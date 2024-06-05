Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort

RedLab стала аккредитованным партнером «Сбера» по цифровой трансформации бизнеса «Сбер» включил ИТ-разработчика RedLab в список аккредитованных компаний, которым доверяет решение задач цифровой трансформации своих клиентов. RedLab подтвердила свою экспертизу в области цифровизации бизнес-процессов

«Брусника» и RedLab создают ИТ-платформу для проектирования застройки астройщику сократить время проектирования дома в 330 раз. Проект реализуется с участием ИТ-компании RedLab. Об этом CNews сообщили представители RedLab «Брусника» — российская девелоперс

RDGroup управляет продажами с помощью «Redlab-Недвижимость» форме Microsoft Dynamics AX. В ходе реализации очередного этапа проекта автоматизации специалистами Redlab/Redcenter (ГК «КомпьюЛинк» ) были настроены и запущены в работу средства по управлению

Redlab/Redcenter помогает торговой сети Almali развивать ИС шая в Азербайджане торговая сеть Almali, принадлежащая группе компаний «Ада», совместно с компанией Redlab/Redcenter объявили о старте проекта по развитию используемой в Almali системы автомати

RDGroup будет управлять затратами с помощью Microsoft Dynamics AX финансового кризиса девелоперский холдинг RDGroup продолжает проект внедрения отраслевого решения «Redlab-Недвижимость» на платформе Microsoft Dynamics AX. К настоящему моменту завершен и сдан

Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP Компания Redlab/Redcenter выиграла тендер ТНК-BP на выполнение работ по тиражированию функциональности

СДО Redclass внедрят в торговой компании «НормаН-Виват» Компания «РичСофт», региональный партнер Redlab/Redcenter, поставит и установит систему дистанционного обучения (СДО) Redclass в крупн

Redlab/Redcenter внедряет ERP-систему в ЛЭТИ Компания Redlab/Redcenter закончила первый этап внедрения подсистемы «Управление инновационным учебным

Redlab помогла НИИ «Восход» в обучении пользователей ГАС «Правосудие» ФГУП НИИ «Восход» и компания Redlab завершили совместный проект обучения пользователей Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие», разработанной специалистами НИИ «Восход» по заказу Судебного департамента п

Redcenter и Renort объявили о слиянии ное обучение по направлению Nortel, которое ранее проводил Renort, будет проходить в учебном центре Redcenter. Правопреемственность подразумевает, что Redcenter будет использовать програ

«Компьюлинк» купил Redlab руппы компаний «Компьюлинк», в результате поглощения в состав холдинга «Компьюлинк» войдет компания Redlab вместе с учебными центрами Redcenter и Renort. «Речь идет о приобретении контрольного

«КомпьюЛинк» купила Redlab Группа компаний «КомпьюЛинк» и Redlab объявляют о соглашении, в соответствии с которым Redlab, Redcenter, Renort вошл

ICL-КПО ВС и Redcenter займутся подготовкой ИТ-специалистов Татарстана Компания ICL-КПО ВС (г. Казань) и УЦ Redcenter (г. Москва) заключили договор о сотрудничестве. Речь идет о взаимодействии в област

«Народный банк Казахстана» внедрил СДТ Redclass «Народный Банк Казахстана» системы дистанционного обучения СДТ Redclass, разработанной Redcenter и Redlab. Одновременно с процессом внедрения СДТ происходило интегрирование ее с ИС, действующе

Redcenter и КГТУ им. А. Н. Туполева завершили обучение госслужащих ано с использованием системы дистанционного тренинга Redclass, разработанной компаниями Redcenter и Redlab. Программа обучения включала следующие направления: работа в ОС Microsoft Windows, с п

Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве Redcenter и компания «5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы IT

Redlab заключил соглашение с РГПУ им. А.И.Герцена Московская компания Redlab, занимающаяся ИТ-консалтингом, заключила соглашение с РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). В соответствии с подписанным соглашением, компания Redlab выступит партнером РГП

Redlab проведет сравнительный анализ ИС вузов Компания Redlab стала победителем конкурса, организованном Федеральным агентством по образованию, в котором разыгрывалось право на реализацию проекта по изучению ИС вузов. Напомним, что конкурс проводил

Учебный центр Redcenter впервые в РФ получил статус Cisco Learning Solutions Partner 28 июля 2004 г. между компанией Cisco Systems и авторизованным учебным центром Redcenter был подписан договор, по которому Redcenter получил статус CLSP партнера (Cisco Learning Solutions Partner). Таким образом, Redcenter стал первым и пока единственным рос

Redcenter продолжил развитие СДО для железнодорожников В декабре 2003 года в рамках развития пилотного проекта Системы дистанционного обучения ОАО “Российские железные дороги”, созданной учебным центром Redcenter в сотрудничестве с Институтом экономики и финансов Московского государственного университета путей сообщения, был завершен проект разработки "Виртуальных лабораторий" для обучения спе

