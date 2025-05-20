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«Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК

Холдинг «Стан» импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Стан».

В рамках программы импортозамещения станок модели 2000VH модернизирован. В обновленном оборудовании установлены отечественная система числового программного управления, а также ключевые компоненты — фрезерная поворотная голова, пневматический узел торможения и инструментальный магазин. Для повышения эргономики улучшено рабочее место оператора.

«Цель «Стана» — не просто заменить иностранные станки, а создать оборудование, которое будет более эффективным, надежным и доступным для отечественных предприятий. 2000VH отвечает всем этим требованиям, а также обеспечивает максимальную точность и производительность при минимальных затратах на обслуживание и эксплуатацию. Станок может работать с деталями из любых металлов. Модульная конструкция делает производственную машину универсальным решением для различных направлений тяжелой промышленности», – отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам «Ростех» Семен Якубов.

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Стан
«Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК
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Цифровизация

Габариты станка составляют 6,6х9,8х4,8 метра, как у небольшого дома. Оборудование занимает площадь в 50 кв. метров и позволяет обрабатывать без переустановки детали до 2 метров в диаметре и массой в 5 тонн. Фрезерная поворотная головка собственной разработки «Стана» может обрабатывать детали при горизонтальном, вертикальном и промежуточном положении.

«Станки «Стан» полностью удовлетворяют требованиям предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиа- и двигателестроения. Наряду со станком 2000VH холдинг наладил производство и поставку ключевым предприятиям авиа-, машино- и двигателестроения, атомной промышленности импортозамещенных фрезерных станков серии VMB, а также станков для глубинного шлифования серии SXS», — отметил генеральный директор холдинга «Стан» Борис Богатырев.

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