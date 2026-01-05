Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро

Разделы

05.01.2026 В России внедрена ИИ-система предотвращения брака при производстве печатных плат 1
07.05.2025 В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов 3
10.03.2025 В России создали нейросеть для контроля качества электроники. Она точнее зарубежных аналогов 2
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 2
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 4
18.06.2024 «Ростех» создает Центральное конструкторское бюро по станкостроению 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 3
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 3
08.11.2018 «Росэлектроника» повысит качество разработки российской электронной компонентной базы 2
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 2
30.06.2011 Генеральным директором ЦКБ «Дейтон» назначен Михаил Иванков 2
05.11.2009 Вышла новая версия Kerio Winroute Firewall на платформе Linux 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 4
Ростех - Автоматика Концерн 1746 4
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 4
Авитон 4 3
Руднев-Шиляев 3 3
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
Овен 22 3
Planar Systems 31 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
nVent - Schroff GmbH 11 3
Крок - Croc 1816 3
Siemens AG - Siemens Group 2631 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
ИнСАТ - 12 3
ИндаСофт - InduSoft 26 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 3
GE Fanuc - Фанук 41 3
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 3
ИКОС 47 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 3
Трайтек - Trytek 5 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1378 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 63 2
РТИ Микроэлектроника 18 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 2
Микрон Секьюрити Принтинг - МСП - Mikron Security Printing - MSP 7 2
РТИ 146 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 3
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
Экспотроника ВК 40 3
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Торий НПП 46 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 89 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Банк24.ру 72 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3471 7
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 436 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 551 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18378 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 4
Встраиваемые системы - Embedded system 100 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 3
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 151 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 428 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3309 1
Манипулятор - Manipulator 354 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 143 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 4
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
FreePik 1456 1
Linux OS 10948 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Kerio WinRoute Firewall - Kerio StaR - Kerio Web Filter - Kerio Administration Console - Kerio VPN Client 21 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1152 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
JavaScript - JS - язык программирования 1336 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Google Cloud Platform - GCP 346 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Шпак Василий 263 2
Vitek Dusan - Витек Душан 3 1
Винников Александр 4 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Якубов Семен 3 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Зверев Игорь 3 1
Александров Никита 1 1
Бабюк Владислав 2 1
Доценко Владимир 1 1
Малышев Вячеслав 1 1
Сочнев Алексей 1 1
Сырямкин Владимир 1 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Козлов Игорь 47 1
Евтушенков Владимир 212 1
Пеньков Дмитрий 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Иванков Михаил 7 1
Анисимов Андрей 12 1
Рубцов Юрий 6 1
Александров Виталий 10 1
Мишустин Михаил 745 1
Николаев Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 3
Китай - Тайвань 4136 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2122 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
Россия - СФО - Новосибирск 4675 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 906 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
США - Огайо 290 1
Казахстан - Республика 5814 1
Европа 24654 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Сингапур - Республика 1909 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Украина 7801 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1655 1
Болгария - Республика 785 1
Кипр - Республика 579 1
Таиланд - Королевство 870 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 1
Сербия - Республика 357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
Германий 44 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 1
Ведомости 1260 1
Известия ИД 711 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8398 1
Российская инженерная академия 13 3
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 3
ТГУ - Томский государственный университет 213 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 14 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 87 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