SAP и Redlab: сотрудничество продолжается Компания REDLAB и представительство SAP в СНГ и странах Балтии подписали протокол о намерениях, выражающий взаимную готовность сторон продолжать активное сотрудничество по продвижению совместных решений

Redlab внедрил систему "Университет" в ВолгГТУ Компания Redlab и Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) объявили о запуске в эксплуатацию информационно-аналитической системы на базе системы "Университет", разработанной на пр

Redlab получила статус авторизованного бизнес-партнера компании "Аквариус" В июле 2002 года компания Redlab стала официальным поставщиком техники Aquarius и получила право пользоваться поддержкой, оказываемой "Аквариусом" авторизованным партнерам. Клиентами Redlab по закупкам Aquarius я

Компания Redlab проведет комплексное обследование МИСиС Компания Redlab выиграла тендер, объявленный в апреле 2002 года Московским государственным институтом стали и сплавов (МИСиС). Предмет тендера - проведение комплексного обследования института и составле

Современная наука: В Петербурге завершилась ежегодная международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» ее. Среди компьютерных проектов нельзя не отметить разработку «Голос» — обеспечение интерактивного взаимодействия человека и компьютера посредством голосового интерфейса, разработанный компанией REDLAB. Как сообщила руководитель группы рекламы Елена Алексеевна Лукшина, «компания приняла участие в открытом конкурсе инновационных проектов «Наука-технология-производство-рынок», объявленно

Redlab получила статус "Авторизованный реселлер Cisco Systems" Компания Redlab вошла в число официальных партнеров Cisco Systems в статусе Авторизованного реселлера.

Проект "Голос" компании REDLAB получил поддержку Минпромнауки РФ Компания REDLAB приняла участие в открытом конкурсе инновационных проектов "Наука-технология-производство-рынок", объявленном осенью 2001 года Министерством промышленности, науки и технологии РФ, Минпро

REDLAB поставит компьютерное оборудование в МГТУ "Станкин" Компания REDLAB победила в открытом конкурсе на поставку аппаратного и программного обеспечения для повышения уровня оснащенности МГТУ "Станкин" (г. Москва). Конкурс проводился Национальным фондом подго

REDLAB и REDCENTER представили систему дистанционного тренинга REDCLASS Компания REDLAB приняла участие в международной выставке "Московская ярмарка образования 2002", котора

SAP AG и REDLAB продлили договор о сотрудничестве Компания SAP AG подписала договор о продлении сотрудничества с компанией REDLAB, подтверждающий полученный ранее статус партнера SAP AG. REDLAB является партнером компании SAP AG с 1999 года. REDLAB проводит консультации по внедрению, поддержке и сопро

Redlab обошла в тендере трех ведущих российских интеграторов Компания Redlab объявила о победе в одном из лотов открытого конкурса на поставку RISC-сервера и набора лицензионного программного обеспечения в Московский государственный университет им. Ломоносова. Те

Sun оснастила Тамбовский ГТУ серверами и терминалами Sun Ray Как сообщило сегодня российское представительство корпорации Sun Microsystems, в рамках соглашения с Министерством образования РФ Sun совместно с компанией REDLAB осуществила проект по созданию регионального центра дистанционного образования.В начале 2001 года по инициативе Министерства образования РФ была проведена встреча с компанией Sun Microsy

Redcenter получил статус Авторизованного Учебного центра корпорации Lotus Development Lotus (Lotus Authorized Education Center), впервые полученный им еще в 1996 году в составе компании REDLAB. Партнеры по программе LAEC - это учебные организации, авторизованные Lotus на проведе

Redcenter начнет обучение по новому авторизованному курсу Cisco Systems Авторизованный центр обучения Redcenter закончил процедуру официальной сертификации инструктора по курсу "Построение сетей удаленного доступа Cisco" (BCRAN) компании Cisco Systems. Данный курс в настоящий момент не читается

Дар компании REDLAB учебно-научному лазерному центру МГУ Компания REDLAB передала в дар Учебно-Научному Лазерному Центру МГУ им. М.В.Ломоносова рабочую станцию Sun SPARCstation 4, которая будет использоваться в учебном процессе в качестве сетевого сервера ком

Redcenter заявил о начале предоставления услуг в качестве корпоративного учебного центра ебный центр Sun Microsystems, заявил о начале предоставления услуг в качестве корпоративного учебного центра (Enterprise training center). По словам генерального директора центра Руслана Смелянского, Redcenter фактически уже довольно долгое время таковым и являлся. Центр также подписал ряд соглашений и заявил о развитии новых направлений сотрудничества с Cisco, Lotus, Microsoft и Oracle. Ещ

Redcenter предложила пакет курсов по переходу к новой версии Lotus Domino R5 Компания Redcenter предложила курсы для перехода к новой версии пакета Lotus Domino R5. Они предназначены прежде всего для администраторов и разработчиков систем на основе технологий Lotus Development,

Redcenter провела два тренинга по основным курсам Informix Компания Redcenter провела сессию из двух тренингов по двум основным курсам Informix - "Structured Query Language (SQL)" и "Системное администрирование". Они были организованы на базе Главного управлени