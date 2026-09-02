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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Машиностроение Станкостроение Станкоинструментальная промышленность Machine tool construction

 

«Буду металлистом!» Советский плакат о системе профессионального образовании в СССР. Ватолина Н., 1948 год. «Буду металлистом!» Советский плакат о системе профессионального образовании в СССР. Ватолина Н., 1948 год.
«У станка», 1956 Худ. Тартаковский Исаак Иосифович «У станка», 1956 Худ. Тартаковский Исаак Иосифович
«Буду металлистом!» Советский плакат о системе профессионального образовании в СССР. Ватолина Н., 1948 год.

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Подтверждена прямая совместимость «Компас-3D» v25 и «Ред ОС» 1
06.11.2025 «Сколково» запускает грантовую поддержку перспективных технологических лидеров 1
22.10.2025 Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт» 1
15.10.2025 Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении 1
01.10.2025 «Аскон» запускает бета-тестирование «Компас-3D» для Linux 1
19.08.2025 В России запускают 3D-печать для авиастроения, двигателестроения, горнодобывающей отрасли и нефтяников 1
30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 1
21.05.2025 Prof-IT Group поддерживает работу отраслевых комитетов Промышленного кластера 1
20.05.2025 «Стан» импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК 2
20.11.2024 На российских заводах проведут тотальный переучет станков. Пишется новая стратегия развития 3D-технологий 1
14.11.2024 Российские программы оказались не в силах догнать по качеству иностранное ПО. Промышленные предприятия страдают – имеющихся возможностей российского софта им катастрофически не хватает 1
02.08.2024 Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков 1
09.08.2022 Система трехмерного проектирования «Компас-3D» заработала на «Ред ОС» 1
29.06.2022 SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11% 1
19.04.2022 Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов 1
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы 1
05.10.2018 ФРП начал выдавать займы под 1% экспортерам и снизил ставку по другим направлениям 1
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 1
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию 1
20.10.2006 Современная оптика спасет Россию 1
11.03.2003 Программа защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии пробуксовывает 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Машиностроение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 483 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 2
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 2
Ростех - Швабе - Оптика НПО 2 2
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 4 1
Аддитивные системы и производство - АСП 1 1
Ростелеком 10991 1
SAP SE 5609 1
Microsoft Corporation 25818 1
9636 1
Ред Софт - Red Soft 1249 1
Oracle Corporation 7090 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 966 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 81 1
AMT Group - АМТ-Груп 367 1
Fly 214 1
ДиалогНаука 273 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 10 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Ростех - КРЭТ - Электроавтоматика имени П.А. Ефимова ОКБ 6 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Русдронопорт 16 1
Эколибри - Ecolibri 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 2
Ростех - РТ-капитал 11 1
Ростар НПО 1 1
МетПром 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
Татнефть 244 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Superjob - Суперджоб 879 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
RusProfile - Руспрофайл 35 1
Красный октябрь 33 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 6
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 201 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 459 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 751 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Союзное государство России и Белоруссии - ЕАИС Таможенного комитета Союзного государства 7 1
Администрация Перми 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5047 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 5
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 759 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4811 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4425 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7521 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11575 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2826 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 653 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2578 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 736 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1394 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1495 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1050 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3063 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4904 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13208 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3207 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 250 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1594 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 810 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5216 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 269 4
Linux OS 11588 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 282 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 303 2
Аскон Компас-График 42 2
АвтоВАЗ Lada Aura 2 1
Microsoft Windows 16946 1
Huawei Mate - серия смартфонов 454 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 1
Apple iPhone 6 4861 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 309 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 770 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 46 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 71 1
Сердюков Анатолий 84 2
Кудряшов Константин 3 2
Подобрянский Анатолий 2 2
Серебренный Владимир 3 1
Учакин Алексей 6 1
Волокитин Игорь 9 1
Бевзо Александр 1 1
Якубов Семен 3 1
Богатырев Борис 1 1
Горностаев Максим 2 1
Матушанский Алексей 3 1
Тедеев Вадим 2 1
Курчев Алексей 1 1
Дробченко Николай 1 1
Пащенко Иван 1 1
Рустамов Рустам 549 1
Сергунина Наталья 375 1
Мишустин Михаил 790 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Петруца Роман 15 1
Казак Максим 162 1
Чернышев Владимир 2 1
Конявский Валерий 10 1
Сударкин Евгений 29 1
Назаров Дмитрий 3 1
Фурсин Алексей 158 1
Никитин Алексей 38 1
Полевщиков Денис 4 1
Ключников Сергей 2 1
Биккинин Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 3
Беларусь - Белоруссия 6318 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 2
Германия - Федеративная Республика 13254 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 1
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2866 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1817 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 932 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 413 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 337 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6199 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9129 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 730 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6102 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 740 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5015 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3801 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 3
Энергетика - Energy - Energetically 5903 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5536 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 187 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3880 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8116 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5622 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1082 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 764 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6729 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9093 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 101 1
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 64 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3805 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3985 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7878 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12367 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Ведомости 1497 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2456 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
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