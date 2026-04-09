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Экономическая безопасность Проверка контрагентов Оценка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями Конкурентная разведка Competitive Intelligence

Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence

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09.04.2026 С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами

комплектов в год. Для регламентированного учета в компании используется «1С:Бухгалтерия КОРП», для оперативного управления — «1С:Комплексная автоматизация». При этом обмен электронными документами с контрагентами долго время был организован с помощью двух внешних, изолированных от «1С», программах. Данные приходилось дублировать, нередкими были ошибки, передача документов контрагентам затя
01.04.2026 «Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов

оряет заключение договоров, но и повышает защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, формируя единую систему оценки и критериев принятия решений». Иван Агапов, мен
12.11.2025 «Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​

через поисковую строку и изучение каждого документа, а в диалоге с искусственным интеллектом. Пользователь получает готовые выводы и рекомендации. «Контур.Фокус» стал первым среди российских сервисов проверки контрагентов, где не просто внедрили ИИ-технологии, а сделали их полноценным аналитическим инструментом». В первом релизе доступны две ключевые возможности: формирование ИИ-отчета о ко
27.10.2025 «Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

нтрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполн
20.10.2025 В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​

ской политике». Сегодня ЭКГ-рейтинг охватывает более 7 млн организаций — 2,4 млн юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей. Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покажет результат оценки и даст ссылку на первоисточник. Пользователь сможет увидеть, в каких направлениях компания сильна и на что ст
25.08.2025 «Контур» помог сети «Буше» автоматизировать проверки контрагентов ​

сования. Чтобы оптимизировать процесс в компании приняли решение автоматизировать проверку контрагентов и интегрировать ее в корпоративный портал, разработанный на базе «Битрикс24». Для автоматизации проверки контрагентов выбрали API-решение от «Контур.Фокуса» — интеграционный модуль для «Битрикс24». Поскольку базовая коробочная версия программы не отвечала всем потребностям компании, потре
21.01.2025 В Documino разработан модуль ЮЗЭДО

ентооборота (ЮЗЭДО), который позволяет обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Чтобы цифровой документ приняли в налоговой службе или суде, он должен обладат
23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов

ения разработчиков создавать собственные правила проверки, объединять их в сценарии. Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса: «Использование коннектора для проверки контрагентов упрощает процесс интеграции и открывает для пользователей широкие возможности кастомизации системы. Если раньше приходилось разрабатывать индивидуальные модули для каждой

02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

поративном центре ПАО «Газпром нефть» и тиражирован на дочерние общества компании. В рамках программы цифровизации у заказчика была задача обеспечить процесс обмена договорными документами с внешними контрагентами, исключив бумажные версии. Об этом CNews сообщили представители Softline. Для ее решения требовалась система обмена электронными документами, которая бы выполняла функцию интеграц
22.10.2024 В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами

ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого
30.08.2024 «СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики

ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами

ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со
22.05.2024 В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис
21.03.2024 85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности

все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент
27.02.2024 «Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы

х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис

25.01.2024 В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами

лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до
04.12.2023 «Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»

) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих

27.11.2023 В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
10.10.2023 API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»

м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы

Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера
17.04.2023 «Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов

ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый
17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.
16.12.2022 Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами

фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и

18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот
17.11.2022 Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами

ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

28.06.2022 «Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность

ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе

«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль
07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов

яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»

нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п
16.09.2020 Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны

Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»

нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов

по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во
27.02.2019 Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор»

В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно. «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информаци

Публикаций - 2375, упоминаний - 2613

Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:

