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Машиностроение Станкостроение Станкоинструментальная промышленность Machine tool construction
- Машиностроение
- CAM -Computer Aided Manufacturing
АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ)
- CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия
ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов
- САПР - Система автоматизированного проектирования
CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование
- Робототехника промышленная
СОБЫТИЯ
Машиностроение и организации, системы, технологии, персоны:
|Сердюков Анатолий 84 2
|Кудряшов Константин 3 2
|Подобрянский Анатолий 2 2
|Серебренный Владимир 3 1
|Учакин Алексей 6 1
|Волокитин Игорь 9 1
|Бевзо Александр 1 1
|Якубов Семен 3 1
|Богатырев Борис 1 1
|Горностаев Максим 2 1
|Матушанский Алексей 3 1
|Тедеев Вадим 2 1
|Курчев Алексей 1 1
|Дробченко Николай 1 1
|Пащенко Иван 1 1
|Рустамов Рустам 549 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Мишустин Михаил 790 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Петруца Роман 15 1
|Казак Максим 162 1
|Чернышев Владимир 2 1
|Конявский Валерий 10 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Назаров Дмитрий 3 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Никитин Алексей 38 1
|Полевщиков Денис 4 1
|Ключников Сергей 2 1
|Биккинин Борис 1 1
|Ведомости 1497 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2456 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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