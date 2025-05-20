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Богатырев Борис


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Богатырев Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3253 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1115 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11920 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5109 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365646, в очереди разбора - 751125.
Создано именных указателей - 176877.
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