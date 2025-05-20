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Якубов Семен
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|«Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК 1
|18.06.2024
|«Ростех» создает Центральное конструкторское бюро по станкостроению 1
|07.12.2023
|«Ростех» импортозаместил софт для 11-осевого робота-манипулятора 1
Якубов Семен и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 2
|Top Systems - Топ Системы 70 1
|Прогресс НИТИ - Прогресс Научно-исследовательский технологический институт 3 1
|Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
|Ростех - РТ-капитал 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148539 2
|Европа 24370 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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