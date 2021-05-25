«Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы

«Стан» совместно с Rubius, специализирующейся на цифровизации промышленности, разработала промышленную платформу «СтAR», позволяющую на основе технологий дополненной реальности (AR) реализовывать различные сценарии внедрения технологий «цифрового цеха». Разработка позволяет быстро перевести производство на самые передовые стандарты, сокращая издержки и оптимизируя работу оборудования и персонала. Уникальность решения заключается в широкой поддержке мобильных устройств: от AR-очков до планшетных компьютеров и смартфонов, а также в адаптации платформы к станкостроительной отрасли и готовности системы «из коробки» работать с наиболее востребованными моделями станков производства компании «Стан».

Платформа «СтAR» представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий средства отображения в виде AR-очков или мобильных устройств, а также ПО для создания и управления контентом, доступа к библиотеке готовых 3D-моделей станков. Благодаря ее применению пользователи, не имеющие навыков программирования, могут самостоятельно создавать интерактивные цифровые инструкции по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования или виртуальные тренажеры. При разработке сценариев работы с новым решением специалисты Стан учли существующий клиентский опыт, представив AR-решение как продолжение рабочего пространства сотрудника.

На первом этапе на базе «СтAR» реализован виртуальный помощник по удаленному ремонту и обслуживанию станков с числовым программным управлением (ЧПУ) с интерактивным руководством по эксплуатации промышленного оборудования, а также среда для обучения сотрудников. Так, при проведении ремонтных работ оператор, надевая очки или включая телефон, видит ключевые показатели станка: состояние рабочих органов и информацию по часам наработки шпинделя. Оператору предлагается ответить на ряд уточняющих вопросов, по итогам которых он получает подсказки: в интерфейсе система визуально выделяет необходимый кабель, элемент управления станком или дверцу, с которыми необходимо взаимодействовать. В случае, когда рабочий сталкивается со сложными ситуациями, в интерфейсе предусмотрена функция оперативной связи со специалистом сервисного центра «Стан». Использование AR-технологии позволяет на 34% снизить затраты на обслуживание и ремонт станков и на 87% сократить количество ошибок персонала. Также разработка позволит минимизировать время оказания сервисных услуг на территории иностранных государств.

Кроме виртуального помощника «Стан» реализовал на платформе и новые стандарты рабочего места будущего, использующего не только физическое, но и виртуальное пространство, что позволяет подготовить кадры к работе по стандартам индустрии 4.0. В режиме обучения оператор сможет пройти все этапы по обслуживанию станка в виртуальной среде. В дополненной реальности он сможет увидеть указания и шаги по включению станка, подсказки о том, какие параметры следует проверить перед началом работы. В случае, когда требуется обучить человека выполнению новых задач с привлечением специалиста «Стан», экономия времени при работе со средствами дополненной реальности может достигать 90% по сравнению с командировками на место.

«Применение нового решения позволяет избежать простоя станков и сократить время, необходимое для осваивания сотрудниками нового алгоритма действий. Один сеанс оперативной связи через нашу AR-платформу помогает заказчику экономить от ста тысяч до миллиона рублей. Позитивный эффект от такого подхода проявляется особенно, когда речь заходит о техническом обслуживании территориально удаленного предприятия, клиентах в других странах или работе в условиях карантинных ограничений. Кроме того, технологии индустрии 4.0 отлично проявляют себя и в сфере образования – сегодня разместить виртуальный станок можно где угодно, дома или в лаборатории вуза, и сразу же начать обучение», – отметил генеральный директор «РТ-капитал» Кирилл Федоров.

«Стан» – крупнейший отечественный производитель станков, делающий ставку не только на «железную» мощь, но и на цифровые решения. Сегодня мы первыми из российских станкостроителей представили коммерческий вариант использования дополненной реальности в промышленности. Мы планируем развивать наше видение и дополнять функционал платформы за счет новых решений на базе искусственного интеллекта, Big Data и прочих перспективных технологий», – отметил генеральный директор компании «Стан» Денис Полевщиков.

AR-система «Стан» станет доступна клиентам в 2022 г., она будет распространяться по модели подписки. Разработка направлена на интенсификацию принимаемых усилий в рамках реализации задач, установленных Стратегией развития станкоинструментальной промышленности до 2035 г., утвержденной Правительством России и Минпромторгом в 2020 г.