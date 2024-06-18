«Ростех» создает Центральное конструкторское бюро по станкостроению

Холдинг «СТАН» госкорпорации Ростех «Ростех» Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по станкостроению. В его состав войдут 130 специалистов со всех предприятий холдинга, которые будут работать над созданием новых образцов станочного оборудования для российской промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Сейчас в разработке ЦКБ находятся токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для автомобилестроения и карусельный станок с ЧПУ для общего машиностроения. Еще две новые разработки будут представлены в ближайшее время.

На текущий момент предприятия холдинга «СТАН» производят более 20 моделей станков и их модификации, в том числе фрезерные, токарные, шлифовальные, портальные обрабатывающие центры и горизонтально-расточные станки. Также холдинг выпускает спецоборудование – прессы и станки для глубокого сверления. Станки холдинга применяются на предприятиях авиа- и двигателестроения, вертолетостроения и общего машиностроения.

Одна из задач бюро – внедрение единой системы каталогизации и архивирования данных о станках. Это позволит перейти с европейского программного обеспечения на российскую систему автоматизированного проектирования T-Flex и PDM-систему управления всей информацией об изделиях. Первым этапом перехода станет интеграция ЦКБ в процесс разработки токарного станка с ЧПУ модели 1728, который нужен для комплексной обработки деталей типа фланцев, валов, ступиц.

«Сегодня российская промышленность динамично развивается и нуждается в современных средствах производства. Создание Центрального конструкторского бюро – стратегический шаг для холдинга «СТАН», направленный на укрепление лидерских позиций компании в отрасли, – сказал управляющий директор по станкостроению и особым проектам Государственной корпорации «Ростех» Семен Якубов. – Убежден, что ЦКБ станет центром компетенций в области станкостроения, где будут создаваться передовые решения, способствующие повышению конкурентоспособности российских предприятий».

Кроме разработки новых станков, ЦКБ будет отслеживать жизненный цикл производственных машин. Сотрудники бюро смогут в режиме реального времени получать данные об эксплуатации оборудования, анализировать их и получать обратную связь.

Еще одна задача ЦКБ – унификация конструкторских решений от разных заводов холдинга. Это обеспечит взаимозаменяемость компонентов во всех моделях станков, что упростит обслуживание агрегатов и контроль качества. Например, вместо разработки индивидуальных моделей шпиндельных двигателей для разных станков, ЦКБ будет создавать стандартизированные решения, применимые ко всем моделям. Также бюро должно выработать единый подход к конструкторской документации.