9491 396
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 390
Microsoft Corporation 25685 131
SAP SE 5574 123
Directum - Директум 1244 110
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 75
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1116 69
Oracle Corporation 7052 68
Ростелеком 10854 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 60
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 57
Docsvision - ДоксВижн 1057 56
Yandex - Яндекс 9084 49
Softline - Софтлайн 3672 48
IBM - International Business Machines Corp 9675 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 45
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 961 45
1С-Рарус 969 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 39
Telegram Group 2872 38
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 219 36
Такском - Taxcom 253 36
Google LLC 12591 34
АйТи 1516 32
МегаФон 10588 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 30
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 27
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 26
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 284 26
Гэндальф - Gendalf 95 26
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 24
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 23
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 22
VK - Mail.ru Group 3589 22
Крок - Croc 1955 22
Cisco Systems 5350 21
TerraLink - ТерраЛинк 291 21
Системы документооборота 519 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 148
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 49
Альфа-Банк 1965 49
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 35
Почта России ПАО 2337 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 28
РЖД - Российские железные дороги 2081 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2387 26
НСПК - Национальная система платежных карт 938 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 23
ГПБ - Газпромбанк 1261 23
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 21
ПСБ - Промсвязьбанк 953 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 18
Газпром ПАО 1483 18
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 18
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 566 17
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 51 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1049 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 15
Газпром нефть 702 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 585 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 12
МКБ - Московский кредитный банк 648 12
Роснефть НК - нефтяная компания 555 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1581 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 12
ВТБ - Почта Банк 512 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 11
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 11
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 31 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 609 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 230
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 119
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 52
Федеральное казначейство России 1939 52
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 42
Судебная власть - Judicial power 2474 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3651 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 28
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 24
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 20
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 433 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 13
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 12
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 12
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 11
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 9
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
FairSearch альянс 4 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
ЛДПР 115 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 2
Linux Foundation 196 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OWASP - Open Web Application Security Project 139 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
4CIO 20 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13821 1067
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 884
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 827
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 731
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 492
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4295 433
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 340
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 326
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34300 306
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 285
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 276
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8136 258
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21600 244
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 236
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 228
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2510 222
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 209
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 188
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 176
Электронный документ - Electronic document 1568 173
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5065 170
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 164
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 163
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 158
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13614 157
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 425 149
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 137
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4577 136
Оповещение и уведомление - Notification 5787 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 128
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 126
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6679 125
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9143 122
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3067 119
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1445 116
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 115
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 114
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 113
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4742 113
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 376 155
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 134
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 113
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 78
Microsoft Office 4120 68
Google Android 15140 65
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2468 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 59
Linux OS 11411 56
Apple iOS 8530 55
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 51
Microsoft Dynamics 1196 50
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 49
Microsoft Windows 16777 48
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 379 47
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 39
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 39
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 502 38
Microsoft Windows 2000 8678 37
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 35
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 277 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 33
СКБ Контур - Контур.Толк 124 32
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 30
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 689 30
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 28
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 28
Directum СЭД - ECM-система 304 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 25
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 740 25
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 24
ELMA 365 Low-code BPM 178 22
1С:ERP Управление предприятием 816 22
Гэндальф - Скан-Архив 44 22
СКБ Контур - Контур.Экстерн 91 22
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 22
Apple - App Store 3081 21
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 21
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 311 21
Microsoft Dynamics CRM 564 21
Сродных Михаил 97 32
Скрипниченко Павел 64 20
Катаева Елена 32 20
Путин Владимир 3444 19
Соколов Кирилл 40 17
Вильде Святослав 75 16
Шадаев Максут 1206 14
Ломовский Антон 23 13
Добровольский Михаил 41 13
Яковлев Антон 33 12
Сергунина Наталья 375 12
Прокопьев Василий 11 11
Бар-Бирюкова Мария 105 10
Врацкий Андрей 175 9
Покрышкин Дмитрий 25 9
Лоевская Анна 70 9
Козлов Константин 15 9
Мраморов Дмитрий 31 9
Кишковский Эдуард 17 8
Бублик Илья 26 8
Немченкова Маргарита 10 8
Коптелов Андрей 133 8
Андреев Владимир 100 8
Воронин Павел 194 8
Шифман Эдуард 17 7
Макаров Станислав 118 7
Истомин Константин 58 7
Коптелов Павел 13 7
Ахкямов Раис 14 7
Попов Анатолий 153 7
Ташлыков Константин 11 7
Емышев Владимир 16 7
Курьянов Сергей 162 7
Казаков Сергей 15 7
Иванченко Евгений 15 7
Агапов Иван 22 7
Попов Геннадий 21 7
Усов Александр 24 6
Ипатов Вадим 84 6
Акимов Роман 9 6
Россия - РФ - Российская федерация 164402 1491
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 302
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 113
Европа 24899 113
Казахстан - Республика 5995 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 85
Беларусь - Белоруссия 6247 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 53
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 53
Украина 7903 44
Германия - Федеративная Республика 13146 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 31
Россия - СФО - Новосибирск 4838 28
Азия - Азиатский регион 5885 26
Франция - Французская Республика 8135 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 21
Европа Восточная 3137 21
Россия - УФО - Свердловская область 1912 20
Земля - планета Солнечной системы 10826 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 19
Узбекистан - Республика 1980 18
Япония 13752 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1693 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1652 17
Турция - Турецкая республика 2589 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 14
Южная Корея - Республика 7008 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2334 14
Нидерланды 3720 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1668 13
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Bloomberg 1605 5
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РИА Новости 1028 5
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 2
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BleepingComputer - Издание 452 2
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The Verge - Издание 612 1
FT - Financial Times 1285 1
The Register - The Register Hardware 1772 1
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CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
23ABC News 182 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 130 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 62
Gartner - Гартнер 3648 47
IDC - International Data Corporation 4967 30
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 12
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 4
Fortune Global 500 294 4
BCG - Boston Consulting Group 115 3
Forrester Research 832 3
CNews Инновация года - награда 154 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Celent - Celent Communications 12 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 145 2
Markets&Markets Research 113 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 85 2
Mordor Intelligence 34 2
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 716 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 217 4
РАН - Российская академия наук 2098 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 129 3
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 103 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 23 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 179 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 296 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
AIC - Australian Institute of Criminology - Австралийский институт криминологии 2 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 189 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
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