программы не отвечала всем потребностям компании, потре

В Documino разработан модуль ЮЗЭДО ентооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Чтобы цифровой документ приняли в налоговой службе или суде, он должен обладат

«Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов ения разработчиков создавать собственные правила проверки, объединять их в сценарии. Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса: «Использование коннектора для проверки контрагентов упрощает процесс интеграции и открывает для пользователей широкие возможности кастомизации системы. Если раньше приходилось разрабатывать индивидуальные модули для каждой

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» поративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, исключив бумажные версии. Об этом CNews сообщили представители Softline. Для ее решения требовалась система обмена электронными документами, которая бы выполняла функцию интеграц

В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого

«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко

Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со

В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис

85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент

«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса» ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до

«Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур» ) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф» м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера

«Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый

В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот

Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

«Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп

«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе «Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль

«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у

«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» «СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК

API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ

«Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24» нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур

Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п

Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П

«Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та

«Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов» нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до

Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во